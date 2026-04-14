Joy Budzinski è Director of Equity Research del team Invesco Main Street. In questo ruolo, è la specialista del settore sanitario per tutte le strategie del team Main Street.

È entrata a far parte di Invesco quando la società si è unita a OppenheimerFunds nel 2019. Prima di entrare in OppenheimerFunds nel 2009, ha ricoperto il ruolo di gestore del settore sanitario presso RS Investments e Guardian Life Insurance Company. È entrata in Guardian nel 2006 e successivamente è passata a RS Investments in seguito all'acquisizione di RS da parte di Guardian. Prima di entrare in Guardian, ha maturato cinque anni di esperienza presso la divisione di asset management di Bank of New York (BNY), dove ha ricoperto l'incarico di senior equity analyst con responsabilità di copertura dei titoli del settore sanitario. In precedenza, si è occupata della copertura dei settori sanitario e dei beni di consumo e ha co-gestito un fondo presso Allianz of America. Nelle fasi iniziali della sua carriera, ha lavorato come analista e gestore di portafoglio presso J.P. Morgan Chase, seguendo diversi settori, tra cui energia, telecomunicazioni, conglomerati e servizi di pubblica utilità.

Budzinski ha conseguito una laurea in finanza presso la Rider University e un MBA presso la Fairleigh Dickinson University.