John Delano è Senior Portfolio Manager per il team Global Equity di Invesco.

È entrato in Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. È entrato in OppenheimerFunds nel 2007 come analista di ricerca senior nel team Growth Equity Investment, specializzandosi in società growth a media e alta capitalizzazione nei settori di beni voluttuari e di prima necessità. È diventato membro del team Global Equity nel 2010. Primi di unirsi a OppenheimerFunds, ha lavorato presso Putnam Investments in qualità di analista specializzato in società

growth ad alta capitalizzazione nei settori di hardware, software e servizi di telecomunicazione. Nel corso dei nove anni in Putnam Investments, ha anche ricoperto il ruolo di analista di derivati e analista azionario, concentrandosi sul settore retail. In precedenza, aveva lavorato come trader in NationsBanc–CRT. John Delano è attivo nel settore dal 1998.

Ha conseguito una laurea in ingegneria civile presso la University of Virginia e un MBA presso la Duke University. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA).