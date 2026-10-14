Le compagnie assicurative europee hanno storicamente investito poco nel credito cartolarizzato, nonostante la solida tenuta sul piano creditizio di questa classe di attivi dalla crisi finanziaria globale in poi. Un freno importante è stato il trattamento patrimoniale penalizzante. Dal 30 gennaio 2027, tuttavia, la revisione dei parametri di Solvency II renderà sensibilmente più favorevole il trattamento di alcune cartolarizzazioni senior, offrendo alle compagnie assicurative l'occasione per riconsiderare questa classe di attivi.

Perché cambiano le regole di Solvency II sulle cartolarizzazioni

I titoli cartolarizzati senior, garantiti da portafogli di mutui, prestiti al consumo o crediti verso imprese, possono offrire spread più elevati, benefici di diversificazione e meccanismi strutturali di mitigazione del rischio. Eppure, a fine 2021 le cartolarizzazioni rappresentavano appena lo 0,33% degli investimenti complessivi delle compagnie di assicurazione e riassicurazione che applicano la formula standard di Solvency II.1

Dopo la crisi finanziaria globale, gli interventi normativi hanno rafforzato la trasparenza, gli obblighi di mantenimento del rischio e la tutela degli investitori. Tuttavia, requisiti patrimoniali elevati e onerosi obblighi operativi hanno anche reso molte cartolarizzazioni di alta qualità poco convenienti rispetto alle obbligazioni societarie e ad altri asset a spread.

Oggi le politiche puntano sempre più su competitività, crescita economica e mobilitazione dei capitali. La riforma di Solvency II mira ad allineare meglio il trattamento regolamentare al profilo di rischio effettivo delle cartolarizzazioni di alta qualità, mantenendo le tutele per gli investitori.

Cosa cambia dal 30 gennaio 2027?

La nuova formula standard di Solvency II introduce riduzioni mirate dei requisiti patrimoniali per il rischio di spread delle cartolarizzazioni:

Per le cartolarizzazioni senior non STS con rating AAA, il fattore applicato per ogni anno di spread duration scende dal 12,5% al 2,7%, con una riduzione del 78%.

Per le cartolarizzazioni senior STS con rating AAA, scende dall'1,0% allo 0,7%, con una riduzione del 30%.

Per le cartolarizzazioni senior non STS con rating BB, scende dall'82% al 14,3%, con una riduzione dell'83%.

Questa revisione è particolarmente rilevante per i CLO con rating AAA, che non possono ottenere la qualifica STS e sono storicamente soggetti a requisiti patrimoniali stringenti. Tra i principali beneficiari dovrebbero figurare gli RMBS senior, gli ABS garantiti da crediti al consumo prime, i CLO con rating AAA e i CMBS senior, anche se l'impatto varierà in base alla qualità creditizia, al grado di seniority e alla struttura.

Cosa può cambiare per i portafogli assicurativi con la riforma?

Abbiamo testato tre approcci su un portafoglio modello di investimenti creditizi per una compagnia assicurativa europea:

Liberare capitale: Sostituire parte dell'allocazione in obbligazioni societarie con rating A e BBB con ABS e RMBS senior STS per ridurre l'SCR per il rischio di spread, mantenendo il reddito sostanzialmente invariato.

Sostituire parte dell'allocazione in obbligazioni societarie con rating A e BBB con ABS e RMBS senior STS per ridurre l'SCR per il rischio di spread, mantenendo il reddito sostanzialmente invariato. Incrementare il reddito: Introdurre CLO con rating AAA per aumentare lo spread di portafoglio, a fronte di un incremento contenuto dell'assorbimento di capitale.

Introdurre CLO con rating AAA per aumentare lo spread di portafoglio, a fronte di un incremento contenuto dell'assorbimento di capitale. Ottimizzare il portafoglio: Combinare ABS/RMBS senior STS e CLO con rating AAA per aumentare il reddito, mantenendo sostanzialmente invariato l'SCR complessivo per il rischio di spread.

Nel portafoglio esemplificativo da 10 miliardi di euro, lo scenario «Liberare capitale» riduce l'SCR per il rischio di spread di circa 57 milioni di euro, mantenendo pressoché invariato il reddito da spread. Lo scenario «Incrementare il reddito» genera circa 5,8 milioni di euro in più di reddito annuo da investimenti, mentre lo scenario «Ottimizzare il portafoglio» ne aggiunge circa 5,2 milioni, lasciando sostanzialmente invariato l'SCR complessivo per il rischio di spread. Questi dati hanno finalità illustrative, si basano su spread rappresentativi di metà 2026 e non tengono conto di diversi fattori specifici dei singoli portafogli.

ETF sui CLO e mandati separati a confronto

Le compagnie assicurative possono accedere al credito cartolarizzato attraverso veicoli di investimento collettivo, tra cui gli ETF sui CLO, oppure tramite mandati separati. La scelta dipenderà dall'entità dell'allocazione, dalle risorse dedicate alla governance, dalle esigenze di liquidità e dal grado di personalizzazione richiesto per il portafoglio.

La crescita del mercato degli ETF sui CLO ha offerto alle compagnie assicurative una soluzione scalabile ed efficiente sul piano operativo per costruire un’esposizione diversificata al mercato attraverso un veicolo d’investimento liquido. Sebbene il credito cartolarizzato sia talvolta percepito come meno liquido delle obbligazioni societarie tradizionali, i mercati dei titoli cartolarizzati senior sono generalmente rimasti attivi anche nelle fasi di stress. Negli Stati Uniti, i CLO con rating AAA hanno continuato a essere scambiati per tutta la fase di volatilità legata alla pandemia del 2020. Anche in Europa gli scambi di CLO senior con rating AAA sono rimasti attivi durante la crisi delle strategie LDI del 2022, sostenuti dalla struttura a tasso variabile, da una base consolidata di investitori e dall'ampia partecipazione degli intermediari. I CLO con rating AAA, tuttavia, non vanno considerati un sostituto diretto della liquidità. In un contesto di avversione al rischio, l'ampliamento degli spread può far scendere i prezzi anche quando il rischio di perdite creditizie definitive rimane remoto. È essenziale distinguere tra volatilità delle valutazioni mark-to-market e perdite permanenti di capitale. Gli investitori dovrebbero definire l’entità delle allocazioni tenendo conto di questo profilo di liquidità e della possibilità che le condizioni di esecuzione degli scambi peggiorino nelle fasi di stress dei mercati.

Per allocazioni strategiche di maggiore entità, i mandati separati offrono più controllo sulla costruzione del portafoglio, sui limiti di concentrazione e sulle caratteristiche delle attività sottostanti, consentendo di adattare il portafoglio a specifici obiettivi patrimoniali, contabili e di rischio. Le allocazioni in ABS e RMBS STS si prestano spesso meglio a mandati personalizzati: le compagnie assicurative possono così scegliere specifiche tipologie di attività sottostanti, giurisdizioni, duration e profili dei flussi di cassa, per rispondere meglio alle esigenze di gestione delle passività e del capitale.

Punto chiave: cosa cambia in concreto con la riforma di Solvency II

La revisione dei parametri di Solvency II prevista per il 2027 segna un cambiamento importante per le compagnie assicurative europee. Per la prima volta da oltre un decennio, alcune cartolarizzazioni senior potranno competere in condizioni più equilibrate con gli strumenti a reddito fisso tradizionali sotto il profilo del capitale regolamentare.

Si amplia così la gamma di strumenti a disposizione delle compagnie assicurative per costruire i portafogli e perseguire obiettivi diversi: liberare capitale regolamentare, incrementare il reddito da investimenti o migliorare i rendimenti corretti per il rischio, senza aumentare in misura significativa l'assorbimento complessivo di capitale.

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