Samir Patel è Associate Portfolio Manager del team IFI.

Ha iniziato la carriera presso Quantmetriks nel 2006. Ha svolto incarichi di analista del credito presso diverse società, tra cui Lazard and Oppenheimer, prima di entrare a far parte del team di Invesco in qualità di analista del credito nel 2018. Nel 2023, sempre in Invesco, è diventato analista senior del credito e nel marzo 2026 ha assunto responsabilità di gestione dei portafogli.

Ha conseguito una laurea di I livello in filosofia, politica ed economia presso la University of Essex e un master in economia presso il Trinity College di Dublino.