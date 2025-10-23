Articolo

Opportunità Alternative: Outlook per private credit ed equity, asset immobiliari e hedge fund.

23 ottobre 2025
Invesco
Opportunità alternative è un report trimestrale di Invesco Solutions. In ogni nuovo numero, analizziamo l’outlook degli asset dei mercati privati. In particolare, ci concentriamo sui segmenti private credit, private equity, immobiliare, infrastrutture e materie prime.

Alla luce della combinazione tra valutazioni azionarie elevate e costi di finanziamento in aumento, manteniamo un posizionamento neutrale nella gestione del rischio all'interno del nostro portafoglio di investimenti alternativi. In generale, adottiamo un orientamento più favorevole verso le strategie difensive, privilegiando il debito privato, gli asset reali e le strategie con copertura rispetto al private equity. Di seguito sono riportati i dati principali di ciascuna asset class. (Consulta il Report sulle Opportunità alternative del Q3)

Private credit sovrappeso con l'inizio dell'ampliamento degli spread sui mercati azionari

Con l'attenuarsi della volatilità dei mercati, siamo in attesa di segnali di una ripresa dell'attività di fusione e acquisizione (Mergers and Acquisitions, M&A). Nel frattempo, gli investitori creditizi pazienti potrebbero continuare a beneficiare di un contesto favorevole caratterizzato da tassi elevati per un periodo prolungato. Siamo sovrappesati sul credito immobiliare in virtù degli elevati livelli di reddito corrente e della ripresa del mercato azionario immobiliare. 

Sintesi sul private credit del Q3

 

Totale

Valutazioni

Fondamentali

Trend secolare

Direct lending

Sovrappeso

Neutrale

Neutrale

Interessante

Credito asset immobiliari

Sovrappeso

Interessante

Neutrale

Interessante

Credito alternativo

Sovrappeso

Neutrale

Neutrale

Interessante

Fonte: Invesco, Opportunità alternative – Q3 2025, pg. 5

Private equity (PE): sottopeso a causa del calo delle valutazioni.

Manteniamo una posizione sottopesata nel private equity, in particolare nelle strategie tradizionali di buyout, che generalmente richiedono leva finanziaria per generare rendimenti. L'effetto combinato di valutazioni azionarie elevate e di un costo di finanziamento aumentato potrebbe rappresentare un ostacolo significativo

Sintesi sul private equity del Q3

 

Totale

Valutazioni

Fondamentali

Trend secolare

Private equity

Sottopeso

Non interessante

Neutrale

Neutrale

Fonte: Invesco, Opportunità alternative – Q3 2025, pg. 14

Real asset: leggera sovraesposizione mentre le valutazioni si avvicinano al minimo 

Stiamo aumentando leggermente la nostra esposizione al settore immobiliare, poiché si sta consolidando la convinzione che le valutazioni abbiano toccato il fondo. Pur mantenendo un certo ottimismo grazie all'allentamento delle condizioni finanziarie, restiamo cauti a causa dei cap rate ancora compressi e di un contesto normativo incerto.  

Sintesi sugli asset immobiliari del Q3

 

Totale

Valutazioni

Fondamentali

Trend secolare

Immobiliare

Sovrappeso

Interessante

Neutrale

Neutrale

Infrastrutture

Sovrappeso

Non interessante

Interessante

Interessante

Fonte: Invesco, Opportunità alternative – Q3 2025, pg. 23

Hedge fund: sovrappeso a causa dei livelli di spread di arbitraggio e del ciclo di allentamento delle banche centrali

A nostro avviso, gli hedge fund con beta più contenuti rispetto al rischio di mercato possono rappresentare un'alternativa interessante all'interno di un portafoglio. Gli spread nelle strategie event-driven restano elevati, nonostante la limitata attività nei mercati dei capitali legata alle operazioni di M&A, poiché il private equity è rimasto in disparte. 

Sintesi sugli hedge fund del Q3

 

Totale

Valutazioni

Fondamentali

Trend secolare

Event-driven e arbitraggio

Sovrappeso

Neutrale

Neutrale

Interessante

Trend sistematico

Sovrappeso

Neutrale

Neutrale

Interessante

Fonte: Invesco, Opportunità alternative – Q3 2025, pg. 31

