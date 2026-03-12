John Morris
First-Class degree in BSc Business Administration from University of Bath and Level 1 CFA
John Morris si è unito al team Global Equities della sede di Henley nell'ottobre 2018 in qualità di analista tirocinante, diventando analista nel settembre 2019, prima di assumere responsabilità di gestione dei fondi nel marzo 2026.
È entrato per la prima volta in Invesco nel settembre 2017 come membro del team Trade Support, dove forniva supporto ai team di trading azionario e obbligazionario della società per l'area EMEA.
Ha conseguito una laurea triennale con lode in business administration presso l'Università di Bath.
Carica: Deputy Fund Manager
Nel gruppo: da 8 anni
Esperienza: 9 anni
Sede: Henley-on-Thames
Team: Invesco Global Equities