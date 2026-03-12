Joanna Smith è Client Portfolio Manager per il team Global Small Cap Equities (EMEA). È responsabile della definizione delle competenze di investimento del team.

Ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso Charles Stanley, prima di passare a Barclays Wealth nel 2006. Nel 2008 è entrata a far parte di Aberdeen Standard Investments come Senior Client Portfolio Manager, dove si occupava della gestione dei portafogli di clienti privati, fondi pensione a prestazione definita ed enti di beneficenza. È entrata in Invesco nel settembre 2018 in qualità di Product Director per il team UK Equities e nell'aprile 2024 è passata al team Global Small Cap Equities (EMEA).

Ha conseguito una laurea in scienze politiche ed economia presso la Loughborough University ed è Chartered Fellow del Chartered Institute for Securities & Investment.