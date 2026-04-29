Patrick Garvin è entrato a far parte di Invesco nel gennaio 2011 e ricopre il ruolo di Senior Client Portfolio Manager per il team Asian & Emerging Market Equities con sede a Henley, con la responsabilità di rappresentare le strategie di investimento presso gli investitori.

Ha iniziato la sua carriera nel 2002 presso ABN AMRO, inizialmente nell'ambito del programma "graduate", per poi diventare marketing analyst per il team di ricerca nel settore farmaceutico e biotecnologico. Successivamente ha lavorato presso E*Trade Financial e Knight Capital in qualità di sales trader. ​

Ha conseguito una laurea in storia presso il Trinity College di Dublino e un master in gestione internazionale (Medio Oriente e Nord Africa) presso la SOAS University of London.