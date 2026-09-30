Analisi ETF attivi sistematici: ridefinire l'esposizione azionaria core
Punti chiave
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Gli ETF attivi sistematici possono offrire un'esposizione analoga a quella di un indice, con la possibilità di conseguire una sovraperformance nel lungo periodo.
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Una strategia efficace dovrebbe combinare fonti di alfa comprovate con un rigoroso controllo dei rischi: entrambi sono elementi fondamentali.
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Sistematico non dovrebbe significare statico. Una supervisione attiva è essenziale per garantire che le strategie continuino a evolversi e a migliorare nel tempo.
Con la crescente diffusione degli ETF, si sta progressivamente colmando il divario storico tra i fondi che replicano passivamente un indice, tradizionalmente il principale ambito di applicazione degli ETF, e i fondi a gestione attiva caratterizzati da un elevato livello di convinzione. Oggi gli investitori possono accedere agli ETF con un’ampia gamma di obiettivi di performance e livelli di tolleranza al rischio.
Le strategie attive sistematiche ("beta-plus") sono concepite per sostituire l'esposizione core al beta e rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita. Sebbene esistano diversi approcci, tali strategie presentano generalmente due caratteristiche fondamentali:
- un insieme di segnali quantitativi o fattori utilizzati per selezionare e ponderare i titoli;
- vincoli di portafoglio volti a limitare il rischio attivo rispetto al parametro di riferimento, spesso con un obiettivo dichiarato di tracking error.
La crescita di questo segmento del mercato ETF non è sorprendente. Gli ETF attivi sistematici possono rappresentare un’alternativa interessante alle tradizionali esposizioni core al beta, combinando un profilo di rischio simile a quello dei benchmark di mercato con la possibilità di conseguire rendimenti superiori. In teoria, mirano a coniugare i vantaggi di entrambi gli approcci: l’efficienza e la diversificazione della gestione passiva con l’opportunità di conseguire una sovraperformance.
Per comprendere come funzionano concretamente queste strategie, esaminiamo la gamma di ETF Enhanced Equity di Invesco.
Come funzionano le nostre strategie Enhanced Equity
La nostra gamma di Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco adotta una strategia sistematica che mira a sovraperformare il relativo benchmark di mercato, mantenendo al contempo un profilo di rischio analogo a quello del benchmark. Per generare alfa, la strategia utilizza tre noti fattori di gestione attiva: Value, Quality e Momentum. Applica quindi una serie di vincoli di portafoglio, tra cui limiti all’esposizione per Paese e settore, al fine di gestire il rischio rispetto al benchmark.
Consideriamo il Global Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco come esempio. Ai fini dell’inclusione nel portafoglio vengono presi in considerazione circa 3.000 titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati globali, un universo di opportunità molto più ampio rispetto a quello del benchmark dell’ETF, l’MSCI World Index. Un processo di ottimizzazione bilancia l’esposizione ai fattori Value, Quality e Momentum con considerazioni relative al rischio e ai costi di transazione, contribuendo al contempo a diversificare il rischio tra i singoli titoli azionari e i tre fattori. Il portafoglio risultante comprende generalmente tra 400 e 500 titoli azionari e persegue un obiettivo di tracking error compreso tra l’1,0% e l’1,5% rispetto all’MSCI World Index. Il processo viene ripetuto con cadenza mensile.
Alla base della gamma vi è Invesco Quantitative Strategies (IQS), un team globale specializzato negli investimenti sistematici basati su fattori. Sebbene il primo ETF Enhanced Equity sia stato lanciato nel 2025, IQS gestisce le strategie Enhanced Equity sottostanti da oltre 20 anni, avvalendosi di più di quattro decenni di ricerca nell’ambito degli investimenti fattoriali.
Questo approccio consolidato nel tempo è ora disponibile attraverso una gamma in espansione di ETF Enhanced Equity. Il primo prodotto lanciato è stato quello con esposizione globale, seguito da prodotti con esposizioni regionali e a singoli Paesi, tra cui Europa, Mercati emergenti e Stati Uniti, mentre la gamma continua ad ampliarsi. Il Grafico 1 illustra l’andamento dell’approccio Enhanced Equity nelle diverse aree geografiche.
Perché Value, Quality e Momentum?
Ciascuno dei tre fattori si basa su una specifica logica di investimento e mira a cogliere una diversa potenziale fonte di rendimento.
- Value: Privilegia i titoli azionari che presentano valutazioni contenute rispetto a quelli comparabili, nell’aspettativa che possano sovraperformare nel tempo.
- Quality: Privilegia le società caratterizzate da solidi bilanci, nell’aspettativa che le imprese di qualità più elevata possano generare rendimenti migliori nel lungo periodo.
- Momentum: Privilegia titoli azionari che hanno registrato un andamento dei prezzi particolarmente positivo nel periodo recente, nell’aspettativa che tali tendenze possano persistere per un certo periodo.
Dalla selezione dei fattori alla creazione del portafoglio
Value, Quality e Momentum sono concetti di investimento consolidati, ma le modalità con cui vengono definiti e misurati hanno continuato a evolversi. Sebbene i principi alla base di ciascun fattore siano rimasti sostanzialmente invariati, IQS ha continuato ad affinare i metodi e i dati utilizzati per identificarli.
È in questo ambito che un approccio attivo assume un'importanza fondamentale. I nostri modelli fattoriali proprietari vengono costantemente perfezionati per integrare nuove evidenze e progressi tecnologici. Ad esempio, tecniche quali l’elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP) e i big data ci consentono di acquisire segnali, come quelli relativi alla spesa tramite carte di credito, ai quali in precedenza non era possibile accedere.
Individuare l’attrattività dei titoli azionari rappresenta solo il primo passo. La sfida successiva consiste nel determinare come combinare più fattori. Sebbene Value, Quality e Momentum abbiano generato ciascuno una sovraperformance nel lungo periodo, la loro performance può presentare un andamento ciclico e risultare disomogenea su orizzonti temporali più brevi.
La strategia Enhanced Equity affronta questo aspetto combinando i tre fattori nell’ambito di un unico processo di ottimizzazione, anziché fare affidamento su un singolo fattore considerato isolatamente (cfr. Grafico 2).
Infine, la costruzione del portafoglio è uno degli aspetti più importanti, sebbene spesso trascurati, di una strategia “beta-plus”. Oltre a generare alfa attraverso le esposizioni ai fattori, il portafoglio deve anche mantenere un profilo di rischio in linea con il benchmark prescelto. A tal fine, le strategie Enhanced Equity applicano limiti alle ponderazioni relative a settori, Paesi e singoli titoli azionari rispetto al benchmark, tenendo al contempo conto della liquidità, del turnover e dei costi di implementazione.
Periodi annualizzati
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Da inizio anno
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1 anno
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3 anni
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5 anni
|
10 anni
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Dal lancio
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Global Enhanced
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13,45%
|
26,80%
|
22,58%
|
14,74%
|
14,25%
|
10,27%
|
MSCI World Index
|
10,26%
|
20,41%
|
18,14%
|
11,19%
|
12,73%
|
8,92%
|
Simulazione Europe Enhanced
|
13,60%
|
25,63%
|
17,89%
|
12,97%
|
10,95%
|
6,27%
|
MSCI Europe Index
|
11,82%
|
22,09%
|
14,00%
|
10,11%
|
9,33%
|
4,87%
|
Simulazione Emerging Markets Enhanced
|
23,09%
|
38,52%
|
22,21%
|
10,84%
|
10,85%
|
10,46%
|
MSCI Emerging Markets Index
|
20,04%
|
36,44%
|
19,33%
|
8,03%
|
9,19%
|
9,06%
|
Simulazione Japan Enhanced
|
19,57%
|
41,47%
|
24,22%
|
20,59%
|
14,66%
|
6,87%
|
MSCI Japan Index
|
18,81%
|
39,96%
|
22,28%
|
18,49%
|
14,18%
|
6,20%
|
Simulazione UK Enhanced
|
11,72%
|
23,84%
|
18,41%
|
13,97%
|
9,78%
|
9,67%
|
FTSE All Share ex Investment Trusts
|
11,29%
|
21,90%
|
15,82%
|
12,08%
|
8,64%
|
8,70%
|
Simulazione US Enhanced
|
11,59%
|
22,58%
|
21,75%
|
14,52%
|
15,56%
|
9,79%
|
S&P 500 Index
|
9,92%
|
19,22%
|
19,04%
|
12,70%
|
15,00%
|
8,98%
|
All Country Enhanced
|
14,97%
|
28,89%
|
22,38%
|
-
|
14,28%
|
14,32%
|
MSCI ACWI
|
11,33%
|
22,11%
|
18,30%
|
-
|
10,85%
|
11,05%
Fonte: Invesco, al 31 luglio 2026. La performance è espressa al lordo delle commissioni e in USD. La presente documentazione di Invesco costituisce un’informativa supplementare rispetto alle presentazioni conformi ai GIPS®. I dati utilizzati provengono dai rendimenti della strategia Global Enhanced di Invesco. I risultati di performance non tengono conto della detrazione delle commissioni di consulenza in materia di investimenti. Il rendimento effettivo del cliente sarà ridotto dalle commissioni di consulenza e da qualsiasi altra spesa eventuale riguardante la gestione di un conto di consulenza in materia di investimenti. I rendimenti per periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. Per ulteriori informazioni si rimanda all'Appendice.
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