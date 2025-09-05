Elton Cheung è un affermato professionista degli investimenti con due decenni di esperienza nella gestione patrimoniale, specializzato in azioni della Grande Cina.

Prima di entrare a far parte di Invesco ha ottenuto performance esemplari poiché i fondi pensione sotto la sua leadership presso BEA Union Investment hanno costantemente raggiunto i vertici delle classifiche trimestrali. Presso Value Partners, il fondo da lui gestito è stato insignito del prestigioso Lipper Award per la migliore performance quinquennale di un fondo comune di investimento, a dimostrazione del suo impegno nel conseguire risultati eccezionali.

Rinomato per la sua leadership strategica, eccelle nella creazione e nella guida di team di investimento ad alte prestazioni. Le sue competenze comprendono la formulazione di solide filosofie di investimento, lo sviluppo di strategie efficaci e la definizione di rigorosi quadri di ricerca. Prima di ricoprire il ruolo di Head of Greater China Equities presso BEA Union, ha ricoperto ruoli di alto profilo, tra cui Head of Research (HK) e Senior Portfolio Manager presso J.P. Morgan Asset Management China, Head of Small & Mid Cap Equities presso Haitong International Securities e Fund Manager in Value Partners.

Elton Cheung ha conseguito una laurea con lode in Economia presso la Simon Fraser University, in Canada, e possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA). È ampiamente stimato nel settore per il suo acume negli investimenti, la sua comprovata leadership e la costante capacità di creare valore per i clienti nel mercato azionario della Grande Cina.