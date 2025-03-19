James Goldstone è Fund Manager del team UK & European Equities e gestisce molteplici portafogli in tutte le strategie UK Income & Growth and Pan European Equities del team.

Prima di entrare in Invesco ad agosto 2012, è stato co-responsabile delle vendite paneuropee di Banco Espirito Santo a Londra. James ha iniziato la carriera occupandosi della vendita di azioni paneuropee in Credit Lyonnais nel 2001 e si è poi specializzato, in HSBC e Dresdner Kleinwort, nella vendita di azioni britanniche.

Ha conseguito una laurea in francese presso la Manchester University.