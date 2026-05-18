In cosa si distinguono l’MSCI World e il FTSE All-World?

Quali sono le somiglianze tra MSCI World e FTSE All-World?

Entrambi gli indici sono ponderati per la capitalizzazione di mercato: significa che le società più grandi hanno un peso maggiore all’interno dell’indice.

Poiché molte delle grandi società mondiali operano nel settore tecnologico, entrambi gli indici sono oggi fortemente esposti ai colossi della tecnologia, secondo i dati di marzo 2026.

Entrambi investono in società a grande e media capitalizzazione: aziende solide e consolidate con elevati valori di mercato, insieme a imprese di dimensioni medie ancora in fase di crescita.

Stati Uniti, Giappone e Regno Unito sono attualmente i Paesi più rappresentati in entrambi gli indici, sempre secondo i dati di marzo 2026.

Quali sono le differenze tra MSCI World e FTSE All-World?

La differenza principale riguarda l’esposizione ai mercati sviluppati e ai mercati emergenti. I mercati sviluppati sono Paesi con economie avanzate e mercati finanziari maturi. I mercati emergenti, invece, sono economie in via di sviluppo che stanno progressivamente evolvendo verso strutture più avanzate.

L’MSCI World investe solo nei mercati sviluppati. Per questo non include, ad esempio, società di Cina, India o Brasile.

Il FTSE All-World, invece, copre sia i mercati sviluppati sia quelli emergenti. Questo perimetro più ampio gli consente di includere molte più società e molti più Paesi rispetto all’MSCI World.

Quale approccio è migliore?

Ci sono stati anni in cui l’MSCI World ha fatto meglio e anni in cui è stato il FTSE All-World a sovraperformare. I mercati emergenti tendono a essere più volatili rispetto a quelli sviluppati e possono presentare maggiori rischi politici ed economici. Allo stesso tempo, possono attraversare fasi di forte crescita, sostenute da fenomeni come rapida industrializzazione, aumento dei consumi della classe media e popolazioni più giovani. Per questo, non esiste una risposta valida per tutti. L’approccio migliore dipende dagli obiettivi del singolo investitore e dalla sua tolleranza al rischio.