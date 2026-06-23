Robert Neilson è Co-Head di Business Strategies per IFI EMEA.

È responsabile del supporto alle unità di business orientate al mercato nell'ambito della piattaforma globale di investimento, coordinando il lancio di nuovi prodotti e l'ottimizzazione di quelli esistenti.

In precedenza, ha guidato il team globale (ex Stati Uniti) dedicato alla gestione dei portafogli dei clienti con sede a Londra, responsabile della presentazione ai clienti delle strategie di investimento Fixed Income di Invesco. Nel corso della sua carriera ha rappresentato strategie sia azionarie che obbligazionarie presso clienti in Nord America, Asia ed Europa. Ha iniziato la sua carriera nel 1995 presso NatWest Markets, occupandosi della pubblicazione di ricerche sull'equity income, prima di fondare nel 1998, presso Lipper Europe, un'attività di benchmarking tra fondi appartenenti a gruppi comparabili.

Prima di entrare in Invesco nel 2008, è stato responsabile delle strategie azionarie e obbligazionarie globali, europee e a rendimento assoluto presso Fidelity Investments e Pioneer Investments. Si è laureato con lode in banche, assicurazioni e finanza presso la University of Wales, Bangor, ed è CFA Charterholder dal 2004.