Asutosh Shah

Asutosh (Ash) Shah è Senior Portfolio Manager per il team Discovery Growth di Invesco. In questo ruolo gestisce le strategie Discovery Small Cap Growth, Large Cap Growth, American Franchise e Technology. Inoltre, ricopre il ruolo di Senior Research Analyst, con copertura del settore tecnologico.

È entrato in Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. Prima di entrare in OppenheimerFunds nel 2006, è stato vicepresidente e senior analyst presso Merrill Lynch Investment Managers, con specializzazione nel settore tecnologico. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e senior analyst presso BlackRock Financial Management, dove si occupava del settore tecnologico per fondi growth a bassa e media capitalizzazione.

Ha conseguito una laurea in accounting presso la Syracuse University e un MBA presso la New York University Stern School of Business. È inoltre Chartered Financial Analyst® (CFA) e Certified Public Accountant (CPA).