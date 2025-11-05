Il mondo in un semplice ETF

ETF Indice Nasdaq-100: dove prospera l'innovazione
Diversificare i propri investimenti può ridurre il rischio e scegliere Invesco FTSE All-World UCITS ETF consente di ottenere un'esposizione a più di 4.000 aziende in oltre 50 Paesi.
Se al momento non hai bisogno di un reddito extra, puoi lasciare che i dividendi vengano automaticamente reinvestiti nel fondo per beneficiare della capitalizzazione degli interessi con il cosiddetto "effetto compounding".
Grazie alla popolarità dei piani di investimento mensili, l'Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari US in patrimonio gestito.
Gli ETF (Exchange-Traded Fund) si stanno rapidamente affermando come una delle scelte preferite dagli investitori. Nel 2024 hanno raccolto un importo record di 266 miliardi di dollari, portando il totale degli investimenti a 2.300 miliardi di dollari entro la fine dell'anno. Per quanto impressionanti siano questi numeri, sappiamo bene che gli investitori sono in genere più interessati a capire come accrescere il proprio patrimonio personale. Anche se non possiamo offrire garanzie al riguardo, possiamo sicuramente proporre una soluzione semplice e completa, adatta a ogni tipo di investitore. Grazie alla crescente popolarità fra gli investitori individuali, Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha superato di recente il traguardo di 2 miliardo di dollari US in patrimonio gestito1.
Quando parliamo di "azioni" ci riferiamo semplicemente ai titoli azionari delle società quotate in borsa. Nel lungo periodo, questi titoli hanno generato rendimenti superiori rispetto alla maggior parte delle altre tipologie di investimento. Ovviamente, ogni successo ha un costo. Il prezzo da pagare per questi rendimenti più elevati è un maggiore livello di rischio, specialmente nel breve termine. Ed è qui che entra in gioco la diversificazione.
Il detto "mai mettere tutte le uova in un paniere" è un buon modo per spiegare il concetto. Se si investisse l'intero patrimonio in una sola azienda, si dipenderebbe totalmente dal suo successo. Potrebbe andare bene… ma anche no. E tu saresti disposto a correre questo rischio mettendo tutto il tuo patrimonio in unico "paniere"? Una strategia molto più sensata consiste invece nel distribuire il rischio su un'ampia gamma di aziende, selezionare realtà in diversi Paesi, appartenenti a settori differenti, magari includendo sia grandi che piccole imprese. La diversificazione può ridurre notevolmente il rischio complessivo.
Investire nell’Invesco FTSE All-World UCITS ETF ti permette di avere un'esposizione a oltre 4.000 aziende di settori diversi in più di 50 Paesi in tutto il mondo, sia sviluppati che emergenti, ampliando le opportunità e distribuendo ulteriormente il rischio. Tu non dovrai fare altro che investire nell'ETF: a tutto il resto penseranno i gestori del fondo.
Invesco FTSE All-World UCITS ETF potrebbe essere la soluzione adatta al tuo portafoglio. È pensato per un'ampia gamma di investitori, ma in particolare per coloro che non hanno il tempo o le competenze per decidere quanto investire nelle varie aziende e dove. Naturalmente, è sempre possibile aggiungere altri fondi in qualsiasi momento, tanto più che gli ETF offrono molte opzioni a basso costo.
Investire tutto il capitale in una volta sola può suscitare qualche preoccupazione. È assolutamente comprensibile. Ecco perché sempre più persone utilizzano piani di risparmio programmato. Invece di conferire una grossa somma in un'unica soluzione - e rimanere in ansia per un eventuale crollo improvviso del mercato - si può scegliere di investire importi minori a intervalli regolari. Risparmiando con regolarità, si acquistano automaticamente più quote quando il mercato è in calo e meno quando è in rialzo. L'idea è che, nel tempo, il costo medio - cioè il prezzo medio per quota - si stabilizzi, riducendo la volatilità complessiva dell'investimento.
Anche decidere come utilizzare i proventi è importante. Ad esempio, l'Invesco FTSE All-World UCITS ETF ha un rendimento attuale dell'1,5% annuo, che rappresenta i dividendi distribuiti dall'ETF nell'ultimo anno da tutte le aziende in portafoglio, espressi in percentuale sul valore totale del fondo. Si potrebbe pensare che l'1,5% non sia granché… tanto vale incassarlo subito. Per chi punta a un reddito extra, è vero, ma se non si ha bisogno di liquidità imminente, quell'1,5% accumulato nel tempo può fare una notevole differenza sul rendimento totale dell'investimento.
A prescindere che tu stia muovendo i primi passi nel mondo degli investimenti o che sia già un esperto, gli ETF rappresentano una delle soluzioni più convenienti per ottenere esposizione al mercato azionario. Rispetto all'investimento in una singola azione, o anche in un piccolo gruppo di titoli, la diversificazione può contribuire a ridurre il rischio, distribuendo il capitale tra numerose aziende - e nel caso di un fondo globale anche tra diversi Paesi.
Un ottimo esempio è Invesco FTSE All-World UCITS ETF, che ha raggiunto 1 miliardo di dollari US in asset in gestione e offre esposizione a oltre 4.000 società in più di 50 Paesi, tra mercati sviluppati ed emergenti, con una commissione di gestione annua dello 0,15%. L'ETF offre una scelta tra quote ad accumulazione e quote a distribuzione, permettendo di ricevere i dividendi sotto forma di pagamento trimestrale oppure, se non si ha bisogno di un reddito immediato, di reinvestirli automaticamente all'interno del fondo.
Un investimento in questo fondo costituisce un'acquisizione di quote di un fondo gestito passivamente che replica l'indice invece degli asset sottostanti detenuti dal fondo.
