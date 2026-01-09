Michael Craig
Bachelor of Management Studies, Bachelor of Laws, Chartered Financial Analyst designation
Michael Craig è senior portfolio manager del Senior Secured Bank Loan Group di Invesco e membro dell'Investment Committee for European Credits.
Prima di entrare in Invesco, ha ricoperto il ruolo di portfolio manager ed executive director nel Morgan Stanley Senior Loan Group, dove è entrato nel 2006. Vanta un'esperienza di 19 anni nel campo della finanza. In passato, ha lavorato in Citigroup all'interno del gruppo European Leveraged Finance Global Portfolio Management e anche per Ernst & Young in qualità di tax consultant.
Michael Craig ha conseguito una laurea in management e una in legge presso la University of Waikato. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst ed è membro del CFA Institute.
|Carica
|Senior Portfolio Manager
|Nel gruppo:
|dal 01/06/2010
|Esperienza
|dal 01/03/1999
|Sede
|Londra
|Team
|Invesco Senior Secured Bank Loan Group