L'Indice Nasdaq-100 rappresenta uno degli indici azionari statunitensi più conosciuti. Nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), tuttavia, gli ETF passivi che replicano il Nasdaq-100 contano appena 77 miliardi circa di dollari di attività rispetto ai 463 miliardi di dollari di quelli che replicano l'Indice statunitense S&P 500.

Gli investitori stanno perdendo un'opportunità?

Si potrebbe sostenere che il Nasdaq-100 possa essere l'indice del futuro. Esso comprende 100 tra le maggiori società statunitensi e internazionali non finanziarie, con una forte concentrazione nei settori tecnologico, dei beni di consumo e sanitario, e include colossi come Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon e Alphabet.

Molte delle società che lo compongono hanno dimostrato di saper adattarsi ai cambiamenti delle tendenze di mercato e all'evoluzione delle esigenze dei consumatori, anche attraverso la diversificazione delle proprie attività. Prendiamo ad esempio Amazon, che ha iniziato la propria attività come rivenditore online di libri e si è ampliata ai servizi web tramite Amazon Web Services AWS, oppure Apple, che inizialmente era solo un produttore di computer e poi è diventato uno dei produttori di telefoni cellulari più grandi al mondo.

Questo stesso schema di adattamento al mutare delle tendenze può essere rilevato nell'intelligenza artificiale. Le società che ne costruiscono l'infrastruttura di base – ideatori di chip, operatori di data centre e sviluppatori di modelli – sono in gran parte quotate sul Nasdaq. Il Nasdaq ha osservato che il fattore alla base delle valutazioni sembra spostarsi da ciò che l'IA potrebbe realizzare in futuro a ciò che queste società stanno già guadagnando grazie a essa. È un indice che riflette la direzione verso cui si stanno attualmente dirigendo i capitali, piuttosto che quella verso cui si erano diretti in passato.

Un indice al passo con i tempi

Un indice può riflettere l'andamento dell'economia solo se vi vengono incluse nuove società. Questo è diventato più difficile. Molte società rimangono private più a lungo e tendono a quotarsi sui mercati pubblici quando hanno già raggiunto dimensioni considerevoli. Questi titoli sono spesso rimasti fuori dal Nasdaq-100 per mesi dopo la quotazione. Nel maggio 2026, però, il Nasdaq ha introdotto una modifica che consente a una nuova società di grandi dimensioni di essere inclusa nell'indice entro circa 15 giorni di negoziazione, senza che un'altra società debba uscirne per farle posto. Sono comunque previsti dei meccanismi di controllo. Ad esempio, una società con un numero limitato di azioni disponibili ha un peso minore.

Al contrario, l'indice S&P 500 non dispone di un meccanismo equivalente per le nuove quotazioni. Tesla, ad esempio, è stata inserita a fine 2020, dieci anni dopo la sua quotazione e sette anni dopo essere stata aggiunta al Nasdaq-100. Ha registrato un rialzo di oltre il 2.453% tra le due date di inclusione negli indici.

Sovraperformance del Nasdaq-100

Da oltre 18 anni, il Nasdaq-100 ha registrato performance superiori rispetto all'S&P 500. (Cfr. grafico seguente.) Dal 1° gennaio 2008 ha realizzato un rendimento totale complessivo del 1.551,5%, più del doppio rispetto al 568,7% dell'Indice S&P 500, equivalente a un rendimento annualizzato del 16,1% per il Nasdaq-100 rispetto al 10,7% dell'S&P 500.

È un caso isolato o una tendenza significativa?