Lijuan Du è Senior Fund Manager ed è responsabile della gestione delle strategie azionarie cinesi. 

È entrata in Invesco nel maggio 2017 come Investment Analyst, specializzandosi nei settori finanziario e immobiliare, per poi ampliare la sua copertura anche ai settori dei consumi e della catena di fornitura dei veicoli elettrici. Dal 2014 al 2016 ha seguito il settore dei servizi finanziari diversificati in Cina presso CICC. 

In precedenza, dal 2012 al 2013, è stata Research Analyst presso Guotai Fund Management, occupandosi principalmente del settore finanziario non bancario cinese. 

Ha conseguito una laurea magistrale e una laurea triennale in economia presso la Fudan University.

Carica: Senior Fund Manager
Esperienza: 14 anni
Sede: Hong Kong
Team: Invesco Asia Pacific - Asian Equities

GPR Azionario
IVPRAEH
Invesco China New Perspective Equity Fund

Data del lancio : 10/09/2018

Trascrizione

GPR Azionario
IVPRCAD
Invesco China New Perspective Equity Fund

Data del lancio : 10/09/2018

Trascrizione

GPR Azionario
IVPRCSA
Invesco China New Perspective Equity Fund

Data del lancio : 10/09/2018

Trascrizione

GPR Azionario
IVPRCEH
Invesco China New Perspective Equity Fund

Data del lancio : 10/09/2018

Trascrizione

GPR Azionario
IVPRZAD
Invesco China New Perspective Equity Fund

Data del lancio : 10/09/2018

Trascrizione