Nima Zarrabi è Deputy Fund Manager del team UK & European Equities.

Ha iniziato la sua carriera come docente presso l'Università dell'Essex, dove ha insegnato varie materie di finanza ed econometria, tra cui statistica, metodi quantitativi e modellizzazione di serie temporali, sia in corsi di laurea di primo livello che di laurea magistrale.

È entrato in Invesco nel gennaio 2016 unendosi al team Investment Risk. Nel suo precedente ruolo di Investment Risk Manager, ha maturato una vasta esperienza nell'analisi quantitativa avanzata su diverse asset class e strategie. È entrato a far parte del team UK Equities nel giugno 2021 in qualità di Analyst.

Nima Zarrabi ha conseguito un dottorato di ricerca in finanza presso l'Università dell'Essex nel 2016 e una laurea specialistica in finanza e investimenti nel 2012. È docente ospite presso il King's College e la Queen Mary University of London.