Michael Craig è senior portfolio manager del Senior Secured Bank Loan Group di Invesco e membro dell'Investment Committee for European Credits.

Prima di entrare in Invesco, ha ricoperto il ruolo di portfolio manager ed executive director nel Morgan Stanley Senior Loan Group, dove è entrato nel 2006. Vanta un'esperienza di 19 anni nel campo della finanza. In passato, ha lavorato in Citigroup all'interno del gruppo European Leveraged Finance Global Portfolio Management e anche per Ernst & Young in qualità di tax consultant.

Michael Craig ha conseguito una laurea in management e una in legge presso la University of Waikato. Possiede la qualifica di Chartered Financial Analyst ed è membro del CFA Institute.