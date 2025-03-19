James Goldstone
UK Equities Fund Manager

James Goldstone

Info

James Goldstone è Fund Manager del team UK & European Equities e gestisce molteplici portafogli in tutte le strategie UK Income & Growth and Pan European Equities del team. 

Prima di entrare in Invesco ad agosto 2012, è stato co-responsabile delle vendite paneuropee di Banco Espirito Santo a Londra. James ha iniziato la carriera occupandosi della vendita di azioni paneuropee in Credit Lyonnais nel 2001 e si è poi specializzato, in HSBC e Dresdner Kleinwort, nella vendita di azioni britanniche.

Ha conseguito una laurea in francese presso la Manchester University.

Profilo

Carica: UK Equities Fund Manager
Nel gruppo da: 11 anni
Esperienza: 23 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: UK & European Equities

Prodotti gestiti

Fondi

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione

GPR Azionario
Invesco Pan European Equity Income Fund

Trascrizione