Analisi Costruisci strategie bond ladder efficienti con Invesco BulletShares ETF

6 ottobre 2026
Punto di vista dal basso, con una scala che attraversa un'apertura nel soffitto che conduce verso un cielo azzurro

Punti chiave

  • Una strategia bond ladder distribuisce le scadenze delle obbligazioni nel tempo, contribuendo a garantire flussi di cassa regolari, a gestire il rischio di tasso d'interesse e a offrire flessibilità al variare dei tassi.

  • Alla scadenza delle obbligazioni, i proventi possono essere reinvestiti ai tassi prevalenti, utilizzati come reddito o per finanziare esigenze specifiche.

  • Gli Invesco BulletShares UCITS ETF combinano scadenze definite con la diversificazione, la liquidità e la praticità degli ETF, contribuendo a costruire strategie bond ladder efficienti in termini di costi.

Disporre di una strategia di reddito flessibile e resiliente è cruciale, poiché i mercati sono in continua evoluzione. Le strategie bond ladder rappresentano una soluzione che può aiutare gli investitori a gestire il rischio di tasso d'interesse, migliorare la diversificazione e sostenere gli obiettivi di reddito, sia nell'immediato che nel futuro. L'utilizzo di ETF a scadenza definita all'interno di una strategia bond ladder può rappresentare una soluzione pratica ed efficiente in termini di costi.

Perché considerare una strategia bond ladder?

Una strategia bond ladder è un portafoglio di obbligazioni con scadenze scaglionate. Alla scadenza di ciascuna obbligazione, i proventi possono essere reinvestiti ai tassi correnti, utilizzati come reddito o per esigenze finanziarie specifiche.

Sono due le ragioni fondamentali per cui le strategie bond ladder possono essere vantaggiose:

1. possono produrre un flusso di reddito costante e prevedibile;

2. i profili di scadenza e duration del portafoglio sono flessibili e possono essere adeguati e modificati in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. In caso di aumento dei tassi, i proventi derivanti dalle obbligazioni in scadenza possono essere reinvestiti a tassi d'interesse futuri più elevati. Se i tassi diminuiscono, solo una parte del portafoglio può essere reinvestita durante una fase di tassi d'interesse bassi del rispettivo ciclo.

Costruire una strategia bond ladder con ETF a scadenza definita

Gli ETF a scadenza definita, come i nostri BulletShares UCITS ETF, offrono un modo semplice per costruire una strategia bond ladder. Detengono un paniere diversificato di obbligazioni con scadenza in uno specifico anno, combinando i vantaggi delle singole obbligazioni con la praticità, la diversificazione e la liquidità degli ETF. Gli investimenti in BulletShares UCITS ETF con diverse scadenze possono contribuire a costruire un portafoglio bond ladder diversificato ed efficiente sotto il profilo dei costi, consentendo di gestire il rischio di tasso d'interesse e i flussi di cassa.

A differenza dei tradizionali fondi obbligazionari, che generalmente mantengono una duration costante e sono quindi più sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse, i BulletShares ETF consentono agli investitori di:

  • personalizzare i profili di scadenza in funzione degli obiettivi finanziari
  • ridurre il rischio di tasso d'interesse detenendo le obbligazioni fino alla scadenza
  • reinvestire i proventi a rendimenti potenzialmente più elevati in caso di aumento dei tassi
  • mantenere obbligazioni con rendimenti più elevati in caso di un calo dei tassi

Prendiamo in esame una strategia bond ladder costruita con BulletShares ETF con scadenze annuali dal 2027 al 2033. (Cfr. grafico seguente.) Ogni anno, alla scadenza di un BulletShares ETF, i proventi possono essere reinvestiti in un nuovo ETF con una scadenza successiva, mantenendo la struttura della strategia bond ladder e adattandola al contesto dei tassi corrente.

Esempio di bond ladder
Schema di una strategia bond ladder che illustra il reinvestimento delle obbligazioni in scadenza nell'arco di tre anni, al fine di mantenere scadenze distribuite nel tempo.

Esempio ipotetico a solo scopo illustrativo. 

Offriamo un'ampia gamma di BulletShares ETF, che include un'esposizione mirata al dollaro statunitense (USD), classi di azioni con copertura in sterline (GBP) per coloro che desiderano mitigare il rischio valutario, e obbligazioni societarie investment grade denominate in euro (EUR), con scadenze comprese tra il 2026 e il 2030.

Qualunque siano i tuoi obiettivi per il portafoglio obbligazionario, la nostra gamma BulletShares ETF offre soluzioni pratiche ed efficienti in termini di costi, pensate per contribuire a raggiungere gli obiettivi di reddito.

Scopri di più sugli Invesco BulletShares UCITS ETF. 

Analisi correlate

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    L'affidabilità creditizia del debito cui è esposto il fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito high yield.

    Le variazioni dei tassi d'interesse faranno oscillare il valore del fondo. 

    Il fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Il fondo intende investire in titoli di emittenti che gestiscono meglio le loro esposizioni ESG rispetto ai loro pari. Questo può influenzare l'esposizione del Fondo a determinati emittenti e far sì che il Fondo rinunci a determinate opportunità di investimento. Il Fondo potrebbe avere performance diverse rispetto ad altri fondi, inclusa una performance inferiore rispetto ad altri fondi che non cercano di investire in titoli di emittenti basati sui loro rating ESG.

    Poiché questo fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

    Il fondo potrebbe avere difficoltà ad acquistare o vendere determinati strumenti in condizioni di tensione dei mercati. Di conseguenza, il prezzo ottenuto all’atto della vendita di tali strumenti può essere inferiore a quello ottenuto in normali condizioni di mercato. 

    La copertura valutaria tra la valuta base del fondo e la valuta della Classe di azioni potrebbe non eliminare il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della Classe di azioni.

    La durata del fondo è limitata. Il Fondo sarà chiuso alla Data di Scadenza. Durante l'Anno di Scadenza, man mano che le obbligazioni societarie detenute dal Comparto giungono a scadenza e il portafoglio del Comparto passa alla liquidità e ai Titoli del Tesoro, il rendimento del Comparto tenderà generalmente a spostarsi verso il rendimento della liquidità e dei Titoli del Tesoro e pertanto potrebbe essere inferiore ai rendimenti delle obbligazioni societarie precedentemente detenute dal Comparto e/o ai rendimenti prevalenti delle obbligazioni societarie sul mercato.Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) Gli emittenti di titoli di debito (soprattutto quelli emessi a tassi d'interesse elevati) possono rimborsare il capitale prima della scadenza di tali titoli. Ciò può comportare perdite per il Comparto sui titoli di debito acquistati a premio. Il Fondo può essere chiuso in determinate circostanze che sono riassunte nella sezione del Prospetto intitolata "Chiusura".

    Informazioni importanti

    Dati al 31 agosto 2026, salvo ove diversamente specificato. Questo è materiale di marketing e non un consiglio finanziario. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

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    Per informazioni complete sugli obiettivi e sulla politica d'investimento, si rimanda all'attuale versione del prospetto o al Supplemento del fondo.

    Non tutte le classi di azioni di questo fondo potrebbero essere disponibili per la vendita al pubblico in tutte le giurisdizioni e non tutte le classi di azioni sono uguali né sono necessariamente adatte a ogni investitore.

    Le quote/azioni dell'UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono.

    Pubblicato da Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda, società soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland.

    EMEA5947797/2026