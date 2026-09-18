Personalised Investor Engine

La vera sfida non è l'accesso agli investimenti. È l'attivazione.

Milioni di persone sono interessate agli investimenti, eppure molte non compiono mai il primo passo. Le piattaforme digitali hanno reso gli investimenti più accessibili che mai, ma il solo accesso non basta a generare coinvolgimento, fiducia o azione. Molti clienti continuano a esitare o abbandonano del tutto il proprio percorso di investimento. Per aiutare un numero sempre maggiore di persone a diventare investitori è necessario comprendere più a fondo comportamenti, motivazioni e ostacoli.