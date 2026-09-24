Gli ETF che replicano indici ponderati per la capitalizzazione di mercato rappresentano uno strumento semplice e ampiamente utilizzato per accedere ai mercati azionari. All’aumentare del valore delle società, aumenta anche il loro peso nell’indice, consentendo agli investitori di beneficiare del successo delle maggiori società presenti sul mercato.

Questa caratteristica rappresenta al contempo un punto di forza e un limite. Quando la leadership di mercato si restringe, un’allocazione che appare ampiamente diversificata può diventare sempre più dipendente da un numero relativamente limitato di titoli.

L’Indice S&P 500 ne costituisce un chiaro esempio. La sua struttura, basata sulla ponderazione per la capitalizzazione di mercato, implica che le società che hanno registrato i maggiori aumenti di valore esercitino anche la maggiore influenza sull’indice.

Gli ETF equiponderati offrono una modalità diversa di accesso allo stesso mercato. Anziché assegnare una ponderazione maggiore a una società in ragione delle sue dimensioni, un indice equiponderato attribuisce a ciascun componente lo stesso peso a ogni ribilanciamento. Nel caso dell’Indice S&P 500 Equal Weight, ciò significa detenere le stesse 500 società dell’S&P 500, riportando tuttavia trimestralmente la ponderazione di ciascuna a circa lo 0,2%.

Si tratta di un approccio semplice ma differente, che offre un’esposizione significativa all’intera gamma di opportunità disponibili all’interno di un indice.

Cosa cambia quando ogni società ha lo stesso peso?

Eliminando il legame tra dimensioni della società e ponderazione nell’indice, l’equiponderazione modifica il modo in cui il rischio e il rendimento sono distribuiti all’interno del portafoglio:

Minore concentrazione: nessun singolo titolo può dominare l’indice, riducendone la dipendenza da un ristretto gruppo di società leader di mercato.

nessun singolo titolo può dominare l’indice, riducendone la dipendenza da un ristretto gruppo di società leader di mercato. Partecipazione più ampia: alle società di minori dimensioni viene assegnata una quota più significativa, che conferisce loro una maggiore incidenza sulla performance.

alle società di minori dimensioni viene assegnata una quota più significativa, che conferisce loro una maggiore incidenza sulla performance. Ribilanciamento disciplinato: a ogni ribilanciamento, l’indice riduce la ponderazione dei componenti il cui peso è aumentato e rialloca l’esposizione verso quelli il cui peso è diminuito, riportando tutte le società allo stesso livello di partenza. L’approccio equiponderato non elimina il rischio dei mercati azionari, né garantisce risultati migliori in ogni contesto di mercato. Quando sono le società di maggiori dimensioni a trainare il mercato, è probabile che un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ne tragga maggiori benefici, poiché presenta un’esposizione più elevata a tali società. L’approccio equiponderato tende invece a offrire maggiori opportunità relative quando la performance si estende a un numero più ampio di società e aumenta la partecipazione al rialzo del mercato.

L’S&P 500: concentrazione, valutazioni e ampiezza del mercato

La differenza tra i due approcci risulta particolarmente evidente nel mercato statunitense.

Le 10 maggiori società dell’S&P 500 rappresentano oggi il 37% del peso dell’indice, rispetto a meno del 20% nel 2014. Non solo il loro peso è aumentato, ma negli ultimi anni tali società hanno anche contribuito in misura sproporzionata ai rendimenti. Nel 2014, i 10 titoli principali hanno contribuito per il 19% al rendimento dell’indice. Nel periodo 2023-2025, tale percentuale è salita a oltre il 50%.

La loro solida performance ha premiato gli investitori, ma ha anche accresciuto la dipendenza dell’indice dalle prospettive e dalle aspettative di crescita di un gruppo relativamente ristretto di società.

Ciò pone in evidenza tre caratteristiche dell’attuale mercato statunitense:

Le società leader di mercato cambiano: le maggiori società di oggi potrebbero non mantenere indefinitamente la propria posizione di vertice. L’approccio equiponderato riduce la dipendenza dagli attuali leader senza richiedere agli investitori di prevedere quali società prenderanno il loro posto.

le maggiori società di oggi potrebbero non mantenere indefinitamente la propria posizione di vertice. L’approccio equiponderato riduce la dipendenza dagli attuali leader senza richiedere agli investitori di prevedere quali società prenderanno il loro posto. Le valutazioni differiscono: al 31 agosto 2026, l’S&P 500 tradizionale presentava un rapporto prezzo/utili pari a 26,3, con un premio del 29% rispetto all’indice equiponderato. Sebbene entrambi comprendano le stesse società, le diverse modalità di allocazione determinano caratteristiche differenti in termini di valutazioni, esposizione settoriale e dimensioni delle società.

al 31 agosto 2026, l’S&P 500 tradizionale presentava un rapporto prezzo/utili pari a 26,3, con un premio del 29% rispetto all’indice equiponderato. Sebbene entrambi comprendano le stesse società, le diverse modalità di allocazione determinano caratteristiche differenti in termini di valutazioni, esposizione settoriale e dimensioni delle società. La partecipazione al mercato potrebbe ampliarsi: i recenti rendimenti dell’S&P 500 sono stati trainati da un numero relativamente limitato di società. Qualora la leadership di mercato diventasse più ampiamente distribuita, la ponderazione equiponderata consentirebbe a un maggior numero di componenti dell’indice di fornire un contributo significativo.

L’Indice S&P 500 Equal Weight ha sovraperformato l’S&P 500 nel lungo periodo fino al 2023, per poi registrare una performance inferiore, poiché i cosiddetti Magnificent Seven hanno nettamente sovraperformato il resto del mercato. Ciò non dimostra che un’inversione di tendenza sia imminente. Evidenzia, tuttavia, come l’approccio equiponderato offra una forma sostanzialmente diversa di esposizione al mercato azionario statunitense, meno dipendente dal perdurare della leadership delle maggiori società dell’indice.

Approccio equiponderato nei mercati globali ed europei

Sebbene sia particolarmente evidente nell’S&P 500, il fenomeno della concentrazione non riguarda esclusivamente il mercato statunitense. L’approccio equiponderato può essere applicato anche ai mercati azionari globali ed europei, dove il medesimo principio di base produce risultati differenti a seconda del mercato.

Azioni globali: al 31 agosto 2026, gli Stati Uniti rappresentavano il 71% dell’Indice MSCI World ponderato per la capitalizzazione di mercato. Il corrispondente indice equiponderato distribuiva l’esposizione in modo più uniforme tra circa 1.300 componenti, riducendo l’allocazione agli Stati Uniti ad appena il 40% e aumentando il peso relativo dell’Europa, del Giappone e degli altri mercati sviluppati.

al 31 agosto 2026, gli Stati Uniti rappresentavano il 71% dell’Indice MSCI World ponderato per la capitalizzazione di mercato. Il corrispondente indice equiponderato distribuiva l’esposizione in modo più uniforme tra circa 1.300 componenti, riducendo l’allocazione agli Stati Uniti ad appena il 40% e aumentando il peso relativo dell’Europa, del Giappone e degli altri mercati sviluppati. Azioni della zona euro: al 31 agosto 2026, i 10 maggiori componenti dell’EURO STOXX 50 rappresentavano oltre il 40% dell’indice. L’approccio equiponderato ne riduce l’influenza, distribuendo uniformemente l’allocazione tra tutte le 50 società.

al 31 agosto 2026, i 10 maggiori componenti dell’EURO STOXX 50 rappresentavano oltre il 40% dell’indice. L’approccio equiponderato ne riduce l’influenza, distribuendo uniformemente l’allocazione tra tutte le 50 società. Azioni europee ad ampio spettro: lo stesso approccio può essere applicato all’Indice MSCI Europe, offrendo un’esposizione equiponderata a oltre 400 società europee. Ciò consente un’esposizione più ampia ai mercati azionari europei rispetto al più concentrato EURO STOXX 50.

Le diverse opzioni regionali offrono esposizione a mercati differenti, ma il principio fondamentale alla base dell’inserimento di ETF a ponderazione equiponderata in un portafoglio rimane invariato: le dimensioni di una società non devono necessariamente determinarne l’incidenza all’interno degli investimenti.

Trovare il giusto equilibrio

L’approccio equiponderato non è intrinsecamente migliore della ponderazione per la capitalizzazione di mercato. I due approcci distribuiscono l’esposizione in modo diverso ed è probabile che registrino performance differenti al mutare della leadership di mercato.

Gli investitori dovrebbero pertanto valutare il ruolo che intendono attribuire a tale esposizione, il mercato al quale desiderano accedere e i rischi già presenti nelle altre componenti del proprio portafoglio.

La gamma di ETF a ponderazione equiponderata di Invesco offre accesso ai mercati azionari statunitensi, globali ed europei, consentendo agli investitori di selezionare il mercato e il benchmark maggiormente in linea con i propri obiettivi.