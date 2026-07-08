Performance dell’oro nel Q2 2026

L’oro ha perso il 14,1% nel secondo trimestre, annullando più che completamente i rialzi messi a segno nel primo trimestre e attestandosi a oltre 1.500 dollari statunitensi l’oncia sotto il record storico intraday toccato a fine gennaio. La volatilità è aumentata ad aprile, ma la maggior parte del calo del prezzo dell’oro si è concentrata nei due mesi successivi. Il 24 giugno, il metallo giallo è sceso temporaneamente al di sotto dei 4.000 dollari statunitensi l’oncia per la prima volta dal novembre 2025. Nei giorni successivi, l’oro ha oscillato attorno a questa soglia psicologicamente rilevante, chiudendo il trimestre a 4.008 dollari statunitensi l’oncia.

Si è trattato della peggiore performance trimestrale dell’oro dal secondo trimestre del 2013, quando il prezzo registrò un calo del 22,7%. Va tuttavia sottolineato che correzioni di questo tipo non sono insolite quando un mercato ha registrato un rialzo così marcato e prolungato nel tempo. Inoltre, questa recente fase di correzione potrebbe rivelarsi salutare, considerando che l’oro mantiene comunque un guadagno del 21,3% negli ultimi dodici mesi.

Tuttavia, le prospettive per l’oro continuano a essere esposte a rischi al ribasso. I prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisivi per il mercato dell’oro, poiché l’attenzione degli investitori sarà rivolta alla reazione della Fed all’evoluzione dell’inflazione, per capire se le pressioni sui prezzi si dimostreranno persistenti o se inizieranno ad attenuarsi grazie al calo delle quotazioni petrolifere. Sarà inoltre importante valutare se il dollaro statunitense continuerà a rafforzarsi nei confronti delle altre principali valute. Tassi d’interesse più elevati e un dollaro USA più forte rappresentano generalmente fattori sfavorevoli per l’oro. Da un lato, l’aumento dei tassi accresce il costo opportunità di detenere un’attività che non genera reddito; dall’altro, il rafforzamento del dollaro rende l’oro più costoso per gli investitori internazionali (non statunitensi).