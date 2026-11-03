Claudia Castro è Director of Fixed Income Research del team Emerging Markets Debt, che si occupa dei mercati dell'America Latina e di frontiera. Claudia è entrata in Invesco nel 2019 in occasione della fusione della società con OppenheimerFunds, presso cui aveva iniziato a lavorare nel 2004. Dal 2000 si occupa dei mercati emergenti con un'attenzione particolare su Americhe e Africa. Oltre a occuparsi di titoli sovrani dei mercati emergenti, Claudia è responsabile dello sviluppo di soluzioni infrastrutturali sovrane ESG della società. Combina i punteggi ESG proprietari Fixed Income di Invesco con analisi specialistiche al fine di formulare valutazioni qualitative integrate negli investimenti in obbligazioni sovrane.

Claudia ha iniziato la carriera nel settore dei valori mobiliari globali in Morgan Stanley, operando all'interno del gruppo di economia globale. Ha ricoperto incarichi accademici e di ricerca in varie istituzioni, quali la University of Louvain in Belgio, la Banca Centrale spagnola, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Nel corso dei suoi incarichi di economista, politologa e operatrice nei mercati finanziari, si è occupata di una serie di mercati avanzati, emergenti e di frontiera, concentrandosi su rischio politico, decisioni politiche e mercati dei capitali. All'inizio del suo apprendistato, ha lavorato a vari progetti economici in Brasile, Svizzera e Italia, presso Companhia Vale do Rio Doce, Esso Brasil SA, International Trade Centre Unctad/GA TT e Pirelli Coordinamento Pneumatici.

Oltre alla BA in economia presso la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, in Brasile, Claudia ha conseguito un master in scienze politiche presso la University of Pennsylvania, nonché un master e PhD in economia presso la Columbia University, con la finanza internazionale come area di ricerca principale.