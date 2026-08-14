Domande frequenti

Cos’è un ETC?

Gli ETC, o Exchange-Traded Commodities, sono investimenti negoziati in borsa e che mirano a replicare il prezzo di una materia prima come l'oro. Ti consentono di acquisire esposizione al prezzo della materia prima senza doverla acquistare o custodire personalmente. Un ETC che investe esclusivamente in una sola materia prima, come l'oro, non è diversificato. Questa mancanza di diversificazione è una delle differenze tra gli ETC e i fondi, compresi gli Exchange-Traded Funds (ETF), che sono necessari per avere investimenti diversificati.

Gli ETC investono in oro?

I nostri Gold ETC utilizzano il tuo investimento per acquistare lingotti d'oro fisico, che vengono custoditi in sicurezza nei caveau di J.P. Morgan. I caveau custodiscono lingotti d'oro per almeno il valore totale dell'ETC, il che corrisponde a “garanzia fisica completa” in oro. L'elenco completo di tali lingotti è disponibile sul nostro sito web. L'oro viene controllato due volte all'anno da ispettori indipendenti e, una volta all'anno, l'ispezione è affiancata dalla nostra società di revisione.

Quanto è precisa la replica del prezzo dell’oro da parte di Invesco Physical Gold ETC?

Il nostro ETC sull’oro è concepito per offrire esposizione diretta al prezzo di questo metallo prezioso. Il nostro ETC mira a replicare la performance del LBMA Gold Price PM, meno la commissione fissa dello 0,12% annuo.

Come viene determinato il prezzo dell’oro?

prezzo dell’oro è determinato mediante un’asta elettronica che si svolge due volte al giorno a Questo indice di riferimento, noto come LBMA Gold Price, è ampiamente utilizzato ai fini della valorizzazione dell'oro ed è espresso in dollari statunitensi per oncia troy. La LBMA è un'associazione di categoria che sovrintende alle attività del mercato dei metalli preziosi di Londra e che definisce gli standard per la negoziazione dell'oro e di altri metalli preziosi.

Posso ricevere l’oro in forma fisica dopo la vendita?

La consegna fisica è possibile a determinate condizioni, come la disponibilità di un conto di compensazione presso la LBMA. Per ulteriori informazioni sui requisiti in materia di consegna fisica si rimanda al prospetto, disponibile sul sito web di Invesco.

Che cos'è una classe di azioni con copertura valutaria?

Per gli investitori che desiderano ridurre l’impatto delle variazioni del tasso di cambio tra il dollaro statunitense (l’oro è generalmente quotato in dollari USA) e la valuta locale dell’investitore, offriamo classi di azioni con copertura valutaria in sterline britanniche o in euro (per l’Invesco Physical Gold ETC). Tale meccanismo di copertura è volto ad annullare la variazione del tasso di cambio tra due valute, in genere con la decurtazione di una commissione, che potrebbe avere un impatto positivo o negativo sulla performance.

In che modo l’Invesco Physical Gold II ETC differisce dall’Invesco Physical Gold ETC?

Gli ETC sull’oro fisico di Invesco replicano entrambi il prezzo dell’oro LBMA e sono completamente garantiti da oro fisico, ma differiscono per la quantità di oro per certificato, come illustrato di seguito.

Ogni unità dell’Invesco Physical Gold II ETC è garantita da 1/1000 di un’oncia troy di oro fino.

Ogni unità dell’Invesco Physical Gold ETC è garantita da 1/10 di un’oncia troy di oro fino.

Ciò significa che, poiché ogni certificato rappresenta una quantità inferiore di oro, l’Invesco Physical Gold II ETC ha generalmente un prezzo più basso, consentendo agli investitori di iniziare con un investimento più contenuto.

Perché alcuni investitori ritengono scomodo detenere oro fisico?

Acquistare, custodire, assicurare e vendere lingotti d'oro richiede decisioni operative che si aggiungono alle normali scelte d'investimento. Ad esempio, conservare l'oro in casa può comportare un rischio di furto, mentre i costi continuativi per assicurazione e custodia professionale in caveau possono risultare superiori a quelli di un ETC.

Per iniziare

Scopri entrambi gli ETC sull'oro di Invesco e verifica quale soluzione è più adatta alle tue esigenze.

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