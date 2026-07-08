FAQ
Perché le variazioni dei tassi d’interesse incidono sul prezzo dell’oro?
L’oro non genera alcun reddito periodico; di conseguenza, quando i tassi d’interesse aumentano, strumenti come la liquidità e le obbligazioni possono risultare relativamente più attraenti in termini di rendimento. Tassi d’interesse più bassi riducono questo costo opportunità, contribuendo a sostenere la domanda di oro.
Perché il dollaro USA incide sul prezzo dell’oro?
L’oro è quotato a livello globale in dollari statunitensi; di conseguenza, un rafforzamento del dollaro USA tende generalmente a renderlo più costoso per gli acquirenti non statunitensi, con possibili effetti negativi sulla domanda. Al contrario, un indebolimento del dollaro statunitense può rendere l’oro più accessibile agli investitori internazionali, contribuendo a sostenere la domanda e, potenzialmente, le quotazioni del metallo prezioso.
Perché l’inflazione incide sul prezzo dell’oro?
L’oro è spesso considerato una copertura contro l’inflazione, poiché la sua offerta è limitata e il suo valore non dipende da una singola valuta. Tuttavia, l’impatto dell’inflazione sull’oro dipende in larga misura dall’andamento dei tassi d’interesse reali: se i tassi aumentano più rapidamente dell’inflazione, il metallo prezioso può subire pressioni al ribasso.
Perché l’oro è considerato una potenziale “riserva di valore”?
L’oro è considerato una potenziale “riserva di valore” perché è scarso, durevole, universalmente riconosciuto e non può essere creato o emesso liberamente come la valuta fiat. Queste caratteristiche hanno contribuito a preservarne il potere d’acquisto nel lungo periodo, in particolare durante fasi di stress economico o valutario.
Che cos’è il World Gold Council?
Il World Gold Council (WGC) è l’organizzazione di sviluppo del mercato dell’industria aurifera, che rappresenta le principali società minerarie produttrici di oro e promuove la conoscenza del ruolo dell’oro nei mercati finanziari e nella società. Il WGC pubblica ricerche, dati e linee guida sulla domanda di oro, sugli investimenti in oro, sull’attività delle banche centrali e sulle catene di approvvigionamento responsabili.
Che cos’è un ETC sull’oro fisico?
Un ETC (Exchange Traded Commodity) sull’oro fisico è uno strumento finanziario quotato che mira a replicare l’andamento del prezzo dell’oro, generalmente garantito da oro fisico allocato e detenuto presso un depositario indipendente (custodian). Consente agli investitori di ottenere un’esposizione al prezzo dell’oro senza dover gestire direttamente la custodia o l’assicurazione di lingotti o monete.
Quale ruolo può rivestire l'oro in un portafoglio?
L’oro può rappresentare un efficace strumento di diversificazione, poiché i fattori che ne guidano l’andamento spesso differiscono da quelli che influenzano azioni e obbligazioni, soprattutto nei periodi di stress dei mercati, crescenti timori inflazionistici o incertezza geopolitica. Può inoltre offrire liquidità e fungere da potenziale strumento di copertura, sebbene non generi reddito e possa essere soggetto a una significativa volatilità.