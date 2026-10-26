Quattro aspetti da considerare nella valutazione dei CLO AAA

1. Reddito relativo. I CLO senior possono offrire un premio di spread rispetto a strumenti Fixed income convenzionali con rating analogo, sostenuto dalla subordinazione strutturale.

2. Esposizione a tasso variabile. Il debito dei CLO è prevalentemente a tasso variabile, il che limita la duration ai tassi d’interesse. Ciò può integrare portafogli dominati da obbligazioni societarie o governative a tasso fisso. L’esposizione principale è più strettamente legata alle condizioni del credito e ai movimenti degli spread.

3. Resilienza strutturale. La diversificazione tra debitori, la priorità nei pagamenti, la copertura del collaterale e i test di deviazione dei flussi di cassa possono offrire protezione alle tranche senior. Le tranche AAA possono comunque essere declassate, essere soggette a volatilità delle valutazioni ai prezzi di mercato o subire perdite in scenari estremi.

4. Diversificazione del portafoglio. Poiché i CLO AAA sono a tasso variabile ed esposti al rischio di spread creditizio, possono comportarsi diversamente dagli investimenti Fixed income caratterizzati da una duration elevata. Una riallocazione graduale della liquidità, dei Treasury bill o del credito investment grade a breve scadenza può aumentare il reddito del portafoglio e, a seconda delle caratteristiche del portafoglio e delle condizioni di mercato, contribuire al raggiungimento degli obiettivi complessivi del portafoglio.

La regolamentazione potrebbe essere vicina a una svolta

La regolamentazione ha limitato la domanda europea. Durante la tavola rotonda è stata citata la riduzione del requisito patrimoniale indicativo secondo la formula standard UE per le cartolarizzazioni senior AAA, dal 12,5% al 2,7% per unità di duration dello spread1 , a vantaggio delle tranche senior, mentre le esposizioni mezzanine restano soggette a una penalizzazione maggiore.

Il Regno Unito non ha replicato la stessa calibrazione, anche se Solvency UK potrebbe semplificare alcuni aspetti dell’implementazione, compreso il possibile impiego di attività strutturate nei portafogli soggetti a matching adjustment. I risultati dipendono dallo status normativo, dalle passività, dal modello interno e dalla governance di ciascuna compagnia assicurativa.

La scelta del percorso di implementazione

Le compagnie assicurative di maggiori dimensioni possono preferire mandati segregati con vincoli personalizzati, reportistica dedicata, gestione valutaria su misura e maggiore controllo. I fondi negoziati in borsa (ETF) di CLO AAA offrono un ulteriore punto di accesso, garantendo diversificazione immediata, semplicità operativa, negoziabilità infragiornaliera e accesso efficiente. Possono inoltre essere utilizzati in modo tattico mentre si sviluppa un mandato di più lungo periodo.

La diversificazione tra gestori, operazioni e annate può ridurre il rischio di concentrazione. La capacità di selezione e analisi del credito è fondamentale, perché gli investitori hanno bisogno di competenze specifiche sulle strutture dei CLO e sul mercato sottostante dei leveraged loan.

Liquidità migliorata, ma i CLO non equivalgono alla liquidità

La liquidità dei CLO AAA è migliorata grazie alla più ampia partecipazione dei dealer, alle aste di portafoglio e agli ETF, anche se può comunque deteriorarsi durante le fasi di stress dei mercati. Tuttavia, i CLO AAA non sono un sostituto diretto della liquidità. In un contesto risk-off, i prezzi possono scendere quando gli spread si ampliano, anche se il deterioramento del credito resta improbabile. Gli investitori dovrebbero distinguere la volatilità delle valutazioni ai prezzi di mercato dalla perdita permanente, dimensionare le allocazioni in funzione del profilo di liquidità dell’attività e riconoscere che le condizioni di esecuzione possono deteriorarsi durante le fasi di stress dei mercati.

La governance può essere il fattore decisivo

La complessità percepita resta un ostacolo. I comitati per gli investimenti e i consigli di amministrazione devono comprendere chiaramente il ruolo che l’allocazione è destinata a svolgere, i rischi introdotti, le modalità di gestione della liquidità e le ragioni per cui il percorso di implementazione scelto è appropriato. La selezione di gestori specializzati e una reportistica trasparente sono essenziali per mantenere tale fiducia.

Uno strumento di costruzione del portafoglio ormai più consolidato

La riforma normativa, l’approfondimento dei mercati e le più ampie possibilità di accesso hanno contribuito a suscitare maggiore interesse da parte degli investitori nei CLO AAA, favorendone l’impiego come strumento di costruzione del portafoglio per le compagnie assicurative alla ricerca di reddito di alta qualità a tasso variabile e diversificazione.

L’adozione resterà probabilmente graduale e specifica per ciascuna compagnia assicurativa, ma le società in grado di soddisfare i requisiti di governance, contabili, normativi e operativi potrebbero considerare sempre più i CLO senior nell’ambito delle proprie allocazioni strategiche Fixed income.