Opportunità Alternative: Outlook per private credit ed equity, asset immobiliari e hedge fund.

Opportunità alternative è un report trimestrale di Invesco Solutions. In ogni nuovo numero, analizziamo l’outlook degli asset dei mercati privati. In particolare, ci concentriamo sui segmenti private credit, private equity, immobiliare, infrastrutture e materie prime.

Alla luce della combinazione tra valutazioni azionarie elevate e costi di finanziamento in aumento, manteniamo un posizionamento neutrale nella gestione del rischio all'interno del nostro portafoglio di investimenti alternativi. In generale, adottiamo un orientamento più favorevole verso le strategie difensive, privilegiando il debito privato, gli asset reali e le strategie con copertura rispetto al private equity. Di seguito sono riportati i dati principali di ciascuna asset class. (Consulta il Report sulle Opportunità alternative del Q3)

Private credit sovrappeso con l'inizio dell'ampliamento degli spread sui mercati azionari

Con l'attenuarsi della volatilità dei mercati, siamo in attesa di segnali di una ripresa dell'attività di fusione e acquisizione (Mergers and Acquisitions, M&A). Nel frattempo, gli investitori creditizi pazienti potrebbero continuare a beneficiare di un contesto favorevole caratterizzato da tassi elevati per un periodo prolungato. Siamo sovrappesati sul credito immobiliare in virtù degli elevati livelli di reddito corrente e della ripresa del mercato azionario immobiliare.