James McDermottroe

GPR,Azionario IVASAAD
Invesco Asian Equity Fund
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Fund Manager
James è Fund Manager del team Asian and Emerging Market Equities con sede a Henley, dove si occupa in particolare di mercati emergenti (Cina esclusa) e metaverso.
È entrato in Invesco nell’agosto 2013 come stagista e ha effettuato dei tirocini presso i nostri team Emerging Market Equities e US Equities con sede a Henley, prima di diventare membro permanente del team Emerging Market Equity nel dicembre 2013.
James ha conseguito un MSc in finanza & e banca e un BSc (con lode) in matematica alla University of Bath ed è CFA Charterholder.
Carica: Fund Manager
Nel gruppo da: 10 anni
Esperienza: 10 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Asian and Emerging Market Equities
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