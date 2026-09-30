Analisi ETF attivi sistematici: ridefinire l'esposizione azionaria core

Chris Mellor
Erhard Radatz
e
30 settembre 2026
vista aerea di un binario del treno

Punti chiave

  • Gli ETF attivi sistematici possono offrire un'esposizione analoga a quella di un indice, con la possibilità di conseguire una sovraperformance nel lungo periodo.

  • Una strategia efficace dovrebbe combinare fonti di alfa comprovate con un rigoroso controllo dei rischi: entrambi sono elementi fondamentali.

  • Sistematico non dovrebbe significare statico. Una supervisione attiva è essenziale per garantire che le strategie continuino a evolversi e a migliorare nel tempo.

Con la crescente diffusione degli ETF, si sta progressivamente colmando il divario storico tra i fondi che replicano passivamente un indice, tradizionalmente il principale ambito di applicazione degli ETF, e i fondi a gestione attiva caratterizzati da un elevato livello di convinzione. Oggi gli investitori possono accedere agli ETF con un’ampia gamma di obiettivi di performance e livelli di tolleranza al rischio.

Le strategie attive sistematiche ("beta-plus") sono concepite per sostituire l'esposizione core al beta e rappresentano uno dei segmenti in più rapida crescita. Sebbene esistano diversi approcci, tali strategie presentano generalmente due caratteristiche fondamentali:

  • un insieme di segnali quantitativi o fattori utilizzati per selezionare e ponderare i titoli;
  • vincoli di portafoglio volti a limitare il rischio attivo rispetto al parametro di riferimento, spesso con un obiettivo dichiarato di tracking error.

La crescita di questo segmento del mercato ETF non è sorprendente. Gli ETF attivi sistematici possono rappresentare un’alternativa interessante alle tradizionali esposizioni core al beta, combinando un profilo di rischio simile a quello dei benchmark di mercato con la possibilità di conseguire rendimenti superiori. In teoria, mirano a coniugare i vantaggi di entrambi gli approcci: l’efficienza e la diversificazione della gestione passiva con l’opportunità di conseguire una sovraperformance. 

Per comprendere come funzionano concretamente queste strategie, esaminiamo la gamma di ETF Enhanced Equity di Invesco.

Come funzionano le nostre strategie Enhanced Equity

La nostra gamma di Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco adotta una strategia sistematica che mira a sovraperformare il relativo benchmark di mercato, mantenendo al contempo un profilo di rischio analogo a quello del benchmark. Per generare alfa, la strategia utilizza tre noti fattori di gestione attiva: Value, Quality e Momentum. Applica quindi una serie di vincoli di portafoglio, tra cui limiti all’esposizione per Paese e settore, al fine di gestire il rischio rispetto al benchmark. 

Consideriamo il Global Enhanced Equity UCITS ETF di Invesco come esempio. Ai fini dell’inclusione nel portafoglio vengono presi in considerazione circa 3.000 titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati globali, un universo di opportunità molto più ampio rispetto a quello del benchmark dell’ETF, l’MSCI World Index. Un processo di ottimizzazione bilancia l’esposizione ai fattori Value, Quality e Momentum con considerazioni relative al rischio e ai costi di transazione, contribuendo al contempo a diversificare il rischio tra i singoli titoli azionari e i tre fattori. Il portafoglio risultante comprende generalmente tra 400 e 500 titoli azionari e persegue un obiettivo di tracking error compreso tra l’1,0% e l’1,5% rispetto all’MSCI World Index. Il processo viene ripetuto con cadenza mensile.

Alla base della gamma vi è Invesco Quantitative Strategies (IQS), un team globale specializzato negli investimenti sistematici basati su fattori. Sebbene il primo ETF Enhanced Equity sia stato lanciato nel 2025, IQS gestisce le strategie Enhanced Equity sottostanti da oltre 20 anni, avvalendosi di più di quattro decenni di ricerca nell’ambito degli investimenti fattoriali. 

Questo approccio consolidato nel tempo è ora disponibile attraverso una gamma in espansione di ETF Enhanced Equity. Il primo prodotto lanciato è stato quello con esposizione globale, seguito da prodotti con esposizioni regionali e a singoli Paesi, tra cui Europa, Mercati emergenti e Stati Uniti, mentre la gamma continua ad ampliarsi. Il Grafico 1 illustra l’andamento dell’approccio Enhanced Equity nelle diverse aree geografiche.

Perché Value, Quality e Momentum?

Ciascuno dei tre fattori si basa su una specifica logica di investimento e mira a cogliere una diversa potenziale fonte di rendimento.

  • Value: Privilegia i titoli azionari che presentano valutazioni contenute rispetto a quelli comparabili, nell’aspettativa che possano sovraperformare nel tempo.
  • Quality: Privilegia le società caratterizzate da solidi bilanci, nell’aspettativa che le imprese di qualità più elevata possano generare rendimenti migliori nel lungo periodo.
  • Momentum: Privilegia titoli azionari che hanno registrato un andamento dei prezzi particolarmente positivo nel periodo recente, nell’aspettativa che tali tendenze possano persistere per un certo periodo.

Dalla selezione dei fattori alla creazione del portafoglio

Value, Quality e Momentum sono concetti di investimento consolidati, ma le modalità con cui vengono definiti e misurati hanno continuato a evolversi. Sebbene i principi alla base di ciascun fattore siano rimasti sostanzialmente invariati, IQS ha continuato ad affinare i metodi e i dati utilizzati per identificarli.

È in questo ambito che un approccio attivo assume un'importanza fondamentale. I nostri modelli fattoriali proprietari vengono costantemente perfezionati per integrare nuove evidenze e progressi tecnologici. Ad esempio, tecniche quali l’elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP) e i big data ci consentono di acquisire segnali, come quelli relativi alla spesa tramite carte di credito, ai quali in precedenza non era possibile accedere.

Individuare l’attrattività dei titoli azionari rappresenta solo il primo passo. La sfida successiva consiste nel determinare come combinare più fattori. Sebbene Value, Quality e Momentum abbiano generato ciascuno una sovraperformance nel lungo periodo, la loro performance può presentare un andamento ciclico e risultare disomogenea su orizzonti temporali più brevi. 

La strategia Enhanced Equity affronta questo aspetto combinando i tre fattori nell’ambito di un unico processo di ottimizzazione, anziché fare affidamento su un singolo fattore considerato isolatamente (cfr. Grafico 2).

Infine, la costruzione del portafoglio è uno degli aspetti più importanti, sebbene spesso trascurati, di una strategia “beta-plus”. Oltre a generare alfa attraverso le esposizioni ai fattori, il portafoglio deve anche mantenere un profilo di rischio in linea con il benchmark prescelto. A tal fine, le strategie Enhanced Equity applicano limiti alle ponderazioni relative a settori, Paesi e singoli titoli azionari rispetto al benchmark, tenendo al contempo conto della liquidità, del turnover e dei costi di implementazione.

Periodi annualizzati

 

Da inizio anno

1 anno

3 anni

5 anni

10 anni

Dal lancio

Global Enhanced

13,45%

26,80%

22,58%

14,74%

14,25%

10,27%

MSCI World Index

10,26%

20,41%

18,14%

11,19%

12,73%

8,92%

Simulazione Europe Enhanced

13,60%

25,63%

17,89%

12,97%

10,95%

6,27%

MSCI Europe Index

11,82%

22,09%

14,00%

10,11%

9,33%

4,87%

Simulazione Emerging Markets Enhanced

23,09%

38,52%

22,21%

10,84%

10,85%

10,46%

MSCI Emerging Markets Index 

20,04%

36,44%

19,33%

8,03%

9,19%

9,06%

Simulazione Japan Enhanced

19,57%

41,47%

24,22%

20,59%

14,66%

6,87%

MSCI Japan Index

18,81%

39,96%

22,28%

18,49%

14,18%

6,20%

Simulazione UK Enhanced

11,72%

23,84%

18,41%

13,97%

9,78%

9,67%

FTSE All Share ex Investment Trusts

11,29%

21,90%

15,82%

12,08%

8,64%

8,70%

Simulazione US Enhanced

11,59%

22,58%

21,75%

14,52%

15,56%

9,79%

S&P 500 Index

9,92%

19,22%

19,04%

12,70%

15,00%

8,98%

All Country Enhanced

14,97%

28,89%

22,38%

-

14,28%

14,32%

MSCI ACWI

11,33%

22,11%

18,30%

-

10,85%

11,05%

Fonte: Invesco, al 31 luglio 2026. La performance è espressa al lordo delle commissioni e in USD. La presente documentazione di Invesco costituisce un’informativa supplementare rispetto alle presentazioni conformi ai GIPS®. I dati utilizzati provengono dai rendimenti della strategia Global Enhanced di Invesco. I risultati di performance non tengono conto della detrazione delle commissioni di consulenza in materia di investimenti. Il rendimento effettivo del cliente sarà ridotto dalle commissioni di consulenza e da qualsiasi altra spesa eventuale riguardante la gestione di un conto di consulenza in materia di investimenti. I rendimenti per periodi inferiori a un anno non sono annualizzati. Per ulteriori informazioni si rimanda all'Appendice.

Scopri di più sulle innovative soluzioni di investimento azionario sistematico di Invesco.

Analisi correlate

  • Considerazioni sui rischi

    Per informazioni complete sui rischi, si prega di fare riferimento ai documenti legali.

    Fluttuazione del valore: Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Può essere in parte il risultato delle variazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo investito. 

    Prestito titoli: Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio che il mutuatario non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere il collaterale fornito se il mutuatario non adempie.

    Mercato azionario: Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può risentire di svariati fattori, quali le attività e i risultati dell'emittente, le condizioni economiche e di mercato generali e regionali. Ciò può comportare fluttuazioni del valore del Fondo.

    Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF

    Concentrazione: Il Fondo potrebbe essere concentrato in una specifica regione o settore o essere esposto a un numero limitato di posizioni, il che potrebbe comportare maggiori fluttuazioni nel valore del Fondo rispetto a un fondo più diversificato. Poiché questo Fondo investe in una particolare regione geografica, gli investitori devono essere disposti ad accettare oscillazioni del suo valore più elevate rispetto a quelle di un fondo con un mandato d'investimento più ampio.

    Valuta: La performance del Fondo può essere negativamente influenzata dalle variazioni nei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui il Fondo è esposto.

    Informazioni sulla performance GIPS del composito Global Enhanced

    Dati più recenti disponibili

    Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

     

    Tasso di
    rendimento lordo (%)

    Tasso di rendimento netto (%)

    Benchmark
    Rendimento (%)

    Composito
    3a St Dev (%)

    Benchmark
    3a St Dev (%)

    Numero
    % del portafoglio

    Composito
    Asset (milioni di USD)

    2024

    23,67

    23,18

    18,67

    16,97

    16,88

    4

    2.617,15

    2023

    25,66

    25,16

    23,79

    16,98

    16,99

    4

    2.292,03

    2022

    -15,45

    -15,78

    -18,14

    20,51

    20,72

    3

    1.511,10

    2021

    25,26

    24,76

    21,82

    17,29

    17,30

    2

    1.137,47

    2020

    13,51

    13,06

    15,90

    18,44

    18,53

    2

    1.150,87

    2019

    23,85

    23,36

    27,67

    11,55

    11,29

    3

    1.629,59

    2018

    -9,94

    -10,29

    -8,71

    10,80

    10,53

    3

    1.315,79

    2017

    22,64

    22,16

    22,40

    10,35

    10,38

    3

    1.285,95

    2016

    9,08

    8,65

    7,51

    11,01

    11,08

    3

    1.034,47

    2015

    0,39

    -0,01

    -0,87

    10,73

    10,96

    3

    930,78

    Tassi di rendimento composti annualizzati al 31 dicembre 2024:

     

    Tasso di
    Rendimento (%)

    Net Rate of
    Rendimento (%)

    Benchmark
    Rendimento (%)

    1 anno

    23,67

    23,18

    18,67

    2 anni

    24,66

    24,16

    21,20

    3 anni

    9,53

    9,09

    6,34

    4 anni

    13,27

    12,81

    10,01

    5 anni

    13,31

    12,86

    11,17

    10 anni

    10,84

    10,40

    9,95

    Since Inception (31/07/2005)

    9,17

    8,73

    8,07

    UK Enhanced composite

     

    Tasso di
    rendimento lordo (%)

    Tasso di rendimento netto (%)

    Benchmark
    Rendimento (%)

    Composito
    3a St Dev (%)

    Benchmark
    3a St Dev (%)

    Numero
    % del portafoglio

    Composito
    Asset (milioni di USD)

    2024

    11,82

    11,49

    9,52

    9,98

    10,80

    1

    1.170,14

    2023

    8,72

    8,40

    8,11

    10,21

    10,95

    1

    927,92

    2022

    3,63

    3,32

    1,64

    17,71

    16,82

    1

    759,80

    2021

    20,30

    19,94

    18,74

    17,25

    16,07

    1

    739,54

    2020

    -12,87

    -13,13

    -11,41

    17,76

    16,70

    1

    517,16

    2019

    18,82

    18,47

    19,04

    9,55

    9,92

    1

    618,74

    2018

    -7,60

    -7,87

    -9,76

    9,34

    9,43

    1

    346,03

    2017

    14,83

    14,49

    12,87

    9,44

    9,39

    1

    296,57

    2016

    15,24

    14,90

    16,76

    10,21

    9,78

    1

    85,96

    2015

    2,79

    2,48

    0,81

    11,30

    11,08

    1

    76,72

    Tassi di rendimento composti annualizzati al 31 dicembre 2024

     

    Tasso di
    Rendimento (%)

    Net Rate of
    Rendimento (%)

    Benchmark
    Rendimento (%)

    1 anno

    11,82

    11,49

    9,52

    2 anni

    10,26

    9,93

    8,81

    3 anni

    8,01

    7,68

    6,37

    4 anni

    10,96

    10,63

    9,33

    5 anni

    5,72

    5,40

    4,83

    10 anni

    7,03

    6,71

    6,09

    Since Inception (28/02/2003)

    9,00

    8,67

    8,07

    Invesco Worldwide rispetta i requisiti di compliance dei Global Investment Performance Standards (GIPS®) e ha redatto e presentato il presente report in conformità agli standard GIPS. Invesco Worldwide è stata sottoposta ad audit indipendente per i periodi 1° gennaio 2003-31 dicembre 2023. Le relazioni di tali audit sono disponibili su richiesta.

    Una società che dichiara di rispettare gli standard GIPS è tenuta a definire politiche e procedure intese ad assicurare la conformità a tutti i requisiti applicabili degli standard GIPS. Il processo di audit intende appurare se le politiche e le procedure della società in materia di gestione dei compositi e di fondi in pool, nonché di calcolo, presentazione e distribuzione delle performance, siano state concepite in conformità con gli standard GIPS e implementate in tutta la società. Tale processo non fornisce assicurazioni in merito all’accuratezza di alcuna specifica relazione sulla performance.

    GIPS® è un marchio registrato del CFA Institute. Il CFA Institute non approva né promuove questa organizzazione, né garantisce l’accuratezza o la qualità del contenuto del presente documento.

    Ai fini della conformità con i Global Investment Performance Standards (GIPS®), "Invesco Worldwide" si riferisce collettivamente a tutte le controllate dirette o indirette di Invesco Ltd. che forniscono consulenza discrezionale per gli investimenti, a eccezione delle entità seguenti:  Invesco Investment Management Ltd., Invesco Investment Advisers LLC, Invesco Asset Management Australia (Holdings) Ltd., Invesco Global Real Estate Asia Pacific, Inc., IRE (Cayman) Ltd., Invesco Senior Secured Management, Inc., Invesco Private Capital, Inc., e Invesco Capital Management LLC.  Invesco Canada Ltd. e Invesco Great Wall Fund Management Company Limited sono conformi ai GIPS, ma non fanno parte di Invesco Worldwide.

    The Global Enhanced - Client Custom product targets to achieve a positive long-term return, relative to an appropriate benchmark, that is competitive, consistent, and predictable, with low tracking error. The process is focused on maximizing return by integrating a sharp focus on the three critical components of investment performance: return, risk, and transaction costs. Appropriate benchmarks in this context are those that reflect a global investment universe and apply custom weightings to the individual components.  

    The composite returns are benchmarked to a custom blended index which is composed of 40% MSCI World ex EMU Net Return Index, 40% MSCI Emerging Markets Net Return Index and 20% MSCI EMU Net Return Index, and is rebalanced monthly. Il benchmark è usato unicamente a fini comparativi e generalmente riflette il rischio o lo stile d'investimento del prodotto. Gli investimenti operati dalla Società per i portafogli da essa gestiti in conformità alle rispettive strategie d’investimento possono differire in misura significativa in termini di partecipazioni in titoli, ponderazioni settoriali e asset allocation rispetto a quelli del benchmark. I risultati degli investimenti e la volatilità differiranno pertanto da quelli del benchmark.

    I risultati di performance al lordo delle commissioni sono presentati prima delle commissioni di gestione e deposito, ma dopo tutte le commissioni di negoziazione e le ritenute alla fonte su dividendi, interessi e plusvalenze, ove applicabile.  I risultati di performance al netto delle commissioni sono calcolati sottraendo il livello più elevato della nostra struttura commissionale, pubblicata per il prodotto, dai rendimenti mensili. The management fee schedule is as follows: 40 basis points on the first $50 million, 35 basis points on the next $50 million, 30 basis points on the next $100 million, 25 basis points on the next $200 million, Negotiable thereafter.

    La dispersione del composito viene misurata in base alla deviazione standard per i rendimenti di portafoglio ponderati per gli asset rappresentati all'interno del composito per l'intero esercizio. The three-year annualized standard deviation measures the variability of the composite and the benchmark returns over the preceding 36-month period. The standard deviation is not presented where there is less than 36 months or fewer than three portfolios in the composite. All risk measures are calculated using gross of fee returns.

    L'Azienda valuta costantemente tutti i portafogli a cadenza mensile in base alla data delle operazioni. Per tutti gli interessi e il reddito da dividendi si utilizza la contabilità per competenza. La performance conseguita in passato non costituisce un'indicazione di rendimenti futuri.

    Le politiche per la valutazioni dei portafogli, il calcolo delle performance e la redazione di presentazioni conformi sono disponibili su richiesta.

    Le valutazioni e i rendimenti totali dei portafogli sono calcolati e riportati in dollari USA.  L'Azienda valuta costantemente tutti i portafogli a cadenza mensile in base alla data delle operazioni.  I rendimenti a livello di portafoglio sono calcolati come rendimenti totali ponderati per il tempo su base giornaliera.  Per tutti gli interessi e il reddito da dividendi si utilizza la contabilità per competenza.  La performance conseguita in passato non costituisce un'indicazione di rendimenti futuri. I tassi di cambio per il calcolo del composito e del benchmark si basano sui tassi fissati a circa le 16:00, ora di Londra, dal servizio WM/Reuters Closing Spot RatesTM.

    La data di creazione del composito è luglio 2011.            

    I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

      * Politiche per la valutazione degli investimenti, il calcolo della performance e la redazione dei report GIPS

      * Elenco delle descrizioni dei compositi

      * Elenco delle descrizioni dei fondi comuni a distribuzione limitata

      * Elenco dei fondi comuni a distribuzione ampia

    Informazioni importanti

    Dati al 31 agosto 2026, salvo ove diversamente specificato.

    Il presente documento è di natura promozionale e non costituisce una consulenza finanziaria. Non è inteso come una raccomandazione ad acquistare o vendere una particolare classe di attività, titolo o strategia. Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d’attivo, nessun titolo o strategia. Pertanto, non si applicano i requisiti normativi che richiedono l'imparzialità delle raccomandazioni di investimento/strategia di investimento, né eventuali divieti di negoziazione prima della pubblicazione.

    Pareri ed opinioni si basano sulle attuali condizioni di mercato e sono soggetti a modifiche.

    Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, fare riferimento ai Documenti contenenti le Informazioni Chiave/Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (nelle lingue locali) e al Prospetto (in inglese, francese, tedesco), e ai rapporti finanziari, su www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in inglese all'indirizzo www.invescomanagementcompany.ie. La società di gestione può porre fine agli accordi di marketing.

    Le quote/azioni dell'UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono di solito essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L’investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del valore patrimoniale netto corrente quando acquistano quote/azioni e possono ricevere meno del valore patrimoniale netto corrente quando le vendono.

    Per gli obiettivi e la politica d'investimento completi, consultare il prospetto in vigore.

    I fondi e i titoli qui citati non sono sponsorizzati, supportati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilità in relazione a tali fondi o titoli o qualsiasi indice su cui tali fondi e titoli si basano. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata della relazione limitata tra MSCI e Invesco e qualsiasi fondo collegato. 

    EMEA5943546/2026

     