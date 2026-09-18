Personalised Investor Engine

Identificare i gap di attivazione
Comprendere dove i clienti esitano e quali fattori potrebbero impedirgli di compiere il passo successivo.
Milioni di persone sono interessate agli investimenti, eppure molte non compiono mai il primo passo. Le piattaforme digitali hanno reso gli investimenti più accessibili che mai, ma il solo accesso non basta a generare coinvolgimento, fiducia o azione. Molti clienti continuano a esitare o abbandonano del tutto il proprio percorso di investimento. Per aiutare un numero sempre maggiore di persone a diventare investitori è necessario comprendere più a fondo comportamenti, motivazioni e ostacoli.
Per fornire indicazioni rilevanti che incoraggino all'azione, è fondamentale comprendere le persone dietro i loro portafogli.
L'incertezza, la complessità e la mancanza di fiducia spesso impediscono ai clienti di investire, anche quando i prodotti sono facilmente accessibili.
Ogni cliente ha esigenze diverse in termini di supporto, contenuti e incoraggiamento lungo il proprio percorso di investimento.
PIE combina insight comportamentali, personalizzazione intelligente e ottimizzazione continua per aiutare gli istituti finanziari a creare esperienze di investimento più rilevanti e favorire azioni concrete da parte degli investitori.
Comprendere dove i clienti esitano e quali fattori potrebbero impedirgli di compiere il passo successivo.
Offrire contenuti, percorsi e stimoli all'azione più rilevanti, basati sulle esigenze specifiche dei clienti.
Applicare l'intelligenza comportamentale nei momenti chiave del percorso del cliente.
Testare, apprendere e migliorare continuamente l'esperienza dei clienti attraverso un processo di ottimizzazione costante.
PIE aiuta a individuare le barriere comportamentali, informative e legate alla fiducia che possono rallentare il progresso lungo il percorso di investimento, consentendo alle società di concentrare il supporto dove è maggiormente necessario.
Ogni investitore si rapporta agli investimenti in modo diverso. PIE supporta la creazione di esperienze più personalizzate, in linea con il livello di fiducia, le esigenze e gli obiettivi di ciascun individuo.
PIE aiuta le società a individuare opportunità per stimolare azioni concrete da parte degli investitori, che si tratti di compiere il primo passo nel percorso di investimento, aumentare i contributi o mantenere l’investimento anche in periodi di incertezza dei mercati.
PIE supporta un’attività continua di analisi, sperimentazione e ottimizzazione, aiutando le società ad affinare l’esperienza offerta agli investitori man mano che i loro comportamenti, esigenze e aspettative evolvono.
Nel 2025 Invesco e Zopa Bank hanno avviato una partnership con l'obiettivo di rendere il mondo degli investimenti più accessibile e comprensibile, aiutando i clienti a costruire il proprio futuro finanziario.
Investitori più consapevoli e sicuri possono generare valore per il tuo business in diversi modi.
Supportare i clienti nel compiere il primo passo verso l'investimento.
Migliorare l'attivazione dei conti e favorire la crescita continuativa dei contributi.
Aiutare gli investitori a mantenere il proprio piano finanziario anche nei periodi di incertezza.
Riconnettere gli investitori inattivi con i loro obiettivi finanziari di lungo termine.
Cambia sito / Paese
Conferma la tipologia di investitore per proseguire
Per raggiungere la pagina richiesta, segui i passaggi indicati di seguito.