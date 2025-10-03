Indice Nasdaq-100: dove prospera l'innovazione

Analisi

3 ottobre 2025
Immagina di investire nel futuro... oggi stesso. Dalla rivoluzione dei veicoli elettrici alle svolte nell'intelligenza artificiale, dal cloud che alimenta le nostre vite digitali alle piattaforme che connettono miliardi di persone, le aziende con il maggiore impatto trasformativo del nostro tempo stanno costruendo il domani, proprio ora. Conosci i nomi di queste aziende. Utilizzi i loro prodotti. Queste sono le aziende che stanno ridefinendo il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo gli uni con gli altri. Dai poli tecnologici come la Silicon Valley ai centri di innovazione in tutto il mondo, l'indice Nasdaq-100 riunisce i leader di mercato, i pionieri delle tecnologie più rivoluzionarie al mondo, in un'unica, potente strategia di investimento. Potrebbe essere la tua porta d'accesso per avere un frammento di futuro. In un unico posto.

Sede dei colossi della tecnologia e non solo

L'indice Nasdaq-100 misura la performance delle 100 maggiori società non finanziarie quotate sulla borsa valori Nasdaq. È la sede di titani della tecnologia come Apple, Microsoft, Alphabet (la società madre di Google) e Tesla. Ma non si tratta solo di tecnologia. Circa un terzo dell'indice è composto da aziende di altri settori, ad esempio Moderna, nota per il suo vaccino mRNA contro il COVID-19, o Netflix, leader mondiale dell'intrattenimento. Tra i nomi inclusi nell'indice ne figurano anche alcuni noti come Starbucks, Costco, lululemon athletica e Align Technology (i produttori di Invisalign). Immagina di possedere un pezzettino di tutti i tuoi marchi preferiti senza dover scegliere.

Performance trainata dall'innovazione

Nell'ultimo decennio, l'indice Nasdaq-100 ha costantemente sovraperformato l'indice S&P 500 (che misura la performance delle 500 maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato). Tra il 31 luglio 2015 e il 31 luglio 2025, l'indice Nasdaq-100 ha registrato un rendimento totale quasi 1,8 volte superiore a quello dell'indice S&P 500.

Indice Nasdaq-100 vs. Indice S&P 500: rendimento totale dal 31/07/2015 al 31/07/2025

Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.

  Indice NASDAQ-100 Indice S&P 500
Rendimento cumulato 440,85% 241,21%
Rendimento annualizzato 18,37% 13,05%
+Volatilità annualizzata 23,18% 18,74%

Bloomberg L.P., dati al 31 luglio 2025. Un investitore non può investire direttamente in un indice. I rendimenti degli indici non rappresentano rendimenti di fondi. Si rimanda all'appendice per la tabella sulle performance su periodi mobili di 12 mesi a 5 anni per entrambi gli indici. 

Fattori trainanti alla base del successo dell'indice

Il successo dell'indice è dovuto in gran parte alla sua attenzione verso i settori che guidano il futuro, come tecnologia, servizi al consumatore e sanità. Questi settori sono fucine di innovazione, in continua evoluzione per soddisfare le esigenze di un mondo digitale e connesso. Ma siamo realistici: una crescita rapida spesso porta con sé anche turbolenze. Questi settori possono essere più volatili di altri, il che significa che potrebbero registrare alti e bassi più marcati. Tuttavia, per molti investitori, questo potrebbe essere un rischio che vale la pena correre a fronte dei potenziali guadagni a lungo termine.

Più innovazione e diversificazione per i portafogli

Se stai cercando un modo semplice per accedere a questa performance trainata dall'innovazione, i Nasdaq-100 UCITS ETF di Invesco potrebbero offrirti una soluzione immediata. Offrono esposizione a molte di queste aziende leader in un unico investimento, senza la necessità di selezionare i singoli titoli. È un modo conveniente per investire nel futuro e rimanere in contatto con le aziende che lo stanno plasmando.

Perché investire nell’innovazione?

Offriamo una gamma di Nasdaq UCITS ETF che consente di esporsi a società in crescita con solidi fondamentali. L'accesso a tecnologie dirompenti, colossi rivoluzionari e titoli noti di diversi settori contribuisce a fornire agli investitori vantaggi unici di diversificazione con l'universo azionario statunitense ad alta e media capitalizzazione.

Scopri di più

  • Performance storica - rendimento mobile su 5 anni e 12 mesi

     

    Lug 06
    Lug 18

    Lug 06
    Lug 18

    Lug 06
    Lug 18

    Lug 06
    Lug 18

    Lug 20
    Lug 18

    Nasdaq-100 Index

    20,55%

    23,60%

    22,44%

    -13,00%

    37,88%

    S&P 500 Index

    15,87%

    21,60%

    12,44%

    -5,06%

    35,82%

    I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Performance figures are shown in USD. Fonte: Bloomberg e Invesco, performance al 31 luglio 2025 Le performance passate non sono garanzia di pari rendimenti futuri.

    Avvisi di rischio

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali.

    il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Questo può essere in parte il risultato di variazioni nei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Il Fondo potrebbe essere concentrato in una specifica regione o settore o essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che potrebbe comportare maggiori fluttuazioni nel valore del Fondo rispetto a un fondo più diversificato.

    Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Informazioni importanti

    Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento. Le informazioni riportate in questo documento sono aggiornate alla data del 31 luglio 2025, salvo ove diversamente specificato. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d’investimento/di strategia d’investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing. Pareri ed opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggette a modifiche. Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione. Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all’UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l’investitore potrebbe dover pagare più dell’attuale valore patrimoniale netto per l’acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell’attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita. La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell’offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it. NASDAQ® e NASDAQ-100 IndexSM sono marchi commerciali/di servizi di The Nasdaq Stock Market, Inc. (definita, insieme alle sue affiliate, "Società"), concessi in licenza d'uso a PowerShares. I prodotti non sono stati esaminati dalle società per quanto riguarda la loro legalità o idoneità. I Prodotti non sono emessi, approvati, venduti o promossi dalle Società. Le società non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in merito ai prodotti. Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore. Gli ETF sono domiciliati in Irlanda.

    Invesco Management S.A., Succursale Italia. Via Bocchetto, 6. 20123. Milano, Italia.

    EMEA4866479/2025