Analisi Solvency II: la riforma delle cartolarizzazioni del 2027 per gli assicuratori UE
Punti chiave
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La revisione dei parametri di Solvency II renderà sensibilmente più favorevole il trattamento di alcune cartolarizzazioni senior, offrendo alle compagnie assicurative l'occasione per riconsiderare questa classe di attivi.
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Le compagnie assicurative potrebbero liberare capitale, aumentare il reddito da spread o migliorare l'equilibrio complessivo tra reddito e assorbimento di capitale.
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Requisiti patrimoniali più contenuti non fanno venir meno la necessità di analizzare le attività sottostanti, selezionare i titoli, diversificare, svolgere la due diligence e monitorare gli investimenti nel tempo.
Le compagnie assicurative europee hanno storicamente investito poco nel credito cartolarizzato, nonostante la solida tenuta sul piano creditizio di questa classe di attivi dalla crisi finanziaria globale in poi. Un freno importante è stato il trattamento patrimoniale penalizzante. Dal 30 gennaio 2027, tuttavia, la revisione dei parametri di Solvency II renderà sensibilmente più favorevole il trattamento di alcune cartolarizzazioni senior, offrendo alle compagnie assicurative l'occasione per riconsiderare questa classe di attivi.
Perché cambiano le regole di Solvency II sulle cartolarizzazioni
I titoli cartolarizzati senior, garantiti da portafogli di mutui, prestiti al consumo o crediti verso imprese, possono offrire spread più elevati, benefici di diversificazione e meccanismi strutturali di mitigazione del rischio. Eppure, a fine 2021 le cartolarizzazioni rappresentavano appena lo 0,33% degli investimenti complessivi delle compagnie di assicurazione e riassicurazione che applicano la formula standard di Solvency II.1
Dopo la crisi finanziaria globale, gli interventi normativi hanno rafforzato la trasparenza, gli obblighi di mantenimento del rischio e la tutela degli investitori. Tuttavia, requisiti patrimoniali elevati e onerosi obblighi operativi hanno anche reso molte cartolarizzazioni di alta qualità poco convenienti rispetto alle obbligazioni societarie e ad altri asset a spread.
Oggi le politiche puntano sempre più su competitività, crescita economica e mobilitazione dei capitali. La riforma di Solvency II mira ad allineare meglio il trattamento regolamentare al profilo di rischio effettivo delle cartolarizzazioni di alta qualità, mantenendo le tutele per gli investitori.
Cosa cambia dal 30 gennaio 2027?
La nuova formula standard di Solvency II introduce riduzioni mirate dei requisiti patrimoniali per il rischio di spread delle cartolarizzazioni:
- Per le cartolarizzazioni senior non STS con rating AAA, il fattore applicato per ogni anno di spread duration scende dal 12,5% al 2,7%, con una riduzione del 78%.
- Per le cartolarizzazioni senior STS con rating AAA, scende dall'1,0% allo 0,7%, con una riduzione del 30%.
- Per le cartolarizzazioni senior non STS con rating BB, scende dall'82% al 14,3%, con una riduzione dell'83%.
Questa revisione è particolarmente rilevante per i CLO con rating AAA, che non possono ottenere la qualifica STS e sono storicamente soggetti a requisiti patrimoniali stringenti. Tra i principali beneficiari dovrebbero figurare gli RMBS senior, gli ABS garantiti da crediti al consumo prime, i CLO con rating AAA e i CMBS senior, anche se l'impatto varierà in base alla qualità creditizia, al grado di seniority e alla struttura.
Cosa può cambiare per i portafogli assicurativi con la riforma?
Abbiamo testato tre approcci su un portafoglio modello di investimenti creditizi per una compagnia assicurativa europea:
- Liberare capitale: Sostituire parte dell'allocazione in obbligazioni societarie con rating A e BBB con ABS e RMBS senior STS per ridurre l'SCR per il rischio di spread, mantenendo il reddito sostanzialmente invariato.
- Incrementare il reddito: Introdurre CLO con rating AAA per aumentare lo spread di portafoglio, a fronte di un incremento contenuto dell'assorbimento di capitale.
- Ottimizzare il portafoglio: Combinare ABS/RMBS senior STS e CLO con rating AAA per aumentare il reddito, mantenendo sostanzialmente invariato l'SCR complessivo per il rischio di spread.
Nel portafoglio esemplificativo da 10 miliardi di euro, lo scenario «Liberare capitale» riduce l'SCR per il rischio di spread di circa 57 milioni di euro, mantenendo pressoché invariato il reddito da spread. Lo scenario «Incrementare il reddito» genera circa 5,8 milioni di euro in più di reddito annuo da investimenti, mentre lo scenario «Ottimizzare il portafoglio» ne aggiunge circa 5,2 milioni, lasciando sostanzialmente invariato l'SCR complessivo per il rischio di spread. Questi dati hanno finalità illustrative, si basano su spread rappresentativi di metà 2026 e non tengono conto di diversi fattori specifici dei singoli portafogli.
ETF sui CLO e mandati separati a confronto
Le compagnie assicurative possono accedere al credito cartolarizzato attraverso veicoli di investimento collettivo, tra cui gli ETF sui CLO, oppure tramite mandati separati. La scelta dipenderà dall'entità dell'allocazione, dalle risorse dedicate alla governance, dalle esigenze di liquidità e dal grado di personalizzazione richiesto per il portafoglio.
- La crescita del mercato degli ETF sui CLO ha offerto alle compagnie assicurative una soluzione scalabile ed efficiente sul piano operativo per costruire un’esposizione diversificata al mercato attraverso un veicolo d’investimento liquido. Sebbene il credito cartolarizzato sia talvolta percepito come meno liquido delle obbligazioni societarie tradizionali, i mercati dei titoli cartolarizzati senior sono generalmente rimasti attivi anche nelle fasi di stress. Negli Stati Uniti, i CLO con rating AAA hanno continuato a essere scambiati per tutta la fase di volatilità legata alla pandemia del 2020. Anche in Europa gli scambi di CLO senior con rating AAA sono rimasti attivi durante la crisi delle strategie LDI del 2022, sostenuti dalla struttura a tasso variabile, da una base consolidata di investitori e dall'ampia partecipazione degli intermediari. I CLO con rating AAA, tuttavia, non vanno considerati un sostituto diretto della liquidità. In un contesto di avversione al rischio, l'ampliamento degli spread può far scendere i prezzi anche quando il rischio di perdite creditizie definitive rimane remoto. È essenziale distinguere tra volatilità delle valutazioni mark-to-market e perdite permanenti di capitale. Gli investitori dovrebbero definire l’entità delle allocazioni tenendo conto di questo profilo di liquidità e della possibilità che le condizioni di esecuzione degli scambi peggiorino nelle fasi di stress dei mercati.
- Per allocazioni strategiche di maggiore entità, i mandati separati offrono più controllo sulla costruzione del portafoglio, sui limiti di concentrazione e sulle caratteristiche delle attività sottostanti, consentendo di adattare il portafoglio a specifici obiettivi patrimoniali, contabili e di rischio. Le allocazioni in ABS e RMBS STS si prestano spesso meglio a mandati personalizzati: le compagnie assicurative possono così scegliere specifiche tipologie di attività sottostanti, giurisdizioni, duration e profili dei flussi di cassa, per rispondere meglio alle esigenze di gestione delle passività e del capitale.
Punto chiave: cosa cambia in concreto con la riforma di Solvency II
La revisione dei parametri di Solvency II prevista per il 2027 segna un cambiamento importante per le compagnie assicurative europee. Per la prima volta da oltre un decennio, alcune cartolarizzazioni senior potranno competere in condizioni più equilibrate con gli strumenti a reddito fisso tradizionali sotto il profilo del capitale regolamentare.
Si amplia così la gamma di strumenti a disposizione delle compagnie assicurative per costruire i portafogli e perseguire obiettivi diversi: liberare capitale regolamentare, incrementare il reddito da investimenti o migliorare i rendimenti corretti per il rischio, senza aumentare in misura significativa l'assorbimento complessivo di capitale.
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FAQ
In cosa consiste la revisione dei parametri di Solvency II per le cartolarizzazioni?
Si tratta di un insieme di modifiche al quadro normativo di Solvency II che riducono i requisiti patrimoniali per il rischio di spread di determinate esposizioni verso cartolarizzazioni e li allineano meglio al profilo di rischio effettivo delle cartolarizzazioni di alta qualità. La riforma migliora il trattamento sia delle cartolarizzazioni STS sia di alcune cartolarizzazioni non STS, accrescendo l’attrattiva relativa degli attivi cartolarizzati per le compagnie assicurative europee.
Da quando si applica la riforma di Solvency II del 2027?
L'applicazione del nuovo trattamento patrimoniale delle cartolarizzazioni nell'ambito di Solvency II è prevista dal 30 gennaio 2027.
Cos'è un ETF sui CLO e come lo utilizzano le compagnie assicurative?
Un ETF sui CLO è un veicolo di investimento collettivo che offre un'esposizione diversificata alle obbligazioni garantite da prestiti (collateralised loan obligations), attraverso la struttura di un fondo negoziato in borsa. Le compagnie assicurative possono utilizzare gli ETF sui CLO per avviare o ampliare un'allocazione al credito cartolarizzato in modo scalabile ed efficiente sul piano operativo, beneficiando al contempo della diversificazione e della liquidità giornaliera.
Quale trattamento prevede la riforma del 2027 per ABS e RMBS?
Il nuovo quadro prevede un trattamento patrimoniale più favorevole per i titoli garantiti da attività (ABS) e da mutui ipotecari residenziali (RMBS) che rientrano nelle cartolarizzazioni senior STS. La riforma avvicina il trattamento delle cartolarizzazioni senior STS a quello dei covered bond, riconoscendone la qualità creditizia e le protezioni strutturali.
Qual è la differenza tra cartolarizzazioni STS e non STS?
STS sta per «semplici, trasparenti e standardizzate». Con la riforma di Solvency II, le cartolarizzazioni senior STS beneficiano di un trattamento patrimoniale favorevole e distinto da quello delle cartolarizzazioni non STS. La revisione dei parametri riduce però in misura significativa anche i requisiti patrimoniali delle cartolarizzazioni senior non STS, tra cui i CLO con rating AAA e alcune strutture CMBS.
In cosa si differenzia Solvency UK dalla riforma europea di Solvency II?
La riforma europea di Solvency II ricalibra direttamente i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni, riducendo quelli per il rischio di spread delle esposizioni che soddisfano i criteri previsti. Solvency UK non prevede un'analoga ricalibrazione dei parametri dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni. Le riforme britanniche si concentrano invece soprattutto su aspetti come una maggiore flessibilità nell'aggiustamento di congruità (Matching Adjustment) e su misure più ampie volte ad accrescere la capacità di investimento delle compagnie assicurative. Pur seguendo approcci diversi, entrambi i quadri normativi rispondono all'obiettivo più ampio di incentivare gli investimenti e la formazione di capitale.
Come possono prepararsi le compagnie assicurative ai cambiamenti del 2027?
Le compagnie assicurative potrebbero riconsiderare il ruolo del credito cartolarizzato nell'allocazione strategica degli attivi, nel quadro di gestione del capitale e nel processo di costruzione del portafoglio. Al tempo stesso, dovrebbero mantenere processi rigorosi di due diligence, analisi delle attività sottostanti, selezione dei titoli e monitoraggio continuo: requisiti patrimoniali più contenuti non riducono l’importanza di un approccio rigoroso all’analisi creditizia e alla gestione del rischio.
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