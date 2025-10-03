Indice Nasdaq-100: dove prospera l'innovazione

Fattori trainanti alla base del successo dell'indice

Il successo dell'indice è dovuto in gran parte alla sua attenzione verso i settori che guidano il futuro, come tecnologia, servizi al consumatore e sanità. Questi settori sono fucine di innovazione, in continua evoluzione per soddisfare le esigenze di un mondo digitale e connesso. Ma siamo realistici: una crescita rapida spesso porta con sé anche turbolenze. Questi settori possono essere più volatili di altri, il che significa che potrebbero registrare alti e bassi più marcati. Tuttavia, per molti investitori, questo potrebbe essere un rischio che vale la pena correre a fronte dei potenziali guadagni a lungo termine.

Più innovazione e diversificazione per i portafogli

Se stai cercando un modo semplice per accedere a questa performance trainata dall'innovazione, i Nasdaq-100 UCITS ETF di Invesco potrebbero offrirti una soluzione immediata. Offrono esposizione a molte di queste aziende leader in un unico investimento, senza la necessità di selezionare i singoli titoli. È un modo conveniente per investire nel futuro e rimanere in contatto con le aziende che lo stanno plasmando.