PAC con Invesco: costi di apertura azzerati fino al 28 febbraio 2027
Prosegue la campagna dedicata ai Piani di Accumulo (PAC). Fino al 28 febbraio 2027, Invesco continuerà a sostenere i costi amministrativi di apertura per i nuovi PAC, sia nella versione Tradizionale sia nella versione Lineare (ove disponibile presso il proprio intermediario).
Il Piano di Accumulo consente di costruire progressivamente il proprio investimento attraverso versamenti periodici, offrendo un approccio disciplinato e graduale ai mercati finanziari. Consulta la presentazione dedicata per approfondire le caratteristiche della soluzione, i comparti disponibili e i vantaggi dell'iniziativa promozionale.