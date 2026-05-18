In cosa si distinguono l’MSCI World e il FTSE All-World?

La maggior parte degli indici azionari ha caratteristiche proprie, anche quando, a prima vista, sembra coprire lo stesso universo di investimento. L’MSCI World e il FTSE All-World mostrano entrambi come si sta muovendo il mercato azionario globale, ma lo fanno con approcci diversi. Capire somiglianze e differenze può aiutare a prendere decisioni più consapevoli per il proprio portafoglio.
Che cos’è un indice azionario?
Un indice azionario misura l’andamento di un determinato gruppo di azioni. Queste azioni possono essere selezionate in base alla dimensione delle società, al Paese, al settore o ad altri criteri. Il perimetro può essere molto ristretto oppure molto ampio. La lista dei titoli può essere breve o molto lunga. Ciò che conta è che le società rispettino i criteri stabiliti e che questi criteri restino coerenti nel tempo. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice. Possono però farlo attraverso strumenti come gli ETF, fondi quotati in Borsa che offrono esposizione a un paniere di titoli e puntano a replicare la performance di uno specifico indice, al netto dei costi.