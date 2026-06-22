Andy Tidby è Fund Manager per il team Global Small Cap Equities (EMEA). In questo ruolo, si concentra sulle strategie International e Global Small Cap, con particolare competenza sulle società giapponesi e della più ampia area dell'Asia-Pacifico.

Ha iniziato la sua carriera nel settore degli investimenti nel 1997 presso HSBC Bank, dove era responsabile della gestione dei portafogli dei clienti privati, per poi entrare in HSBC Global Asset Management nel 2003 come senior investment writer, occupandosi delle comunicazioni normative e di marketing per i clienti retail, istituzionali e gli intermediari del gruppo. È entrato in Invesco nel settembre 2008 come investment communication specialist per i team di Henley dedicati all'azionario giapponese e asiatico. All'inizio del 2011 è entrato a far parte del team Japanese Equities di Henley come analista e, all'inizio del 2015, ha assunto responsabilità di gestione dei fondi, con particolare focus sulle società small cap.

Ha inoltre conseguito l'Investment Management Certificate presso la CFA Society del Regno Unito.