Chris Faems ricopre il ruolo di Portfolio Manager nel team Listed Real Estate di Invesco. È responsabile della ricerca sui fondamentali e sui titoli immobiliari. Ha iniziato la carriera nel campo degli investimenti nel 1996 ed è entrato in Invesco nel 2006. Prima di entrare a far parte di Invesco, Faems ha ricoperto il ruolo di Senior Research Analyst concentrandosi sulla ricerca azionaria e sulle raccomandazioni d'investimento delle società di mutui ipotecari presso Flagstone Securities. Precedentemente, in qualità di Research Analyst si è occupato di società di servizi finanziari small-cap e mid-cap presso Kennedy Capital Management; è stato anche investment banker nel gruppo di istituti finanziari di Stifel, Nicolaus & Company. Ha conseguito una laurea triennale in Finanza presso la Washington University di Saint Louis. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA).