Con la crescente diffusione degli ETF, si sta progressivamente colmando il divario storico tra i fondi che replicano passivamente un indice, tradizionalmente il principale ambito di applicazione degli ETF, e i fondi a gestione attiva caratterizzati da un elevato livello di convinzione. Oggi gli investitori possono accedere agli ETF con un’ampia gamma di obiettivi di performance e livelli di tolleranza al rischio.

Le strategie attive sistematiche ("beta-plus") sono concepite per sostituire l'esposizione core al beta e rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita. Sebbene esistano diversi approcci, tali strategie presentano generalmente due caratteristiche fondamentali:

un insieme di segnali quantitativi o fattori utilizzati per selezionare e ponderare i titoli;

vincoli di portafoglio volti a limitare il rischio attivo rispetto al parametro di riferimento, spesso con un obiettivo dichiarato di tracking error.

La crescita di questo segmento del mercato ETF non è sorprendente. Gli ETF attivi sistematici possono rappresentare un’alternativa interessante alle tradizionali esposizioni core al beta, combinando un profilo di rischio simile a quello dei benchmark di mercato con la possibilità di conseguire rendimenti superiori. In teoria, mirano a coniugare i vantaggi di entrambi gli approcci: l’efficienza e la diversificazione della gestione passiva con l’opportunità di conseguire una sovraperformance.

Per comprendere come funzionano concretamente queste strategie, esaminiamo la gamma di ETF Enhanced Equity di Invesco.

Come funzionano le nostre strategie Enhanced Equity

La nostra gamma di Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco adotta una strategia sistematica che mira a sovraperformare il relativo benchmark di mercato, mantenendo al contempo un profilo di rischio analogo a quello del benchmark. Per generare alfa, la strategia utilizza tre noti fattori di gestione attiva: Value, Quality e Momentum. Applica quindi una serie di vincoli di portafoglio, tra cui limiti all’esposizione per Paese e settore, al fine di gestire il rischio rispetto al benchmark.

Consideriamo il Global Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco come esempio. Ai fini dell’inclusione nel portafoglio vengono presi in considerazione circa 3.000 titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati globali, un universo di opportunità molto più ampio rispetto a quello del benchmark dell’ETF, l’MSCI World Index. Un processo di ottimizzazione bilancia l’esposizione ai fattori Value, Quality e Momentum con considerazioni relative al rischio e ai costi di transazione, contribuendo al contempo a diversificare il rischio tra i singoli titoli azionari e i tre fattori. Il portafoglio risultante comprende generalmente tra 400 e 500 titoli azionari e persegue un obiettivo di tracking error compreso tra l’1,0% e l’1,5% rispetto all’MSCI World Index. Il processo viene ripetuto con cadenza mensile.

Alla base della gamma vi è Invesco Quantitative Strategies (IQS), un team globale specializzato negli investimenti sistematici basati su fattori. Sebbene il primo ETF Enhanced Equity sia stato lanciato nel 2025, IQS gestisce le strategie Enhanced Equity sottostanti da oltre 20 anni, avvalendosi di più di quattro decenni di ricerca nell’ambito degli investimenti fattoriali.

Questo approccio consolidato nel tempo è ora disponibile attraverso una gamma in espansione di ETF Enhanced Equity. Il primo prodotto lanciato è stato quello con esposizione globale, seguito da prodotti con esposizioni regionali e a singoli Paesi, tra cui Europa, Mercati emergenti e Stati Uniti, mentre la gamma continua ad ampliarsi. Il Grafico 1 illustra l’andamento dell’approccio Enhanced Equity nelle diverse aree geografiche.