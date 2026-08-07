Vent'anni, un unico approccio | Quest'anno Invesco Euro Corporate Bond Fund compie 20 anni

Per oltre due decenni, Invesco Euro Corporate Bond Fund ha gestito attivamente il credito e la duration nei vari cicli di mercato. Questo articolo illustra l'approccio del fondo, il suo track record e come quella stessa disciplina orienti oggi il suo posizionamento.

21 maggio 2026