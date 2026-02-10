L'ampia attrattiva delle AT1

Le AT1 hanno dimostrato una bassa correlazione con le azioni e le obbligazioni tradizionali, pertanto includerle in un portafoglio può determinare benefici di diversificazione. Le AT1 sono in genere richiamate dalla banca emittente dopo un periodo di tempo stabilito, il più delle volte cinque anni dopo l'emissione, una caratteristica che le rende meno sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. Ciò può destare l'interesse degli investitori che intendono incrementare i rendimenti senza però aumentare la duration.

Rispetto all'high yield in generale, il mercato delle AT1 offre un'esposizione economica differente, includendo generalmente emittenti di qualità più elevata. Le AT1 sono inoltre emesse unicamente dalle banche, mentre l'ampio mercato high yield globale comprende emittenti principalmente del settore industriale (82%), società finanziarie non bancarie e società di pubblica utilità.

Attualmente le banche europee hanno bilanci solidi, molto più resilienti di quanto fossero prima della crisi finanziaria globale. Gran parte di ciò è dovuto alla normativa, che ora richiede alle banche di emettere capitale AT1. Le banche hanno inoltre ridotto la dimensione e migliorato la qualità degli asset nei loro bilanci, aumentando contemporaneamente la quantità di capitale detenuto a copertura di tali asset. Nel complesso, le banche europee hanno portato il coefficiente di capitale CET1 da meno del 6% prima della crisi finanziaria globale a quasi il 15% attuale, notevolmente al di sopra del livello trigger delle AT1, pari a 5,125% o 7%.