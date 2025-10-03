Nasdaq-100: come l’innovazione sta rivoluzionando la tua tazza di caffè

From Bean to Byte: qual è la tecnologia dietro la tua tazza di caffè di ogni mattina?

La tecnologia è ovunque, anche nel vostro caffè della mattina. Ciò che una volta era un semplice rituale, ora è un’esibizione di innovazione, a opera delle società incluse nell’indice Nasdaq-100. Che si tratti di ordinare in anticipo tramite app, ricevere promozioni su misura o vivere un’esperienza di pagamento semplificata, la tecnologia sta migliorando il modo in cui interagiamo con i diversi brand.

L’innovazione, tuttavia, non riguarda esclusivamente la vendita. I seguenti case studies mostrano come le aziende dell’indice Nasdaq-100 stiano ridefinendo il concetto di essere innovativi, non solo nell’ambito della tecnologia ma in tutti i settori. Dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’ottimizzazione delle catene di fornitura, fino all’impiego di cloud computing e data science per prevedere la domanda e accelerare lo sviluppo dei prodotti, queste aziende si stanno spingendo oltre i limiti. Anche le aziende al di fuori dell’ambito della tecnologia tradizionale stanno implementando un processo di trasformazione digitale per rimanere competitive, instaurare nuove modalità di connessione con la clientela e offrire esperienze più intelligenti, più veloci e più personalizzate.

Starbucks: personalizzazione, fidelizzazione e innovazioni di prodotto

Leader globale nel caffè specialty, Starbucks sta trasformando il modo in cui la tecnologia può elevare l’esperienza clienti, rafforzare la fidelizzazione e alimentare l’innovazione di prodotto. In quanto azienda appartenente all’indice Nasdaq-100, rappresenta un esempio di come la trasformazione digitale stia ridefinendo anche i settori più tradizionali.

Maggiore personalizzazione ed efficienza

Starbucks sta sfruttando la tecnologia per creare interazioni più fluide e intelligenti tra la sua clientela e il personale barista1. In che modo? Tramite diverse innovazioni che uniscono convenienza e personalizzazione:

Pickup semplificato : file dedicate al ritiro di ordini effettuati tramite app e algoritmi di tempo intelligenti garantiscono alla clientela una stima precisa dei tempi di attesa e un’esperienza di ritiro più fluida.

: file dedicate al ritiro di ordini effettuati tramite app e algoritmi di tempo intelligenti garantiscono alla clientela una stima precisa dei tempi di attesa e un’esperienza di ritiro più fluida. Drive-thru personalizzato : un sistema drive-thru su misura riconosce i membri Starbucks Rewards e propone raccomandazioni studiate sulla base dei loro ordini precedenti, trasformando le visite di routine in momenti personalizzati.

: un sistema drive-thru su misura riconosce i membri Starbucks Rewards e propone raccomandazioni studiate sulla base dei loro ordini precedenti, trasformando le visite di routine in momenti personalizzati. Pagamenti inclusivi: opzioni di pagamento flessibili consentono alla clientela di pagare senza carta di credito o persino senza l’app Starbucks2, rendendo le transazioni più veloci, più semplici e più accessibili.

Impiegare tecnologia all’avanguardia per promuovere la fidelizzazione

Nel 2022, Starbucks ha iniziato a testare un’estensione del proprio programma fedeltà basata su blockchain. I membri possono guadagnare token non fungibili (NFT) sul tema del caffè, asset digitali unici, che sbloccano esperienze reali, unendo l’impegno digitale con premi tangibili3.

Prodotti innovativi

Negli ultimi anni il caffè preparato a freddo e altre personalizzazioni sono cresciuti di popolarità tra chi consuma questa bevanda. Si tratta però di un processo ad alta intensità di lavoro, che richiede fino a 20 ore per essere prodotto. Per ovviare a questo problema, Starbucks ha sviluppato la tecnologia Cold Pressed che, grazie a una tecnica di immersione a bassa pressione, è in grado di produrre caffè freddo su richiesta in pochi secondi4.

Keurig Dr Pepper Inc.: una tazza di caffè più intelligente e sostenibile

Un rinomato produttore e distributore di bevande analcoliche, che offre un portafoglio diversificato che include caffè, bevande gassate, tè pronti da bere, acqua, succhi e altre bevande da miscelare. Sebbene Keurig sia conosciuta da molti per il suo sistema di preparazione del caffè monodose, la tecnologia che ne è alla base racconta una storia di innovazione più profonda, caratterizzata da software integrato, connettività e data science.

Elettrodomestici Smart

La tecnologia connessa di Keurig si basa su una piattaforma di cloud computing che alimenta le sue macchine per caffè intelligenti5. Questi elettrodomestici sono integrati con app mobile e assistenti vocali come Alexa e Google Home, consentendo agli utenti di avviare la macchina per caffè da remoto. Il sistema BrewID consente di personalizzare le impostazioni di preparazione del caffè per un’ampia gamma di capsule K-Cup®, creando ciascuna tazza di caffè al meglio sulla base delle raccomandazioni di tostatura. Ciò non solo rende l’esperienza utente migliore ma consente anche a Keurig di raccogliere dati valutabili per migliorare costantemente i prodotti e prendere decisioni più consapevoli.

Gestione delle scorte e raccomandazioni personalizzate

Tramite BrewID, la funzione SMART Auto-Delivery di Keurig monitora l’utilizzo delle capsule e riordina automaticamente le scorte, garantendo alla clientela di non rimanerne senza. L’app di Keurig offre inoltre raccomandazioni personalizzate sul caffè e l’accesso a un catalogo di ricette di bevande in stile caffetteria, aumentando il coinvolgimento e la fidelizzazione della clientela6.

Attenzione particolare alle iniziative green

La sostenibilità è un pilastro chiave della strategia di Keurig Dr Pepper. La società ha stretto fin da subito una collaborazione con una società di IA e robotica specializzata nel recupero di materie prime per la catena di fornitura globale7. Trasformando le sue capsule di caffè in polipropilene, un tipo di plastica riciclata, Keurig ha consentito ai sistemi robotici di identificare e separare con precisione le capsule K-Cup nelle strutture per il riciclaggio. Questa collaborazione dimostra come il design intelligente e la tecnologia possano favorire il progresso in termini ambientali.

PepsiCo & Starbucks: innovazione nella preparazione del caffè e opportunità nell’imbottigliamento

Cosa accade quando due grandi società globali, una noto per le bevande gassate e gli snack mentre l’altra per il caffè premium, uniscono le forze? Si ottiene una partnership di grande impatto, che oltre a servire bevande offre anche un’innovazione concreta. PepsiCo, una delle prime 10 aziende dell’indice Nasdaq-100, ha unito le forze con Starbucks per portare il caffè in tutto il mondo, utilizzando una tecnologia all’avanguardia, idee di prodotto audaci e adottando una visione condivisa del futuro.

L’innovazione incontra il piacere di tutti i giorni

Tramite la loro joint venture, la North American Coffee Partnership (NACP), queste aziende offrono prodotti a base di caffè pronti da bere a milioni di consumatori. Basti pensare al Frappuccino in bottiglia, al caffè freddo in lattina e persino a bevande a base di latte d’avena, tutti progettati per esser consumati comodamente e realizzati con qualità. Non si tratta però solo di caffè bensì di come la tecnologia stia trasformando i brand di consumo. PepsiCo sta sfruttando l’IA, l’analisi dei dati e il cloud computing per ottimizzare l’intero processo, dalla produzione alla commercializzazione. Quello stesso slancio tecnologico sta aiutando Starbucks a innovarsi con nuovi formati, come bevande energetiche a base di succhi e bevande confezionate in stile alla spina8.

Questa collaborazione è un esempio lampante di come società non tecnologiche stiano diventando innovatrici grazie alla tecnologia, e molte altre aziende simili sono anche quotate sulla borsa valori Nasdaq. Dalle catene di fornitura più intelligenti alle esperienze cliente personalizzate, il futuro della vendita al dettaglio si sta ridefinendo grazie ai dati e alla trasformazione digitale.

Creare per il futuro

Queste innovazioni sottolineano come l’innovazione tecnologica venga sfruttata a vantaggio di aziende al di fuori del settore tecnologico tradizionale. La loro esperienza evidenzia inoltre alcuni insegnamenti generali sul ruolo critico della tecnologia nell’intero settore del consumo e della vendita al dettaglio.

La combinazione di metodi di acquisto tradizionali con interazioni virtuali e una maggiore personalizzazione è trainata dall’analisi dei dati, creando esperienze migliori per i clienti. Le opzioni di pagamento personalizzabili e flessibili sono un altro vantaggio per i clienti facilitato dai progressi tecnologici.

Per le aziende indicate, le applicazioni dei dati possono anche raccogliere informazioni preziose sul comportamento e sulle preferenze dei clienti, che a loro volta possono essere utilizzate per creare prodotti e servizi personalizzati. Durante la pandemia è emersa l’importanza di una migliore gestione della catena di approvvigionamento. Le applicazioni sviluppate in quel periodo continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel consentire alle aziende di gestire in modo più efficiente le linee di approvvigionamento, le scorte, i costi e la manodopera.

In futuro la tecnologia continuerà a influenzare il modo in cui le aziende innovano e operano in tutti i settori. Riteniamo che gli investimenti e l’innovazione vadano di pari passo e le nostre strategie Nasdaq ETF offrono esposizione a società innovative in diversi settori, il tutto con un unico investimento.

Invesco & Nasdaq

Dalle macchine per il caffè intelligenti ai programmi fedeltà basati su blockchain, le aziende quotate sul Nasdaq stanno trasformando i momenti quotidiani in esperienze alimentate dalla tecnologia. E la parte migliore è che non serve essere esperti di tecnologia per investire in questo futuro. Con gli Nasdaq UCITS ETF di Invesco potete ottenere un'esposizione ad alcune delle società che guidano l’innovazione, non solo nella Silicon Valley, ma anche in settori come quello alimentare, della vendita al dettaglio e della tecnologia di consumo. È un modo semplice per accedere all’innovazione, con un unico investimento.