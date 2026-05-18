Analisi

In cosa si distinguono l’MSCI World e il FTSE All-World?

18 maggio 2026
Invesco
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Punti chiave

Indici dei mercati azionari

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Un indice azionario segue la performance di un paniere di titoli, selezionati in base a criteri come dimensione delle società, Paese, settore o altri fattori.

Indice MSCl World

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L’Indice MSCI World comprende 1.311 società a grande e media capitalizzazione di 23 Paesi sviluppati.

Indice FTSE All-World

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Il FTSE All-World include invece 4.264 società a grande e media capitalizzazione di quasi 50 mercati, sia sviluppati sia emergenti.

La maggior parte degli indici azionari ha caratteristiche proprie, anche quando, a prima vista, sembra coprire lo stesso universo di investimento. L’MSCI World e il FTSE All-World mostrano entrambi come si sta muovendo il mercato azionario globale, ma lo fanno con approcci diversi. Capire somiglianze e differenze può aiutare a prendere decisioni più consapevoli per il proprio portafoglio.

Che cos’è un indice azionario?

Un indice azionario misura l’andamento di un determinato gruppo di azioni. Queste azioni possono essere selezionate in base alla dimensione delle società, al Paese, al settore o ad altri criteri. Il perimetro può essere molto ristretto oppure molto ampio. La lista dei titoli può essere breve o molto lunga. Ciò che conta è che le società rispettino i criteri stabiliti e che questi criteri restino coerenti nel tempo. Gli investitori non possono investire direttamente in un indice. Possono però farlo attraverso strumenti come gli ETF, fondi quotati in Borsa che offrono esposizione a un paniere di titoli e puntano a replicare la performance di uno specifico indice, al netto dei costi.

Che cos’è l’Indice MSCI World? Cos’è l’Indice FTSE All-World?
L’MSCI World è un indice azionario globale che segue 1.311 titoli di 23 Paesi sviluppati. Il FTSE All-World è un indice azionario globale che comprende 4.264 titoli in quasi 50 Paesi. 

Quali sono le somiglianze tra MSCI World e FTSE All-World?

  • Entrambi gli indici sono ponderati per la capitalizzazione di mercato: significa che le società più grandi hanno un peso maggiore all’interno dell’indice.
  • Poiché molte delle grandi società mondiali operano nel settore tecnologico, entrambi gli indici sono oggi fortemente esposti ai colossi della tecnologia, secondo i dati di marzo 2026.
  • Entrambi investono in società a grande e media capitalizzazione: aziende solide e consolidate con elevati valori di mercato, insieme a imprese di dimensioni medie ancora in fase di crescita.
  • Stati Uniti, Giappone e Regno Unito sono attualmente i Paesi più rappresentati in entrambi gli indici, sempre secondo i dati di marzo 2026.

Quali sono le differenze tra MSCI World e FTSE All-World?

La differenza principale riguarda l’esposizione ai mercati sviluppati e ai mercati emergenti. I mercati sviluppati sono Paesi con economie avanzate e mercati finanziari maturi. I mercati emergenti, invece, sono economie in via di sviluppo che stanno progressivamente evolvendo verso strutture più avanzate.

  • L’MSCI World investe solo nei mercati sviluppati. Per questo non include, ad esempio, società di Cina, India o Brasile.
  • Il FTSE All-World, invece, copre sia i mercati sviluppati sia quelli emergenti. Questo perimetro più ampio gli consente di includere molte più società e molti più Paesi rispetto all’MSCI World.

Quale approccio è migliore?

Ci sono stati anni in cui l’MSCI World ha fatto meglio e anni in cui è stato il FTSE All-World a sovraperformare. I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto a quelli sviluppati e possono presentare maggiori rischi politici ed economici. Allo stesso tempo, possono attraversare fasi di forte crescita, sostenute da fenomeni come rapida industrializzazione, aumento dei consumi della classe media e popolazioni più giovani. Per questo, non esiste una risposta valida per tutti. L’approccio migliore dipende dagli obiettivi del singolo investitore e dalla sua tolleranza al rischio.

Come possono gli investitori accedere a questi indici?

Anche se non è possibile acquistare direttamente un indice, gli investitori possono esporsi a questi mercati tramite ETF che li replicano, come ad esempio:

Analisi correlate

  • Rischi di investimento

    Per un'informativa completa sui rischi, si rinvia alla documentazione legale. il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito.

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    La capacità del Fondo di seguire la performance del benchmark dipende dal fatto che le controparti forniscano continuamente la performance del benchmark in linea con gli accordi di swap e sarebbe anche influenzata da qualsiasi spread tra il prezzo degli swap e il prezzo del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituzione che fornisce servizi come la custodia degli asset o che agisce come controparte per i derivati o altri strumenti, può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulare accordi di swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

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    Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo. La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto. Il Fondo può utilizzare Stock Connect per accedere ad Azioni A cinesi negoziate nella Cina continentale. Ciò può comportare rischi di liquidità e rischi operativi aggiuntivi, inclusi rischi di regolamento e insolvenza, rischio di regolamentazione e rischio di guasto del sistema.

    Informazioni importanti

    Dati al 30.04.26, salvo altrimenti indicato. 

    La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non è intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, fare riferimento ai Documenti contenenti le Informazioni Chiave/Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (nelle lingue locali) e al Prospetto (in inglese, francese, tedesco), e ai rapporti finanziari, su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing. 

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    Le quote/azioni dell'UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono.

    Per gli obiettivi e la politica d'investimento completi, consultare il prospetto in vigore.

    Per gli investitori privati: Se gli investitori non sono sicuri che questo prodotto sia adatto a loro, devono rivolgersi a un consulente finanziario. 

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