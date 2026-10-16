Shusuke Komuro

Shusuke è entrato a far parte di Invesco Japan nel 2017 e vanta 19 anni di esperienza nel settore degli investimenti.

Prima di allora, ha lavorato presso Fidelity Investments come analista di ricerca, seguendo i settori dei beni strumentali, dell'ICT e del retail. Ha iniziato la propria carriera presso Shibusawa & Co come analista di hedge fund, per poi entrare in Commons Asset Management in qualità di assistente gestore di portafoglio.

Ha conseguito un MBA presso INSEAD e un M.A. in Managerial Engineering presso la Chuo University. È titolare della qualifica Chartered Financial Analyst ed è Certified Member Analyst della Securities Analysts Association of Japan.