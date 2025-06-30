Pianificazione per la pensione: investimenti a lungo termine

È comprensibile sentirsi tentati di entrare e uscire dal mercato quando i prezzi delle azioni sono volatili. Tuttavia, la storia dimostra che investire con una visione di lungo periodo tende a dare risultati migliori rispetto al tentativo di “azzeccare il momento giusto”.

Le azioni hanno storicamente offerto rendimenti positivi nel lungo termine

Storicamente le azioni statunitensi hanno riservato più probabilità di successo rispetto ai giochi da casinò. Più a lungo gli investitori sono rimasti nel mercato, maggiore è stata la probabilità di ottenere rendimenti positivi. Ad esempio, le azioni hanno registrato rendimenti positivi nel 99,9% dei casi su qualsiasi periodo di 15 anni.

Ciò significa che, storicamente, le probabilità di successo nel mercato sono state molto più alte rispetto a quelle in un casinò!