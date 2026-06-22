Jan Grindrod è Portfolio Manager del team Global Strategies di Invesco, che sviluppa e gestisce strategie d'investimento basate su derivati. In questo ruolo, è responsabile della costruzione dei portafogli, della gestione del rischio, dell'attività di trading e della gestione dei derivati.

È entrato in Invesco nel 2013 come trader di derivati​ su valute e reddito fisso, fino a ricoprire il ruolo di Global Head del trading su valute. Nel 2024 è entrato a far parte del team Global Strategies, con un focus sull'implementazione dei portafogli. Prima di entrare nella società, ha lavorato presso The Hartford, dove negoziava derivati su valute, obbligazioni e azioni per coprire il portafoglio di polizze a rendita variabile della società. Ha iniziato la sua carriera nel 2007 in qualità di fixed income investment analyst presso Hartford Investment Management Company (HIMCO), la divisione di gestione degli investimenti di The Hartford, dove successivamente si è occupato di trading su valute e vari settori del reddito fisso, gestendo mandati a breve termine su titoli a reddito fisso.

Grindrod ha conseguito una laurea in finanza presso la University of Connecticut. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA).