Scott Baskind è presidente e managing director dell'attività prestiti senior di Invesco, del valore di 30 miliardi di dollari USA, ed è chief investment officer del gruppo. È responsabile del comitato per gli investimenti per i prestiti senior e ricopre il ruolo di senior portfolio manager per numerosi fondi.

È entrato in Invesco Senior Secured Management, Inc. nel 1999 come credit analyst assumendo cariche via via più importanti, tra cui l'attuale posizione assunta nel 2014. Durante la sua carriera in Invesco, è stato portfolio manager, responsabile delle negoziazioni di prestiti sul mercato secondario e co-CIO. È responsabile della gestione giornaliera dell'attività prestiti dal 2012.

Baskind ha iniziato la carriera come financial analyst presso il Bureau of Fiscal Management della città di New York. La sua carriera nell'area dei prestiti senior è cominciata nella metà degli anni Novanta come analista dei finanziamenti commerciali in NatWest Markets e in seguito come associate nel Leveraged Finance & Private Equity Group di Gleacher NatWest.

Attualmente è nel consiglio di amministrazione della Loan Syndications and Trading Association. Baskind ha conseguito una laurea in economia aziendale, con specializzazione in finanza e sistemi di gestione delle informazioni, presso l'Università di Albany, State University di New York.