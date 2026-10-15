Il futuro del sistema incentrato sul dollaro

Il nostro white paper Il canarino nella miniera d'oro, II: Il futuro del sistema monetario globale analizza le ragioni per cui l'oro ha raggiunto nuovi massimi storici nel 2026, mentre i mercati azionari e obbligazionari statunitensi continuavano a registrare performance positive. Il dollaro dava segnali di debolezza, ma era tutt'altro che in caduta libera. Considerati nel loro insieme, questi segnali delineano uno scenario al quale gli investitori sovrani dovrebbero prestare grande attenzione.

Nel nostro precedente approfondimento, Ripensare la gestione degli investimenti in un ordine mondiale in evoluzione, sostenevamo che le strategie d'investimento tradizionali fossero sottoposte a una crescente pressione. Ciò che un tempo era considerato "privo di rischio" dipende sempre più dal contesto, la diversificazione è diventata più difficile e le allocazioni passive possono incorporare esposizioni attive rilevanti e poco evidenti. In questo contesto, per attività "prive di rischio" si intendono gli strumenti tradizionalmente caratterizzati da un rischio di credito minimo, come i titoli di Stato, e non investimenti completamente esenti da rischi. Il presente white paper sviluppa ulteriormente questi temi, concentrandosi sul sistema monetario che ne costituisce il fondamento.

L'oro come primo campanello d'allarme

Il nostro titolo si ispira a un'antica espressione del mondo minerario. Un tempo i minatori portavano con sé dei canarini nelle miniere di carbone per rilevare la presenza di gas tossici. A nostro avviso, il rally dell'oro svolge oggi una funzione analoga: segnala tensioni crescenti all'interno del sistema finanziario imperniato sul dollaro.

Nella prima edizione del nostro white paper, Il canarino nella miniera d'oro: ripensare l'ordine globale, sostenevamo che il rialzo del metallo prezioso riflettesse qualcosa di più ampio di una semplice scommessa contro il dollaro. Era il segnale di una progressiva erosione della fiducia nel sistema globale, alimentata dalle rivalità geopolitiche, dalle barriere commerciali e dal ricorso sempre più frequente alle sanzioni finanziarie. Il congelamento delle riserve russe nel 2022 ha segnato un punto di non ritorno, dimostrando che anche le attività detenute come riserve possono essere esposte a rischi politici in forme che non si manifestavano da decenni. Questa seconda parte riprende il filo dell'analisi per esaminare come tale erosione della fiducia si rifletta sulle tre funzioni fondamentali della moneta: riserva di valore, mezzo di pagamento e unità di conto.

Dalla crisi finanziaria globale, l'oro ha registrato una tendenza rialzista strutturale. La corsa del metallo prezioso ha accelerato dopo l'invasione russa dell'Ucraina, per poi registrare una nuova forte impennata in seguito al ritorno al potere dell'attuale amministrazione statunitense e allo shock dei dazi dell'aprile 2025.

Le banche centrali sono state protagoniste di questa ondata di acquisti. Dal 2022, gli acquisti annui hanno superato ogni anno le 1.000 tonnellate, una tendenza che potrebbe essersi interrotta soltanto all'inizio del 2026, quando alcune istituzioni hanno cercato di reperire liquidità per far fronte a uno shock energetico. Gran parte della domanda proviene dalle banche centrali dei mercati emergenti, in particolare dalla Cina, anche se una quota significativa degli acquisti non viene dichiarata ufficialmente. Anche le banche centrali dell'Europa orientale, tra cui quelle di Polonia e Ungheria, hanno acquistato attivamente oro, citando motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alla tutela del valore.

Nel 2025 hanno iniziato a seguire questa tendenza anche gli investitori privati. Quell'anno, i flussi in entrata negli ETF sull'oro hanno raggiunto il livello più elevato mai registrato, concentrandosi soprattutto in Nord America e in Asia. Inizialmente, gli acquisti seguivano l'andamento delle notizie sui dazi. Tuttavia, come è emerso chiaramente durante una tavola rotonda organizzata nell'ottobre 2025 nell'ambito del nostro Sovereign Investment Programme (ISIP), gli investitori hanno ormai superato la logica delle reazioni ai singoli eventi: acquistano oro come strumento di copertura strutturale.

Il messaggio emerso è stato inequivocabile: quando la fiducia vacilla, l'oro diventa lo strumento di copertura privilegiato. Non l'euro. Non il renminbi. L'oro.

Il ruolo del dollaro: ancora dominante, ma con rischi in evoluzione

Nonostante il gran parlare di dedollarizzazione, il dollaro rimane il pilastro del sistema monetario internazionale. Nessun'altra valuta può competere con il dollaro in termini di profondità dei mercati, liquidità e diffusione globale. È improbabile che questa situazione cambi in modo sostanziale nel prossimo futuro.

Il dollaro rappresenta circa la metà di tutti i pagamenti internazionali effettuati attraverso il sistema SWIFT. Aggiungendo l'euro, la quota complessiva arriva a circa tre quarti del totale. Il renminbi, nonostante il peso economico della Cina, rimane al di sotto del 5%.

Il ruolo dell'euro risulta tuttavia in parte sovrastimato. In queste statistiche, infatti, anche gli scambi tra Paesi dell'area euro vengono conteggiati come transazioni internazionali, gonfiando così la quota apparentemente detenuta dalla moneta unica a livello globale. Inoltre, anche l'Europa ha partecipato al congelamento delle riserve russe, un elemento che ne riduce l'attrattiva come alternativa neutrale.

I vincoli alla diversificazione sono quindi concreti. Le alternative al dollaro sono caratterizzate da mercati meno ampi e meno liquidi e comportano a loro volta rischi politici. La Cina mantiene ampi controlli sui movimenti di capitale. I mercati obbligazionari europei rimangono frammentati, riflettendo politiche fiscali e profili di merito creditizio differenti.

Come abbiamo illustrato in Ripensare l'ordine globale, il mondo non dispone più di un punto di riferimento chiaramente definito. Gli Stati Uniti continuano a dominare sul piano finanziario, ma gli equilibri di potere sono diversi quando si considerano la dimensione economica, quella tecnologica e le capacità militari. Per i portafogli denominati in dollari, la principale fonte di rischio non è più di natura prevalentemente economica, ma è sempre più politica e strutturale.

I rischi legati al dollaro stanno cambiando in modi significativi.

Rischio legale e rischio di sanzioni. Le politiche tariffarie e, più in generale, le scelte non convenzionali adottate dagli Stati Uniti nel 2025 hanno spinto diversi Paesi, anche quelli che intrattengono buone relazioni con Washington, a valutare con maggiore attenzione gli scenari estremi. Durante la tavola rotonda dell'ISIP del 2025, esponenti delle banche centrali di diversi Paesi hanno evidenziato preoccupazioni differenti, ma tra loro collegate. Tra le questioni sollevate figurava la gestione del rischio di un eventuale congelamento delle attività attraverso un'esposizione sintetica al dollaro: investendo in attività a breve termine in altre giurisdizioni e utilizzando strumenti di copertura valutaria per mantenere l'esposizione al dollaro statunitense, è possibile conservare l'esposizione economica alla valuta americana, riducendo al contempo il rischio legale. È emerso inoltre che alcuni Paesi si stanno concentrando sul rischio di deprezzamento del dollaro e stanno valutando l'introduzione di programmi di copertura valutaria tramite contratti a termine.

Le politiche tariffarie e, più in generale, le scelte non convenzionali adottate dagli Stati Uniti nel 2025 hanno spinto diversi Paesi, anche quelli che intrattengono buone relazioni con Washington, a valutare con maggiore attenzione gli scenari estremi. Durante la tavola rotonda dell'ISIP del 2025, esponenti delle banche centrali di diversi Paesi hanno evidenziato preoccupazioni differenti, ma tra loro collegate. Tra le questioni sollevate figurava la gestione del rischio di un eventuale congelamento delle attività attraverso un'esposizione sintetica al dollaro: investendo in attività a breve termine in altre giurisdizioni e utilizzando strumenti di copertura valutaria per mantenere l'esposizione al dollaro statunitense, è possibile conservare l'esposizione economica alla valuta americana, riducendo al contempo il rischio legale. È emerso inoltre che alcuni Paesi si stanno concentrando sul rischio di deprezzamento del dollaro e stanno valutando l'introduzione di programmi di copertura valutaria tramite contratti a termine. Rischio di mercato. La volontà dichiarata dell'amministrazione statunitense di indebolire il dollaro, unita agli ampi disavanzi fiscali e alle pressioni sull'indipendenza delle istituzioni, crea una diversa forma di esposizione al rischio. Se gli Stati Uniti dovessero adottare un orientamento più nazionalista e meno aperto, il premio di valutazione che gli investitori internazionali hanno finora riconosciuto alle attività statunitensi potrebbe ridursi.

"Il concetto di attività priva di rischio" dipende quindi sempre più dalla liquidità, dalla certezza del quadro giuridico e dalla scelta dello strumento finanziario, e non soltanto dall'identità dell'emittente. Quando gli investitori sovrani iniziano a distinguere il rischio emittente dal rischio di sanzioni, cambia anche il modo in cui strutturano la propria esposizione in dollari, ancor prima di procedere a un'eventuale riallocazione verso altre valute.

Stablecoin: l'evoluzione da seguire con attenzione

L'aspetto più prospettico della nostra ricerca riguarda l'analisi delle stablecoin denominate in dollari statunitensi.

È importante distinguere le stablecoin dalle valute digitali delle banche centrali (Central Bank Digital Currencies, CBDC). Le CBDC sono iniziative promosse dalle autorità pubbliche, caratterizzate da tempi di sviluppo lunghi e soggette a vincoli legislativi. La Banca centrale europea lavora da anni al progetto dell'euro digitale, ma il relativo quadro legislativo non è ancora stato definito. La Federal Reserve ha invece respinto l'ipotesi di una CBDC, scegliendo di sostenere le stablecoin emesse da operatori privati.

Le stablecoin sono strumenti sviluppati dal mercato, possono essere introdotte più rapidamente e offrono una maggiore versatilità. Il GENIUS Act, approvato nel luglio 2025, autorizza l'emissione privata di stablecoin denominate in dollari, garantite integralmente da titoli del Tesoro statunitense a breve termine e soggette alla supervisione della Federal Reserve.

Le dimensioni del mercato sono ancora contenute, con una capitalizzazione complessiva di circa 300 miliardi di dollari all'inizio del 2026. Il ritmo di crescita, tuttavia, è rapido e la quasi totalità delle stablecoin è denominata in dollari statunitensi. Il mercato sta lanciando un messaggio preciso: le persone vogliono dollari. Ma non necessariamente vogliono avvalersi anche del sistema bancario statunitense a essi associato.

Le stablecoin offrono la possibilità di detenere ed effettuare transazioni in dollari senza un'esposizione diretta al sistema finanziario degli Stati Uniti. Alcuni Paesi soggetti a sanzioni o potenzialmente esposti a questo rischio stanno già esplorando tale opportunità. Il Kirghizistan ha annunciato un progetto per l'emissione di una stablecoin denominata in dollari, garantita da 300 milioni di dollari in oro custodito nelle riserve della propria banca centrale.

Un aneddoto emerso durante la tavola rotonda illustra bene il concetto. Quando la Russia ha iniziato a vendere grandi quantità di petrolio all'India, gli scambi commerciali tra i due Paesi sono diventati fortemente squilibrati. La Russia si è ritrovata ad accumulare rupie indiane difficili da utilizzare e ha quindi chiesto di ricevere yuan cinesi, che però l'India non era in grado di fornire. La soluzione è stata regolare le transazioni in dirham degli Emirati Arabi Uniti, una valuta ancorata al dollaro.

Le stablecoin potrebbero trasformare questo tipo di soluzione in un meccanismo strutturato e utilizzabile su larga scala. Alti funzionari statunitensi hanno indicato che, a loro avviso, le stablecoin contribuiranno a preservare il ruolo centrale del dollaro nel sistema monetario internazionale, generando al tempo stesso una domanda aggiuntiva di titoli del Tesoro USA.

Quali implicazioni per gli investitori sovrani?

È probabile che stiamo entrando in un mondo multivalutario, nel quale il dollaro rimarrà comunque primus inter pares. La profondità dei mercati finanziari statunitensi e la crescente diffusione delle stablecoin denominate in dollari conferiscono alla valuta americana vantaggi che le altre valute difficilmente potranno replicare.

Allo stesso tempo, però, il mondo sta diventando sempre più frammentato. Le rivalità geopolitiche, le sanzioni finanziarie, la crescente frequenza dei conflitti armati e l'uso delle infrastrutture economiche come strumenti di pressione stanno spingendo i Paesi a sviluppare sistemi paralleli e a proteggersi dai rischi a cui sono esposti. L'oro rappresenta la manifestazione più evidente di questa tendenza e ci aspettiamo che la domanda rimanga sostenuta.

Per gli investitori sovrani, le implicazioni pratiche sono quattro:

La concentrazione sul dollaro comporta rischi che dieci anni fa non avevano la stessa rilevanza, sia in termini di mercato sia, per alcuni investitori, sul piano legale.

Il peso dell'oro nei portafogli è destinato probabilmente ad aumentare ancora, tanto nelle riserve ufficiali quanto negli investimenti privati.

Le stablecoin e le infrastrutture per le valute digitali potrebbero trasformare le modalità di interazione tra le riserve sovrane e il sistema del dollaro.

Le alternative al dollaro rimangono limitate: la diversificazione è quindi soggetta a vincoli e non consiste in una semplice riallocazione.

Come concludevamo in Ripensare l'ordine globale, l'oro non rappresenta una risposta esaustiva, ma solleva la domanda giusta. Come sostiene il nostro ultimo white paper sull'argomento, una diversificazione più ampia tra aree geografiche, classi di attività e strutture valutarie rappresenta probabilmente una risposta più solida e duratura. In un mondo monetario sempre più frammentato, il veicolo d'investimento, la giurisdizione e lo strumento utilizzato contano tanto quanto la classe di attività a cui appartengono. Scegliere la struttura più appropriata è parte integrante della decisione d'investimento, non un aspetto secondario da affrontare in un secondo momento.

I dati indicano un punto di svolta, non un punto di rottura. Il sistema incentrato sul dollaro si sta adattando, non sta crollando. La questione ancora aperta riguarda le modalità di questa trasformazione e il ruolo che gli investitori sovrani decideranno di svolgere in questo contesto.

Vi invito a leggere il white paper completo, Il canarino nella miniera d'oro, II: il futuro del sistema monetario globale, per un'analisi dettagliata. Se questi temi trovano riscontro nelle riflessioni che state conducendo sui vostri portafogli, saremo lieti di approfondirli insieme.