Personalised Investor Engine

Il nostro Personalised Investor Engine (PIE) aiuta gli istituti finanziari a creare esperienze di investimento più rilevanti e personalizzate, accompagnando i clienti nel percorso dal risparmio all'investimento e trasformando l'intenzione di investire in un'azione concreta. 

L'immagine riportata di seguito ha finalità esclusivamente illustrative.

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LA SFIDA PRINCIPALE La vera sfida non è l'accesso agli investimenti. È l'attivazione.

Milioni di persone sono interessate agli investimenti, eppure molte non compiono mai il primo passo. Le piattaforme digitali hanno reso gli investimenti più accessibili che mai, ma il solo accesso non basta a generare coinvolgimento, fiducia o azione. Molti clienti continuano a esitare o abbandonano del tutto il proprio percorso di investimento. Per aiutare un numero sempre maggiore di persone a diventare investitori è necessario comprendere più a fondo comportamenti, motivazioni e ostacoli.

L'accesso è solo l'inizio.

Per fornire indicazioni rilevanti che incoraggino all'azione, è fondamentale comprendere le persone dietro i loro portafogli.

Il comportamento guida le decisioni di investimento.

L'incertezza, la complessità e la mancanza di fiducia spesso impediscono ai clienti di investire, anche quando i prodotti sono facilmente accessibili.

Un unico percorso non è adatto a tutti.

Ogni cliente ha esigenze diverse in termini di supporto, contenuti e incoraggiamento lungo il proprio percorso di investimento.

€10.000 miliardi

Patrimonio detenuto in liquidità in tutta Europa. 1

+71%

Dei risparmiatori sono interessati a investire, ma non hanno ancora agito. 2

1 persona su 3

Delle persone investe al di fuori dei propri piani pensionistici. 2

LA NOSTRA SOLUZIONE Come possiamo aiutarti?

PIE combina insight comportamentali, personalizzazione intelligente e ottimizzazione continua per aiutare gli istituti finanziari a creare esperienze di investimento più rilevanti e favorire azioni concrete da parte degli investitori.

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La personalizzazione in azione

Nel 2025 Invesco e Zopa Bank hanno avviato una partnership con l'obiettivo di rendere il mondo degli investimenti più accessibile e comprensibile, aiutando i clienti a costruire il proprio futuro finanziario.

“L'opportunità non consiste semplicemente nell'aiutare un numero maggiore di persone ad accedere agli investimenti. Si tratta di aiutarli a sentirsi informati e di rafforzare la loro fiducia per compiere il primo passo. L'applicazione dell'intelligenza comportamentale e di stimoli mirati nei momenti chiave del percorso del cliente può svolgere un ruolo fondamentale nel trasformare l'interesse per gli investimenti in una partecipazione duratura nel tempo.”

Zopa Bank

Natasha Wear, Senior Director of Wealth

LE OPPORTUNITÀ PER TE Aiutare gli istituti finanziari a crescere

Investitori più consapevoli e sicuri possono generare valore per il tuo business in diversi modi.

01 Trasformare i risparmiatori in investitori

Supportare i clienti nel compiere il primo passo verso l'investimento. 

02 Aumentare la partecipazione agli investimenti

Migliorare l'attivazione dei conti e favorire la crescita continuativa dei contributi.

03 Rafforzare la retention

Aiutare gli investitori a mantenere il proprio piano finanziario anche nei periodi di incertezza.

04 Riattivare i clienti inattivi

Riconnettere gli investitori inattivi con i loro obiettivi finanziari di lungo termine.

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Scopri di più

  • Oltre 1 trillione USD European Commission, Savings and Investments Union, Marzo 2025.

    European Commission, Savings and Investments Union, Marzo 2025.

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l’intero importo inizialmente investito.

    Informazioni importanti

    Dati al 09/09/2026, salvo diversa indicazione. I dati sono aggiornati al 09/09/2026 e provengono da Invesco, salvo diversa indicazione.

    Questa comunicazione di Marketing è per utilizzo in Italia. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione. Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.


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