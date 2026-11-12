Analisi Cosa sta determinando la forza a lungo termine del Nasdaq-100?
Punti chiave
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L'Indice Nasdaq-100 offre esposizione a società innovative, tra gli altri, nei settori tecnologico, dei prodotti di consumo e sanitario.
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La performance a lungo termine è stata solida e ha visto il Nasdaq-100 sovraperformare l'Indice S&P 500 su 5, 10 e 20 anni.
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L'intelligenza artificiale e altri progressi in ambito tecnologico potrebbero rappresentare un fattore favorevole per le società che investono in innovazione e si adeguano al cambiamento.
L'Indice Nasdaq-100 rappresenta uno degli indici azionari statunitensi più conosciuti. Nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), tuttavia, gli ETF passivi che replicano il Nasdaq-100 contano appena 77 miliardi circa di dollari di attività rispetto ai 463 miliardi di dollari di quelli che replicano l'Indice statunitense S&P 500.
Gli investitori stanno perdendo un'opportunità?
Si potrebbe sostenere che il Nasdaq-100 possa essere l'indice del futuro. Esso comprende 100 tra le maggiori società statunitensi e internazionali non finanziarie, con una forte concentrazione nei settori tecnologico, dei beni di consumo e sanitario, e include colossi come Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon e Alphabet.
Molte delle società che lo compongono hanno dimostrato di saper adattarsi ai cambiamenti delle tendenze di mercato e all'evoluzione delle esigenze dei consumatori, anche attraverso la diversificazione delle proprie attività. Prendiamo ad esempio Amazon, che ha iniziato la propria attività come rivenditore online di libri e si è ampliata ai servizi web tramite Amazon Web Services AWS, oppure Apple, che inizialmente era solo un produttore di computer e poi è diventato uno dei produttori di telefoni cellulari più grandi al mondo.
Questo stesso schema di adattamento al mutare delle tendenze può essere rilevato nell'intelligenza artificiale. Le società che ne costruiscono l'infrastruttura di base – ideatori di chip, operatori di data centre e sviluppatori di modelli – sono in gran parte quotate sul Nasdaq. Il Nasdaq ha osservato che il fattore alla base delle valutazioni sembra spostarsi da ciò che l'IA potrebbe realizzare in futuro a ciò che queste società stanno già guadagnando grazie a essa. È un indice che riflette la direzione verso cui si stanno attualmente dirigendo i capitali, piuttosto che quella verso cui si erano diretti in passato.
Un indice al passo con i tempi
Un indice può riflettere l'andamento dell'economia solo se vi vengono incluse nuove società. Questo è diventato più difficile. Molte società rimangono private più a lungo e tendono a quotarsi sui mercati pubblici quando hanno già raggiunto dimensioni considerevoli. Questi titoli sono spesso rimasti fuori dal Nasdaq-100 per mesi dopo la quotazione. Nel maggio 2026, però, il Nasdaq ha introdotto una modifica che consente a una nuova società di grandi dimensioni di essere inclusa nell'indice entro circa 15 giorni di negoziazione, senza che un'altra società debba uscirne per farle posto. Sono comunque previsti dei meccanismi di controllo. Ad esempio, una società con un numero limitato di azioni disponibili ha un peso minore.
Al contrario, l'indice S&P 500 non dispone di un meccanismo equivalente per le nuove quotazioni. Tesla, ad esempio, è stata inserita a fine 2020, dieci anni dopo la sua quotazione e sette anni dopo essere stata aggiunta al Nasdaq-100. Ha registrato un rialzo di oltre il 2.453% tra le due date di inclusione negli indici.
Sovraperformance del Nasdaq-100
Da oltre 18 anni, il Nasdaq-100 ha registrato performance superiori rispetto all'S&P 500. (Cfr. grafico seguente.) Dal 1° gennaio 2008 ha realizzato un rendimento totale complessivo del 1.551,5%, più del doppio rispetto al 568,7% dell'Indice S&P 500, equivalente a un rendimento annualizzato del 16,1% per il Nasdaq-100 rispetto al 10,7% dell'S&P 500.
È un caso isolato o una tendenza significativa?
Ponderazione della tecnologia e composizione settoriale del Nasdaq-100
Alla base di questo primato vi sono diversi fattori, ma uno dei principali è la solida performance dei titoli tecnologici innovativi nell'ultimo decennio, in particolare dei leader del settore. Ad esempio, il settore tecnologico dell'S&P 500 ha registrato un rendimento totale annualizzato del 25,9% negli ultimi 10 anni, rispetto al 15,3% dell'S&P 500 generale, il che non stupisce se si considera la rapida adozione della tecnologia negli ultimi anni. L'indice Nasdaq-100 ha un'esposizione del 60% circa al settore tecnologico, contro il 40% circa dell'S&P 500.2
Sebbene la forte esposizione del Nasdaq-100 al settore tecnologico, che ha registrato performance superiori, abbia rappresentato un fattore favorevole negli ultimi 10 anni, l'indice è molto più di un indice tecnologico. Esso comprende anche società operanti in altri settori, come quelli dei beni di consumo e della sanità, che stanno trasformando i rispettivi comparti e contribuendo a stimolare la crescita. Dopotutto, l'innovazione non è un'esclusiva del settore tecnologico.
Alcune delle società più innovative al mondo hanno optato per quotare il proprio titolo sul Nasdaq. L'indice è associato all'innovazione, pertanto non sorprende che molte imprese vogliano allinearsi al Nasdaq, che ha introdotto la prima piattaforma di trading elettronico al mondo nel 1971.
Accesso al Nasdaq-100 tramite UCITS ETF
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