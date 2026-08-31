Ronney Cheung è Senior Fund Manager ed è responsabile della gestione delle strategie azionarie per la Cina di Invesco.

Vanta quasi 20 anni di esperienza nel settore degli investimenti, con una specializzazione nei mercati azionari della Grande Cina. Prima di entrare in Invesco nel 2026, ha lavorato per oltre 10 anni presso Samsung Asset Management Hong Kong, di cui sei anni dedicati alla gestione di strategie azionarie della Grande Cina, con particolare attenzione ai mandati istituzionali, pensionistici e retail in Corea, e quattro anni con il ruolo di analista per i settori immobiliare e finanziario.

Prima di passare alla gestione degli investimenti, ha maturato otto anni di esperienza come analista sell-side specializzata nel settore immobiliare cinese e di Hong Kong presso diverse banche d'investimento, tra cui BNP Paribas, Credit Suisse e Samsung Securities. Ha iniziato la sua carriera professionale come auditor presso PricewaterhouseCoopers.

Ronney Cheung si è laureata presso la Macquarie University, in Australia, conseguendo una doppia laurea in finanza applicata e commercio (contabilità). È membro dell'Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) e di CPA Australia.