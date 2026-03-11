Anthony Xiao è Associate Portfolio Manager ed è incaricato dell'assistenza alla gestione delle strategie e dei portafogli obbligazionari di Invesco, tra cui le strategie obbligazionarie Asian USD, le strategie obbligazionarie in valuta locale e i portafogli di liquidità. È inoltre responsabile dello sviluppo e della promozione di soluzioni di credito multi-settoriale per un'ampia gamma di clienti.

Prima di entrare in Invesco nel febbraio 2019, ha lavorato per due anni come analista del team Fixed Income Solutions di J.P. Morgan Private Bank, presso cui si è occupato di consulenza e attività di negoziazione di prodotti obbligazionari. Prima ancora, è stato specialista del reddito fisso presso Bloomberg per un anno.

Ha conseguito una laurea in Contabilità e finanza presso la University of Hong Kong. Ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Chartered Financial Analyst.