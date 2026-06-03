Brian Levitt è Chief Global Market Strategist e Head of Strategy and Insights di Invesco. In questo ruolo, guida un team di market strategist, investment strategist e professionisti della ricerca che forniscono insight e idee tempestive e rilevanti per i clienti in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Asia-Pacifico.



Prima di assumere l'attuale incarico, ha ricoperto il ruolo di Global Market Strategist, con focus sui clienti del Nord America. È entrato in Invesco in occasione della fusione della società con OppenheimerFunds nel 2019. Ha iniziato la sua carriera in OppenheimerFunds nel 2000 nel product management del reddito fisso, per poi proseguire il proprio percorso professionale nel gruppo Macro and Investment Strategy a partire dal 2005.



È spesso citato nei media del settore dei servizi finanziari, tra cui Barron's, Financial Times e The Wall Street Journal. Inoltre, è un ospite ricorrente su CNBC, Bloomberg e Yahoo! Finance e co-presenta il podcast di Invesco Greater Possibilities. Ha conseguito una laurea in economia presso la University of Michigan e un MBA con lode in finanza e affari internazionali presso la Fordham University.