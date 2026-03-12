Siddharth Shah è Client Portfolio Manager per il team Global Equities di Henley ed è responsabile della presentazione delle strategie di investimento del team agli investitori.

Ha iniziato il suo percorso in Invesco nel settembre 2017 con il ruolo di Analyst nell'area funzionale di Performance and Risk. Nel dicembre 2018 è diventato Product Manager per il team European Equities e, successivamente, Investment Communications Manager. È entrato a far parte del team Global Equities di Henley a marzo 2023 come Product Director. Prima di entrare in Invesco, ha lavorato presso M&G Investments e Fisher Investments, dove ha maturato una solida conoscenza nelle aree performance, attribuzione e rischio.

Ha conseguito una laurea triennale in gestione degli investimenti e del rischio finanziario presso la Cass Business School. Ha inoltre completato tutti i livelli dell'IMC e del programma CFA ed è titolare della qualifica di CFA.