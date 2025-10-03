Indice Nasdaq-100: dove prospera l'innovazione

Nasdaq-100: come l’innovazione sta rivoluzionando la tua tazza di caffè
La tecnologia ha stravolto praticamente tutto. Scoprite come l’innovazione stia modificando anche cose semplici come una tazza di caffè.
Immagina di investire nel futuro... oggi stesso. Dalla rivoluzione dei veicoli elettrici alle svolte nell'intelligenza artificiale, dal cloud che alimenta le nostre vite digitali alle piattaforme che connettono miliardi di persone, le aziende con il maggiore impatto trasformativo del nostro tempo stanno costruendo il domani, proprio ora. Conosci i nomi di queste aziende. Utilizzi i loro prodotti. Queste sono le aziende che stanno ridefinendo il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo gli uni con gli altri. Dai poli tecnologici come la Silicon Valley ai centri di innovazione in tutto il mondo, l'indice Nasdaq-100 riunisce i leader di mercato, i pionieri delle tecnologie più rivoluzionarie al mondo, in un'unica, potente strategia di investimento. Potrebbe essere la tua porta d'accesso per avere un frammento di futuro. In un unico posto.
L'indice Nasdaq-100 misura la performance delle 100 maggiori società non finanziarie quotate sulla borsa valori Nasdaq. È la sede di titani della tecnologia come Apple, Microsoft, Alphabet (la società madre di Google) e Tesla. Ma non si tratta solo di tecnologia. Circa un terzo dell'indice è composto da aziende di altri settori, ad esempio Moderna, nota per il suo vaccino mRNA contro il COVID-19, o Netflix, leader mondiale dell'intrattenimento. Tra i nomi inclusi nell'indice ne figurano anche alcuni noti come Starbucks, Costco, lululemon athletica e Align Technology (i produttori di Invisalign). Immagina di possedere un pezzettino di tutti i tuoi marchi preferiti senza dover scegliere.
Nell'ultimo decennio, l'indice Nasdaq-100 ha costantemente sovraperformato l'indice S&P 500 (che misura la performance delle 500 maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato). Tra il 31 luglio 2015 e il 31 luglio 2025, l'indice Nasdaq-100 ha registrato un rendimento totale quasi 1,8 volte superiore a quello dell'indice S&P 500.
Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.
|Indice NASDAQ-100
|Indice S&P 500
|Rendimento cumulato
|440,85%
|241,21%
|Rendimento annualizzato
|18,37%
|13,05%
|+Volatilità annualizzata
|23,18%
|18,74%
Bloomberg L.P., dati al 31 luglio 2025. Un investitore non può investire direttamente in un indice. I rendimenti degli indici non rappresentano rendimenti di fondi. Si rimanda all'appendice per la tabella sulle performance su periodi mobili di 12 mesi a 5 anni per entrambi gli indici.
Il successo dell'indice è dovuto in gran parte alla sua attenzione verso i settori che guidano il futuro, come tecnologia, servizi al consumatore e sanità. Questi settori sono fucine di innovazione, in continua evoluzione per soddisfare le esigenze di un mondo digitale e connesso. Ma siamo realistici: una crescita rapida spesso porta con sé anche turbolenze. Questi settori possono essere più volatili di altri, il che significa che potrebbero registrare alti e bassi più marcati. Tuttavia, per molti investitori, questo potrebbe essere un rischio che vale la pena correre a fronte dei potenziali guadagni a lungo termine.
Se stai cercando un modo semplice per accedere a questa performance trainata dall'innovazione, i Nasdaq-100 UCITS ETF di Invesco potrebbero offrirti una soluzione immediata. Offrono esposizione a molte di queste aziende leader in un unico investimento, senza la necessità di selezionare i singoli titoli. È un modo conveniente per investire nel futuro e rimanere in contatto con le aziende che lo stanno plasmando.
Offriamo una gamma di Nasdaq UCITS ETF che consente di esporsi a società in crescita con solidi fondamentali. L'accesso a tecnologie dirompenti, colossi rivoluzionari e titoli noti di diversi settori contribuisce a fornire agli investitori vantaggi unici di diversificazione con l'universo azionario statunitense ad alta e media capitalizzazione.
Per raggiungere la pagina richiesta, segui i passaggi indicati di seguito.