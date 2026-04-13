Clint Harris è Global Head di Invesco Solutions and Custom Strategies (ISCS), un team dedicato a soddisfare le esigenze più complesse dei nostri clienti, sfruttando appieno le capacità di Invesco. Il team collabora con clienti privati e istituzionali di tutto il mondo che ricercano soluzioni distintive, attingendo a competenze trasversali in diverse aree geografiche, strumenti di investimento, asset class e mercati quotati e privati. ISCS offre servizi chiave tra cui asset allocation, strategie globali multi-asset, investimenti azionari sistematici, soluzioni di consulenza, conti a gestione separata e portafogli modello. In questo ruolo, Harris garantisce una perfetta integrazione tra l'eccellenza degli investimenti e l'esecuzione per il cliente, offrendo un'esperienza e risultati leader nel settore. Inoltre, è membro dell'Investment Management Advisory Council.

Harris è entrato in Invesco nel 1999. Da allora, ha guidato e conseguito risultati incentrati sul cliente nelle aree dei prodotti, degli investimenti e della distribuzione. Ha contribuito al lancio della piattaforma Invesco Separately Managed Accounts (SMA), ha sviluppato il franchise Invesco Dividend Value a livello globale e, più recentemente, è stato responsabile delle Invesco Wealth Management Platforms, promuovendo partnership strategiche con i principali clienti della società.

Ha conseguito una laurea con doppia specializzazione in economia e marketing e una specializzazione in business internazionale presso la Oglethorpe University. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) e ha superato gli esami Series 7, 24, 51, 63 e 66. Harris attualmente siede nel consiglio di amministrazione della Expect Miracles Foundation ed è Presidente del consiglio di amministrazione di Nicsa.