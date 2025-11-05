Analisi

Il mondo in un semplice ETF

5 novembre 2025
Invesco
Sorvolando l'Ironman Austria in elicottero. Un'intera giornata a fotografare amici e professionisti per Triangle.

Punti chiave

1

Diversificare i propri investimenti può ridurre il rischio e scegliere Invesco FTSE All-World UCITS ETF consente di ottenere un'esposizione a più di 4.000 aziende in oltre 50 Paesi.

2

Se al momento non hai bisogno di un reddito extra, puoi lasciare che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti nel fondo per beneficiare della capitalizzazione degli interessi con il cosiddetto "effetto compounding".

3

Grazie alla popolarità dei piani di investimento mensili, l'Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari US in patrimonio gestito.

Gli ETF (Exchange-Traded Fund) si stanno rapidamente affermando come una delle scelte preferite dagli investitori. Nel 2024 hanno raccolto un importo record di 266 miliardi di dollari, portando il totale degli investimenti a 2.300 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Per quanto impressionanti siano questi numeri, sappiamo bene che gli investitori sono in genere più interessati a capire come accrescere il proprio patrimonio personale. Anche se non possiamo offrire garanzie al riguardo, possiamo sicuramente proporre una soluzione semplice e completa, adatta a ogni tipo di investitore. Grazie alla crescente popolarità fra gli investitori individuali, Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha superato di recente il traguardo di 2 miliardo di dollari US in patrimonio gestito1.

Nuovi record per il mercato europeo degli ETF

Fonte: Bloomberg, dati relativi al patrimonio totale gestito dagli ETF domiciliati in Europa, aggiornati al 31 dicembre 2024.

Qual è un modo sensato di investire in azioni?

Quando parliamo di "azioni" ci riferiamo semplicemente ai titoli azionari delle società quotate in borsa. Nel lungo periodo, questi titoli hanno generato rendimenti superiori rispetto alla maggior parte delle altre tipologie di investimento. Ovviamente, ogni successo ha un costo. Il prezzo da pagare per questi rendimenti più elevati è un maggiore livello di rischio, specialmente nel breve termine. Ed è qui che entra in gioco la diversificazione.

Il detto "mai mettere tutte le uova in un paniere" è un buon modo per spiegare il concetto.  Se si investisse l'intero patrimonio in una sola azienda, si dipenderebbe totalmente dal suo successo. Potrebbe andare bene… ma anche no. E tu saresti disposto a correre questo rischio mettendo tutto il tuo patrimonio in unico "paniere"? Una strategia molto più sensata consiste invece nel distribuire il rischio su un'ampia gamma di aziende, selezionare realtà in diversi Paesi, appartenenti a settori differenti, magari includendo sia grandi che piccole imprese. La diversificazione può ridurre notevolmente il rischio complessivo.

Un solo ETF per una copertura globale e diversificata

Investire nell’Invesco FTSE All-World UCITS ETF ti permette di avere un'esposizione a oltre 4.000 aziende di settori diversi in più di 50 Paesi in tutto il mondo, sia sviluppati che emergenti, ampliando le opportunità e distribuendo ulteriormente il rischio. Tu non dovrai fare altro che investire nell'ETF: a tutto il resto penseranno i gestori del fondo.

Paesi coperti dall'Invesco FTSE All-World UCITS ETF
Una mappa evidenzia tutti i Paesi inclusi nell'Invesco FTSE All-World UCITS ETF, comprendendo sia mercati sviluppati che emergenti, tra cui Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Cina, Francia, Svizzera, Canada, Germania, India, Taiwan e altri.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF potrebbe essere la soluzione adatta al tuo portafoglio. È pensato per un'ampia gamma di investitori, ma in particolare per coloro che non hanno il tempo o le competenze per decidere quanto investire nelle varie aziende e dove. Naturalmente, è sempre possibile aggiungere altri fondi in qualsiasi momento, tanto più che gli ETF offrono molte opzioni a basso costo.

Il "come" investire può contare quanto il "dove"

Investire tutto il capitale in una volta sola può suscitare qualche preoccupazione. È assolutamente comprensibile. Ecco perché sempre più persone utilizzano piani di risparmio programmato. Invece di conferire una grossa somma in un'unica soluzione - e rimanere in ansia per un eventuale crollo improvviso del mercato - si può scegliere di investire importi minori a intervalli regolari. Risparmiando con regolarità, si acquistano automaticamente più quote quando il mercato è in calo e meno quando è in rialzo. L'idea è che, nel tempo, il costo medio - cioè il prezzo medio per quota - si stabilizzi, riducendo la volatilità complessiva dell'investimento.

Anche decidere come utilizzare i proventi è importante. Ad esempio, l'Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha un rendimento attuale dell'1,5% annuo, che rappresenta i dividendi distribuiti dall'ETF nell'ultimo anno da tutte le aziende in portafoglio, espressi in percentuale sul valore totale del fondo. Si potrebbe pensare che l'1,5% non sia granché… tanto vale incassarlo subito. Per chi punta a un reddito extra, è vero, ma se non si ha bisogno di liquidità imminente, quell'1,5% accumulato nel tempo può fare una notevole differenza sul rendimento totale dell'investimento.

L'effetto "compounding" (capitalizzazione) può fare una grande differenza nel lungo periodo. Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.

Fonte: Bloomberg e Invesco; illustrazione della crescita ipotetica di 1.000 euro investiti il 22 maggio 2012 nell'indice FTSE All-World, con e senza reinvestimento dei dividendi, fino al 28 febbraio 2025. Non è possibile investire direttamente in un indice. Il grafico è fornito a soli fini illustrativi. 

Conclusione

A prescindere che tu stia muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti o che sia già un esperto, gli ETF rappresentano una delle soluzioni più convenienti per ottenere esposizione al mercato azionario. Rispetto all'investimento in una singola azione, o anche in un piccolo gruppo di titoli, la diversificazione può contribuire a ridurre il rischio, distribuendo il capitale tra numerose aziende - e nel caso di un fondo globale anche tra diversi Paesi.

Un ottimo esempio è Invesco FTSE All-World UCITS ETF, che ha raggiunto 1 miliardo di dollari US in asset in gestione e offre esposizione a oltre 4.000 società in più di 50 Paesi, tra mercati sviluppati ed emergenti, con una commissione di gestione annua dello 0,15%. L'ETF offre una scelta tra quote ad accumulazione e quote a distribuzione, permettendo di ricevere i dividendi sotto forma di pagamento trimestrale oppure, se non si ha bisogno di un reddito immediato, di reinvestirli automaticamente all'interno del fondo.

Find out more about the ETF

Un investimento in questo fondo costituisce un'acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l'indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo. 

Analisi correlate

  • Fonte

    1.     Invesco. Il patrimonio gestito dell'Invesco FTSE All-World UCITS ETF era pari a 2,12 miliardi USD, 28 febbraio 2025.

    Avvisi di rischio

    Per informazioni complete sui rischi, fare riferimento ai documenti legali.

    Fluttuazione del valore: il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Mercati emergenti: Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati.

    Prestito titoli:Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Azioni: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Copertura valutariaLa copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

    Stock Connect: Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema. 

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo in Italia. Non è destinata e non può essere distribuita o comunicata ai clienti al dettaglio.

    Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 4 novembre 2025, salvo ove diversamente specificato.

    Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su invesco.com/ie-manco. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

    Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

    La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

    Index: Invesco FTSE All-World UCITS ETF (il “Fondo”) è stato sviluppato unicamente da Invesco. Il “Fondo” non è in alcun modo connesso o sponsorizzato, approvato, venduto o promosso dal London Stock Exchange Group plc e dagli organismi di investimento del gruppo (collettivamente “LSE Group”). FTSE Russell è una denominazione commerciale di alcune delle società del LSE Group. Tutti i diritti sul FTSE All-World Index (l’”Indice”) sono assegnati alla relativa società dell’LSE Group proprietaria dell’Indice. FTSE®, ICB®  sono marchi commerciali della rispettiva società di LSE Group e sono utilizzati da qualsiasi altra società di LSE Group su licenza. L’Indice è calcolato da o per conto di FTSE International Limited o da sue affiliate, agenti o partner. LSE Group non accetta qualsivoglia responsabilità verso una persona derivante da (a) l’utilizzo dell’Indice, l’affidamento all’Indice o l’errore nell’Indice, o (b) l’investimento nel Fondo o la gestione del Fondo. LSE Group non esprime alcuna pretesa, previsione, garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che potrebbero essere ottenuti dal Fondo o all’idoneità dell’Indice per le finalità previste da Invesco.

    Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

    Invesco Investment Management Limited, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Regulated by the Central Bank in Ireland.

    EMEA4962236/2025