Matthew Chaldecott è Senior Client Portfolio Manager di IFI Europe.

È specialista nelle strategie di credito globali ed europee e fornisce analisi, leadership di pensiero ed esperienza sui prodotti a clienti istituzionali e wholesale. È entrato in Invesco nel 2022 e lavora nel settore dal 2007. In precedenza, ha lavorato presso Allianz Global Investors, Rogge Global Partners e AXA Investment Managers.

Ha conseguito una laurea in economia e scienze politiche presso la Columbia University. Possiede la qualifica di CFA.