Paul Triggiani, Head of Distressed Credit & Special Situations

Come nel 2024, riteniamo che il 2025 si stia predisponendo favorevolmente per la nostra gamma di opportunità in ambito credito distressed a bassa capitalizzazione e situazioni speciali. Va sottolineato che crediamo che la nostra pipeline sia nettamente diversa e unica rispetto all'ultimo quarto di secolo. Quasi la metà del nostro mercato di riferimento è gravata da interessi passivi superiori al free cash flow generato dalle attività. Questo squilibrio è il risultato di operazioni di leveraged buyout che si sono finanziate in un contesto caratterizzato da tassi di riferimento vicini allo zero, che hanno successivamente risentito della pandemia di COVID-19, di trend inflazionistici significativi e globali e infine di un contesto di tassi significativamente più elevati. È interessante notare che molte di queste aziende sono solide in termini di strategia e operatività, sono gestite da team eccellenti e sostenute da sponsor di tutto rispetto.

Inoltre, lavoriamo con società che cercano sia di fornire liquidità incrementale a condizioni interessanti in posizioni garantite senior strutturalmente avvantaggiate, sia di sostituire il debito ad alto costo regolato in contanti con soluzioni di finanziamento creative tra cui cedole con pagamento in natura, protezione dal rimborso anticipato con multipli minimi di rendimento, warrant azionari, covenant e protezioni in termini di governance. Le aziende possono quindi utilizzare questa liquidità per accelerare la crescita, consentendo così ai soci di private equity di monetizzare i loro investimenti.

Nell'ambito di queste opportunità legate alle soluzioni di finanziamento, riteniamo di poter puntare a un potenziale di rendimento interessante rispetto agli anni precedenti, con un rischio sostanzialmente inferiore.