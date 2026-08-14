Articolo Investire in oro in modo più semplice con gli ETC
Punti chiave
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Il prezzo dell'oro tende spesso a muoversi in modo diverso rispetto ai prezzi di azioni e obbligazioni. Per questo motivo, aggiungerlo al tuo portafoglio può contribuire a diversificare il rischio che tutti gli investimenti perdano valore contemporaneamente.
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Per alcuni investitori, acquistare lingotti o monete d'oro può essere poco pratico. Un ETC sull'oro offre un modo più semplice per ottenere la stessa esposizione.
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Invesco offre ETC efficienti in termini di costi, garantiti da oro fisico, ma semplici da acquistare, vendere e detenere.
L'oro è ricercato da migliaia di anni, dai lingotti e dalle monete custoditi in caveau segreti ai gioielli indossati con orgoglio. Anche oggi gli investitori apprezzano l'oro per gli stessi motivi di un tempo. Tuttavia, acquistarlo, custodirlo, assicuralo e rivenderlo può risultare poco pratico. Oggi esistono però soluzioni che ti permettono di beneficiare dei potenziali vantaggi dell'oro senza gli inconvenienti legati al possesso diretto di questo popolare metallo prezioso.
Scopri come Invesco Physical Gold ETC e il nuovo Invesco Physical Gold II ETC possono aiutarti ad aggiungere l'oro ai tuoi investimenti.
Quattro motivi per prendere in considerazione l'investimento in oro
Stai pensando di aggiungere l'oro al tuo portafoglio? Non sei l'unico. Molti investitori scelgono di investire in oro per alcuni semplici motivi:
- L'oro si muove spesso in modo diverso rispetto ad azioni e obbligazioni e può quindi contribuire a diversificare il portafoglio quando altri investimenti attraversano fasi difficili.
- Il prezzo dell'oro può essere volatile e salire o scendere rapidamente, ma nel lungo termine ha mantenuto il proprio valore (come mostrano i grafici riportati di seguito). Questo perché è una risorsa scarsa, durevole e non può essere stampata né svalutata da una banca centrale.
- Il prezzo dell'oro non dipende da una sola fonte di domanda. L'oro viene utilizzato nella gioielleria e nelle tecnologie avanzate, ed è detenuto anche da investitori e banche centrali.
- L'oro non è emesso da una società né da uno Stato. Il suo valore non dipende quindi dalla solidità finanziaria di un'altra entità né dalla capacità di qualcuno di rimborsarti.
Perché scegliere un ETC per investire nell'oro?
Sebbene l'oro possa essere un investimento interessante, investire in questo metallo prezioso non è sempre stato così semplice. Acquistare lingotti o monete fisiche significa gestire aspetti come la custodia, l'assicurazione e la vendita quando desideri liquidare l'investimento. Per alcune persone, questi aspetti possono superare i potenziali vantaggi.
Un ETC sull'oro rappresenta una soluzione per ottenere esposizione all'oro attraverso un investimento semplice, trasparente ed efficiente in termini di costi. Ecco come funziona un ETC sull'oro:
- Gli ETC sono negoziati sulle principali borse europee, quindi puoi acquistare e vendere certificati ETC come faresti con azioni o obbligazioni.
- Ogni certificato ETC rappresenta una quantità specifica di oro fisico custodita in caveau ad alta sicurezza.
- Paghi un'unica commissione annua trasparente, invece di sostenere costi aggiuntivi per premi, trasporto o custodia.
In sintesi, un ETC ti consente di investire direttamente nell'oro senza dover custodire lingotti o monete in una cassaforte.
Due modi per investire in oro con Invesco
Invesco offre due ETC garantiti da oro fisico. Entrambi condividono la stessa struttura di base, ma sono pensati per esigenze d'investimento differenti.
- Invesco Physical Gold ETC è stato lanciato nel 2009 ed è attualmente uno dei maggiori ETC sull'oro in Europa. Applica una commissione annua fissa pari ad appena lo 0,12%, tra le più basse disponibili in Europa per investimenti in oro¹, ed è garantito da lingotti d'oro fisico custoditi nei caveau londinesi di J.P. Morgan. È disponibile anche in una versione con copertura valutaria in euro, che può contribuire a ridurre il rischio legato alle oscillazioni dei tassi di cambio, mantenendo la stessa commissione annua contenuta.
- Invesco Physical Gold II ETC è stato lanciato nel 2026 e presenta la stessa struttura, utilizza gli stessi caveau e applica la stessa commissione annua ridotta. Potrebbe essere particolarmente interessante se desideri iniziare con importi contenuti o aumentare gradualmente la tua esposizione all'oro, anche attraverso piani di accumulo. Perché? Ogni certificato di Invesco Physical Gold II ETC rappresenta 1/1.000 di un'oncia troy d'oro, rispetto a 1/10 di un'oncia rappresentato da ciascun certificato di Invesco Physical Gold ETC.Poiché ogni certificato rappresenta una quantità inferiore di oro, Invesco Physical Gold II ETC ha generalmente un prezzo unitario più basso rispetto a Invesco Physical Gold ETC.
Scopri i due ETC sull'oro di Invesco e scegli quello più adatto ai tuoi obiettivi di investimento.
Performance standardizzata rolling a 12 mesi del prezzo dell'oro.
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Maggio 2025
Maggio 2026
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Maggio 2024
Maggio 2025
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Maggio 2023
Maggio 2024
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Maggio 2022
Maggio 2023
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Maggio 2021
Maggio 2022
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38,70%
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39,57%
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Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Dati basati sul prezzo dell'oro LBMA (USD). I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Domande frequenti
Cos’è un ETC?
Gli ETC, o Exchange-Traded Commodities, sono investimenti negoziati in borsa e che mirano a replicare il prezzo di una materia prima come l'oro. Ti consentono di acquisire esposizione al prezzo della materia prima senza doverla acquistare o custodire personalmente. Un ETC che investe esclusivamente in una sola materia prima, come l'oro, non è diversificato. Questa mancanza di diversificazione è una delle differenze tra gli ETC e i fondi, compresi gli Exchange-Traded Funds (ETF), che sono necessari per avere investimenti diversificati.
Gli ETC investono in oro?
I nostri Gold ETC utilizzano il tuo investimento per acquistare lingotti d'oro fisico, che vengono custoditi in sicurezza nei caveau di J.P. Morgan. I caveau custodiscono lingotti d'oro per almeno il valore totale dell'ETC, il che corrisponde a “garanzia fisica completa” in oro. L'elenco completo di tali lingotti è disponibile sul nostro sito web. L'oro viene controllato due volte all'anno da ispettori indipendenti e, una volta all'anno, l'ispezione è affiancata dalla nostra società di revisione.
Quanto è precisa la replica del prezzo dell’oro da parte di Invesco Physical Gold ETC?
Il nostro ETC sull’oro è concepito per offrire esposizione diretta al prezzo di questo metallo prezioso. Il nostro ETC mira a replicare la performance del LBMA Gold Price PM, meno la commissione fissa dello 0,12% annuo.
Come viene determinato il prezzo dell’oro?
prezzo dell’oro è determinato mediante un’asta elettronica che si svolge due volte al giorno a Questo indice di riferimento, noto come LBMA Gold Price, è ampiamente utilizzato ai fini della valorizzazione dell'oro ed è espresso in dollari statunitensi per oncia troy. La LBMA è un'associazione di categoria che sovrintende alle attività del mercato dei metalli preziosi di Londra e che definisce gli standard per la negoziazione dell'oro e di altri metalli preziosi.
Posso ricevere l’oro in forma fisica dopo la vendita?
La consegna fisica è possibile a determinate condizioni, come la disponibilità di un conto di compensazione presso la LBMA. Per ulteriori informazioni sui requisiti in materia di consegna fisica si rimanda al prospetto, disponibile sul sito web di Invesco.
Che cos'è una classe di azioni con copertura valutaria?
Per gli investitori che desiderano ridurre l’impatto delle variazioni del tasso di cambio tra il dollaro statunitense (l’oro è generalmente quotato in dollari USA) e la valuta locale dell’investitore, offriamo classi di azioni con copertura valutaria in sterline britanniche o in euro (per l’Invesco Physical Gold ETC). Tale meccanismo di copertura è volto ad annullare la variazione del tasso di cambio tra due valute, in genere con la decurtazione di una commissione, che potrebbe avere un impatto positivo o negativo sulla performance.
In che modo l’Invesco Physical Gold II ETC differisce dall’Invesco Physical Gold ETC?
Gli ETC sull’oro fisico di Invesco replicano entrambi il prezzo dell’oro LBMA e sono completamente garantiti da oro fisico, ma differiscono per la quantità di oro per certificato, come illustrato di seguito.
- Ogni unità dell’Invesco Physical Gold II ETC è garantita da 1/1000 di un’oncia troy di oro fino.
- Ogni unità dell’Invesco Physical Gold ETC è garantita da 1/10 di un’oncia troy di oro fino.
- Ciò significa che, poiché ogni certificato rappresenta una quantità inferiore di oro, l’Invesco Physical Gold II ETC ha generalmente un prezzo più basso, consentendo agli investitori di iniziare con un investimento più contenuto.
Perché alcuni investitori ritengono scomodo detenere oro fisico?
Acquistare, custodire, assicurare e vendere lingotti d'oro richiede decisioni operative che si aggiungono alle normali scelte d'investimento. Ad esempio, conservare l'oro in casa può comportare un rischio di furto, mentre i costi continuativi per assicurazione e custodia professionale in caveau possono risultare superiori a quelli di un ETC.
Per iniziare
Scopri entrambi gli ETC sull'oro di Invesco e verifica quale soluzione è più adatta alle tue esigenze.
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