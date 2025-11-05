Il mondo in un semplice ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF potrebbe essere la soluzione adatta al tuo portafoglio. È pensato per un'ampia gamma di investitori, ma in particolare per coloro che non hanno il tempo o le competenze per decidere quanto investire nelle varie aziende e dove. Naturalmente, è sempre possibile aggiungere altri fondi in qualsiasi momento, tanto più che gli ETF offrono molte opzioni a basso costo.

Il "come" investire può contare quanto il "dove"

Investire tutto il capitale in una volta sola può suscitare qualche preoccupazione. È assolutamente comprensibile. Ecco perché sempre più persone utilizzano piani di risparmio programmato. Invece di conferire una grossa somma in un'unica soluzione - e rimanere in ansia per un eventuale crollo improvviso del mercato - si può scegliere di investire importi minori a intervalli regolari. Risparmiando con regolarità, si acquistano automaticamente più quote quando il mercato è in calo e meno quando è in rialzo. L'idea è che, nel tempo, il costo medio - cioè il prezzo medio per quota - si stabilizzi, riducendo la volatilità complessiva dell'investimento.

Anche decidere come utilizzare i proventi è importante. Ad esempio, l'Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha un rendimento attuale dell'1,5% annuo, che rappresenta i dividendi distribuiti dall'ETF nell'ultimo anno da tutte le aziende in portafoglio, espressi in percentuale sul valore totale del fondo. Si potrebbe pensare che l'1,5% non sia granché… tanto vale incassarlo subito. Per chi punta a un reddito extra, è vero, ma se non si ha bisogno di liquidità imminente, quell'1,5% accumulato nel tempo può fare una notevole differenza sul rendimento totale dell'investimento.