Joel Copp-Barton
BA (Honours) in Business Studies
Joel Copp-Barton è Senior Client Portfolio Manager del team UK & European Equities, incaricato della definizione delle strategie d'investimento del team per gli investitori.
Ha iniziato la sua carriera nel settore nel 1998, prima presso Dresdner Kleinwort in qualità di analista specializzato nel ramo dei trasporti paneuropeo e successivamente presso Nomura nella stessa area di competenza.
Ha fatto il suo ingresso in Invesco nel marzo 2012 in qualità di Product Director del team European Equities.
Ha conseguito una laurea di I livello (con lode) in economia aziendale presso la Manchester Metropolitan University.
Carica: Senior Client Portfolio Manager
Nel gruppo: da 14 anni
Esperienza: 28 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: European Equities