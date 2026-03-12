Georgina Millar è Product Director del team UK & European Equities, incaricata della definizione delle strategie d'investimento del team per gli investitori. ​

Ha iniziato la sua carriera nel settore finanziario nel 2005 presso Deloitte e nel 2007 ha assunto un incarico focalizzato sui mercati nell'area Equity Sales di JP Morgan Cazenove. Insieme a diversi membri del team di JPMorgan Cazenove, nel 2010 è approdata in Oriel Securities e quindi, nel 2012, è passata al settore delle acquisizioni aziendali (buy-side) occupandosi delle vendite e delle relazioni con i clienti presso Meditor, un grande hedge fund azionario europeo. ​

Nel 2018 è entrata a far parte del team Private Equity di Egon Zehnder assumendo il suo incarico nell'area sviluppo aziendale. In questa veste si è occupata dell'interazione tra i leader di settore della rete di Egon Zehnder e le principali società di private equity di Londra. Successivamente, nel 2020, ha iniziato a lavorare per il team European Private Equity di Investcorp, in veste di consulente per le relazioni con gli investitori e per la raccolta di fondi.

Ha fatto il suo ingresso in Invesco nel giugno 2023 in qualità di Product Director del team European Equities.

Ha conseguito una laurea in lingue moderne presso la University of Oxford.