John Burrello è Senior Portfolio Manager del team Invesco Global Asset Allocation. In questo ruolo, si concentra su strategie di investimento multi-asset e azionarie orientate ai risultati, tra cui reddito basato su opzioni, strategie di copertura, asset allocation e macro globale.

Si è unito a Invesco nel 2012 ed è entrato nel team Global Asset Allocation nel 2016. Prima di entrare a far parte dell'azienda, è stato partner di Continental Advisors, un hedge fund con sede a Chicago, dove si è concentrato sulla ricerca azionaria, sulla gestione del rischio basata su derivati​e sulla costruzione di portafogli. Ha iniziato la sua carriera nella gestione degli investimenti presso UBS O'Connor nel 1999.

John Burrello ha conseguito una laurea di primo livello presso l'Università dell'Indiana. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) ed è membro della CFA Society di Atlanta. Inoltre, è titolare della qualifica di Chartered Alternative Investment Analyst® (CAIA) ed è stato uno dei dirigenti fondatori del ramo CAIA di Atlanta.