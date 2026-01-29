Analisi

Sbloccare le opportunità dell'upper middle market europeo

29 gennaio 2026
Michael Craig
Michael Craig
Head of European Senior Loans / Senior Portfolio Manager
Panorama serale del centro di Francoforte illuminato con architettura moderna sulla riva del fiume Meno, Germania, Europa

Punti chiave

La flessibilità è essenziale

1

I mutuatari dell'upper middle market oscillano sempre più tra direct lending e prestiti sindacati, rendendo un approccio combinato fondamentale per garantire un impiego di capitale costante e rendimenti ottimali.

Profilo di rischio-rendimento interessante

2

I prestiti senior a tasso variabile garantiti a società europee dell'upper middle market offrono rendimenti e stabilità superiori rispetto all'esposizione al lower middle market.

Dinamiche di mercato in evoluzione

3

Le modifiche normative e il cambiamento delle preferenze dei mutuatari stanno rendendo sempre meno netta la distinzione tra il mercato del direct lending e quello dei prestiti sindacati, creando opportunità per strategie in grado di adattarsi ai diversi tipi di operazioni.

Negli ultimi vent'anni, il credito privato è diventato un elemento chiave dei portafogli istituzionali, colmando il vuoto lasciato dalle banche tradizionali nell'ambito dei prestiti societari. In Europa, un segmento si distingue per resilienza e potenziale: l'upper middle market, ovvero società con un EBITDA pari o superiore a 50 milioni di euro. Queste imprese in genere offrono bilanci solidi, flussi di cassa stabili e profili di rischio-rendimento interessanti, rendendole un'opzione particolarmente attraente per gli investitori in cerca di reddito costante, stabilità degli asset e diversificazione. Scopri l'intero white paper qui: "Il caso dell'upper middle market europeo."

Perché è importante l'upper middle market

Storicamente il credito privato si è diviso in due canali: i prestiti sindacati (organizzati dalle banche e distribuiti su ampia scala) e il direct lending (originato da finanziatori non bancari). Se da un lato i prestiti sindacati offrono liquidità e capacità di scala, il direct lending dall'altro fornisce un premio sugli spread in cambio di illiquidità. Oggi, queste distinzioni stanno diventando meno nette. I mutuatari dell'upper middle market passano sempre più dall'una all'altra opzione di finanziamento, in base alle condizioni di mercato e alla dinamica dei prezzi. Per gli investitori, ciò significa che è importante essere flessibili.

Una sinergia strategica

Invesco ritiene che combinare l'esposizione al direct lending con i prestiti sindacati all'interno di un'unica strategia consenta di ottenere il meglio da entrambi i mondi:

  • Direct lending: maggiore rendimento tramite un premio di illiquidità di 100–300 punti base.
  • Prestiti sindacati: impiego di capitale costante e liquidità nel mercato secondario.

Questo approccio integrato garantisce che i portafogli rimangano completamente investiti, ottenendo al contempo spread interessanti da mutuatari europei di alta qualità.

Dinamiche di mercato e opportunità

Le modifiche normative successive alla crisi finanziaria globale hanno limitato i prestiti bancari, aprendo nuove opportunità di crescita per il credito privato. In seguito all'aumento della liquidità disponibile per il direct lending, le società più grandi, un tempo appannaggio dei mercati dei prestiti sindacati, sono approdate al mercato del direct lending. Oggi, i mutuatari dell'upper middle market valutano entrambe le opzioni, scegliendo l'una o l'altra in base alle condizioni di mercato e alle loro esigenze di finanziamento specifiche. Ad esempio, nel caso in cui l'emissione di prestiti sindacati dovesse indebolirsi e gli spread ampliarsi, l'attività di direct lending aumenta; al contrario, mercati dei prestiti più ristretti attirano nuovamente i mutuatari verso i prestiti sindacati.

La crescita delle operazioni nell'upper middle market

Operazioni dell'upper middle market europeo, in termini di numero

Fonti: PitchBook | LCD. Dati fino al 31 ottobre 2025. Analisi basata sulle operazioni coperte da LCD News; quota calcolata in base alle operazioni per le quali sono disponibili informazioni sui volumi.

Benefici per i portafogli

L'allocazione al credito privato europeo offre un insieme di vantaggi interessanti per gli investitori istituzionali in cerca di diversificazione e resilienza nel mercato attuale:

  • Rendimento maggiore rispetto all'obbligazionario tradizionale. Le strategie di credito privato orientate all'upper middle market possono conseguire un reddito più elevato tramite prestiti senior a tasso variabile garantiti, spesso con un premio di illiquidità rispetto agli strumenti di credito pubblico.
  • Bassa correlazione con i mercati pubblici. Questi prestiti vengono negoziati privatamente e sono meno sensibili alla volatilità giornaliera del mercato, garantendo un effetto stabilizzante all’interno di portafogli più ampi, soprattutto durante periodi di stress del mercato azionario o obbligazionario.
  • Diversificazione tra settori e aree geografiche. L'esposizione a grandi società europee ben capitalizzate copre più settori e regioni, riducendo il rischio di concentrazione e offrendo un'ulteriore diversificazione a livello globale.

Per gli investitori in cerca di soluzioni "evergreen", le strategie focalizzate sull'upper middle market possono offrire un impiego di capitale costante senza richiami di capitale, accesso a mutuatari di alta qualità e strutture a tasso variabile che consentono di mitigare il rischio di tasso d'interesse. Questa combinazione può generare reddito elevato e stabilità, rendendola un elemento interessante rispetto alle allocazioni obbligazionarie tradizionali.

Per saperne di più, leggi il white paper completo: "Il caso dell'upper middle market europeo".

Leggi il white paper completo Opens in a new tab

Analisi correlate

  • Rischi di investimento

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo investito.

    Gli investimenti alternativi comportano un grado elevato di rischio, fanno spesso ricorso a leva finanziaria e altre pratiche d'investimento speculative che possono incrementare il rischio di perdita dell'investimento, possono essere estremamente illiquidi, possono non essere tenuti a fornire agli investitori informazioni periodiche su prezzi o valutazioni, possono implicare strutture fiscali complesse e ritardi nella distribuzione di importanti informazioni fiscali, non sono soggetti agli stessi requisiti normativi applicabili ai fondi comuni e addebitano spesso commissioni elevate a compensazione di eventuali profitti di negoziazione; inoltre, in molti casi, gli investimenti sottostanti non sono trasparenti e sono noti soltanto al gestore degli investimenti.

    Informazioni importanti

    Ai fini della distribuzione della presente comunicazione, per Europa continentale s'intendono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera. Non è destinato, né deve essere distribuito o consegnato, al pubblico.

    Accettando il presente materiale, acconsenti a comunicare con noi in italiano, salvo diversamente specificato.

    Pareri e opinioni sono basati sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    La presente comunicazione costituisce materiale di marketing e non rappresenta una consulenza finanziaria. Non deve essere intesa come una raccomandazione ad acquistare o vendere un particolare titolo o una particolare asset class. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

    Pubblicato da Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lussemburgo; Invesco Asset Management, (Schweiz) AG, Talacker 34, 8001 Zurigo, Svizzera; Invesco Asset Management Limited, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1HH, Regno Unito. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. 

  • EMEA5101585/2026 