Sbloccare le opportunità dell'upper middle market europeo

Negli ultimi vent'anni, il credito privato è diventato un elemento chiave dei portafogli istituzionali, colmando il vuoto lasciato dalle banche tradizionali nell'ambito dei prestiti societari. In Europa, un segmento si distingue per resilienza e potenziale: l'upper middle market, ovvero società con un EBITDA pari o superiore a 50 milioni di euro. Queste imprese in genere offrono bilanci solidi, flussi di cassa stabili e profili di rischio-rendimento interessanti, rendendole un'opzione particolarmente attraente per gli investitori in cerca di reddito costante, stabilità degli asset e diversificazione. Scopri l'intero white paper qui: "Il caso dell'upper middle market europeo."

Perché è importante l'upper middle market

Storicamente il credito privato si è diviso in due canali: i prestiti sindacati (organizzati dalle banche e distribuiti su ampia scala) e il direct lending (originato da finanziatori non bancari). Se da un lato i prestiti sindacati offrono liquidità e capacità di scala, il direct lending dall'altro fornisce un premio sugli spread in cambio di illiquidità. Oggi, queste distinzioni stanno diventando meno nette. I mutuatari dell'upper middle market passano sempre più dall'una all'altra opzione di finanziamento, in base alle condizioni di mercato e alla dinamica dei prezzi. Per gli investitori, ciò significa che è importante essere flessibili.

Una sinergia strategica

Invesco ritiene che combinare l'esposizione al direct lending con i prestiti sindacati all'interno di un'unica strategia consenta di ottenere il meglio da entrambi i mondi:

Direct lending: maggiore rendimento tramite un premio di illiquidità di 100–300 punti base.

Prestiti sindacati: impiego di capitale costante e liquidità nel mercato secondario.

Questo approccio integrato garantisce che i portafogli rimangano completamente investiti, ottenendo al contempo spread interessanti da mutuatari europei di alta qualità.

Dinamiche di mercato e opportunità

Le modifiche normative successive alla crisi finanziaria globale hanno limitato i prestiti bancari, aprendo nuove opportunità di crescita per il credito privato. In seguito all'aumento della liquidità disponibile per il direct lending, le società più grandi, un tempo appannaggio dei mercati dei prestiti sindacati, sono approdate al mercato del direct lending. Oggi, i mutuatari dell'upper middle market valutano entrambe le opzioni, scegliendo l'una o l'altra in base alle condizioni di mercato e alle loro esigenze di finanziamento specifiche. Ad esempio, nel caso in cui l'emissione di prestiti sindacati dovesse indebolirsi e gli spread ampliarsi, l'attività di direct lending aumenta; al contrario, mercati dei prestiti più ristretti attirano nuovamente i mutuatari verso i prestiti sindacati.

La crescita delle operazioni nell'upper middle market