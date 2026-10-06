Disporre di una strategia di reddito flessibile e resiliente è cruciale, poiché i mercati sono in continua evoluzione. Le strategie bond ladder rappresentano una soluzione che può aiutare gli investitori a gestire il rischio di tasso d'interesse, migliorare la diversificazione e sostenere gli obiettivi di reddito, sia nell'immediato che nel futuro. L'utilizzo di ETF a scadenza definita all'interno di una strategia bond ladder può rappresentare una soluzione pratica ed efficiente in termini di costi.

Perché considerare una strategia bond ladder?

Una strategia bond ladder è un portafoglio di obbligazioni con scadenze scaglionate. Alla scadenza di ciascuna obbligazione, i proventi possono essere reinvestiti ai tassi correnti, utilizzati come reddito o per esigenze finanziarie specifiche.

Sono due le ragioni fondamentali per cui le strategie bond ladder possono essere vantaggiose:

1. possono produrre un flusso di reddito costante e prevedibile;

2. i profili di scadenza e duration del portafoglio sono flessibili e possono essere adeguati e modificati in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. In caso di aumento dei tassi, i proventi derivanti dalle obbligazioni in scadenza possono essere reinvestiti a tassi d'interesse futuri più elevati. Se i tassi diminuiscono, solo una parte del portafoglio può essere reinvestita durante una fase di tassi d'interesse bassi del rispettivo ciclo.

Costruire una strategia bond ladder con ETF a scadenza definita

Gli ETF a scadenza definita, come i nostri BulletShares UCITS ETF, offrono un modo semplice per costruire una strategia bond ladder. Detengono un paniere diversificato di obbligazioni con scadenza in uno specifico anno, combinando i vantaggi delle singole obbligazioni con la praticità, la diversificazione e la liquidità degli ETF. Gli investimenti in BulletShares UCITS ETF con diverse scadenze possono contribuire a costruire un portafoglio bond ladder diversificato ed efficiente sotto il profilo dei costi, consentendo di gestire il rischio di tasso d'interesse e i flussi di cassa.

A differenza dei tradizionali fondi obbligazionari, che generalmente mantengono una duration costante e sono quindi più sensibili alle variazioni dei tassi d'interesse, i BulletShares ETF consentono agli investitori di:

personalizzare i profili di scadenza in funzione degli obiettivi finanziari

in funzione degli obiettivi finanziari ridurre il rischio di tasso d'interesse detenendo le obbligazioni fino alla scadenza

detenendo le obbligazioni fino alla scadenza reinvestire i proventi a rendimenti potenzialmente più elevati in caso di aumento dei tassi

a rendimenti potenzialmente più elevati in caso di aumento dei tassi mantenere obbligazioni con rendimenti più elevati in caso di un calo dei tassi

Prendiamo in esame una strategia bond ladder costruita con BulletShares ETF con scadenze annuali dal 2027 al 2033. (Cfr. grafico seguente.) Ogni anno, alla scadenza di un BulletShares ETF, i proventi possono essere reinvestiti in un nuovo ETF con una scadenza successiva, mantenendo la struttura della strategia bond ladder e adattandola al contesto dei tassi corrente.