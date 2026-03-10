Lijuan Du è Senior Fund Manager ed è responsabile della gestione delle strategie azionarie cinesi.
È entrata in Invesco nel maggio 2017 come Investment Analyst, specializzandosi nei settori finanziario e immobiliare, per poi ampliare la sua copertura anche ai settori dei consumi e della catena di fornitura dei veicoli elettrici. Dal 2014 al 2016 ha seguito il settore dei servizi finanziari diversificati in Cina presso CICC.
In precedenza, dal 2012 al 2013, è stata Research Analyst presso Guotai Fund Management, occupandosi principalmente del settore finanziario non bancario cinese.
Ha conseguito una laurea magistrale e una laurea triennale in economia presso la Fudan University.
Carica: Senior Fund Manager
Esperienza: 14 anni
Sede: Hong Kong
Team: Invesco Asia Pacific - Asian Equities